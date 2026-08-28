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To Nepal przed i po katastrofie? Uwaga na krążące fejki

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NEPAL
Powódź w Nepalu. Niszczycielski żywioł na nagraniu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: facebook.com
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Po przejściu przez Nepal i Tybet osuwiska i powodzi błyskawicznej w sieci zaczęły krążyć liczne zdjęcia i nagrania mające przedstawiać skutki katastrofy. Sprawdziliśmy te, które zdobyły sporą popularność. Część z nich została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, inne nie nie mają nic wspólnego z tą katastrofą.

Tragiczna powódź błyskawiczna i osuwisko na granicy Nepalu i Tybetu pochłonęły setki ofiar. Po nepalskiej stronie potwierdzono śmierć 547 osób, a los setek mieszkańców i turystów wciąż pozostaje nieznany. Akcję ratunkową utrudniają warunki i przelewające się nowo powstałe jezioro w rejonie katastrofy.

Prawdopodobną przyczyną powstania niszczycielskiej powodzi (spływu gruzowo-błotnego) było oderwanie się fragmentu lodowca, który gwałtownie zsunął się w dół doliny, niszcząc po drodze lodowe jeziora, gdzie gromadziła się woda.

W portalach społecznościowych szybko pojawiły się zdjęcia i nagrania mające pokazywać skalę zniszczeń. Część z nich nie ma jednak związku z katastrofą. Sprawdziliśmy najpopularniejsze z nich. Przestrzegamy przed ich udostępnianiem i zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych, wiarygodnych źródeł.

Nepal przed i po powodzi? To nieprawdziwe zestawienie

26 sierpnia Facebooku i w serwisie X pojawiło się zestawienie dwóch fotografii mających pokazywać z lotu ptaka nepalską wioskę przed i po katastrofie. Po lewej widać górską wioskę z kolorowymi, kilkupiętrowymi domami po obu stronach rzeki oraz niewielkim mostem. Po prawej ma przedstawiać tę samą miejscowość po przejściu osuwiska i powodzi - większość budynków miała zostać zmyta przez wodę, wszędzie widać błoto i kamienie przyniesione przez wielką wodę. Jeden z postów polskich użytkowników zebrał niemal 20 tys. reakcji i ponad tysiąc komentarzy.

FAŁSZ
Niemal 20 tys. reakcji zebrał facebookowy post mający pokazywać nepalską wioskę przed i po błyskawicznej powodzi
Niemal 20 tys. reakcji zebrał facebookowy post mający pokazywać nepalską wioskę przed i po błyskawicznej powodzi
Źródło zdjęcia: facebook.com

Zestawienie wygląda na dzieło sztucznej inteligencji. Wątpliwości budzi niemal identyczne ujęcie "przed" i "po" - trudno uznać za prawdopodobne, by ktoś wykonał zdjęcia z niemal tego samego miejsca przed zdarzeniem i już po nim. Nie zgadza się również układ budynków, które miały ocaleć po przejściu wody, błota i kamieni.

Analiza narzędziami potwierdza, że grafika powstała przy użyciu sztucznej inteligencji
Analiza narzędziami potwierdza, że grafika powstała przy użyciu sztucznej inteligencji
Źródło zdjęcia: sightengine.com

Obawy potwierdza analiza narzędziami do wykrywania sztucznej inteligencji. Hive Detect daje 99,9 proc. prawdopodobieństwa, że grafika powstała przy użyciu AI, a Sightengine - 99 proc.

"Słoń ratuje ludzi uwięzionych przez powódź"? Nie w Nepalu

Z kolei krótkie nagranie ma pokazywać słonia, który przez rwącą, błotnistą wodę dociera do mężczyzny uwięzionego na skale. Zwierzę wyciąga w jego stronę trąbę, a mężczyzna sprawnie wskakuje na jego grzbiet. Przekaz wzmacnia czerwono-biały pasek z napisem po angielsku "z ostatniej chwili", stylizowany na belkę telewizji informacyjnej. Na środek kadru nałożono biały napis w języku angielskim: "Słoń ratuje ludzi uwięzionych przez powódź".

Liczne anglojęzyczne posty sugerują, że scena rozegrała się w Nepalu podczas niszczycielskiej powodzi. W takim kontekście udostępniają j również polscy internauci.

FAŁSZ
Nagranie mające pokazywać jak słoń ratuje mężczyznę w Nepalu zainteresowało także polskich internautów
Nagranie mające pokazywać jak słoń ratuje mężczyznę w Nepalu zainteresowało także polskich internautów
Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie nie ma jednak związku z wydarzeniami w Nepalu i Tybecie 26 sierpnia. To samo wideo, w lepszej jakości, krążyło w internecie już na początku sierpnia - ponad dwa tygodnie przed powodziami. 9 sierpnia w serwisie YouTube opublikował je bangladeski portal Nagorik Protidin.

Nagranie ze słoniem krążyło w sieci ponad dwa tygodnie przed gwałtownymi powodziami w Nepalu z 26 sierpnia 2026 roku
Nagranie ze słoniem krążyło w sieci ponad dwa tygodnie przed gwałtownymi powodziami w Nepalu z 26 sierpnia 2026 roku
Źródło zdjęcia: youtube.com/@Nagorikprotidin-24

Historię nagrania sprawdziła również redakcja fact-checkingowa FullFact. Jak ustaliła, także 9 sierpnia wideo pojawiło się na facebookowej stronie indyjskiego serwisu Sanjay Pera News. Ten opublikował go z informacją, że do sytuacji doszło podczas powodzi, która nawiedziła stan Assam w północno-wschodnich Indiach w lipcu 2026 roku.

Rwąca woda zabrała budynek? Nie ta powódź

Część polskich użytkowników serwisu X zwróciła uwagę na zmontowane nagrania mające przedstawiać zniszczenia w Nepalu. Kompilację otwiera przerażająca scena: rwąca woda podmywa ceglany budynek z wieżyczką. Widać, że nurt zabrał już część budynku - przez okna parteru widać poruszające się po drugiej stronie osoby. Po chwili konstrukcja nagle runęła do wody, a w powietrze wzbiła się chmura pyłu.

"#Nepal Nikt nie był w stanie zapobiec katastrofie" - czytamy w poście, w którym opublikowano sklejkę właśnie z tą sceną. Wpis zebrał niemal 13 tys. wyświetleń.

FAŁSZ
W kontekście powodzi w Nepalu krążyło nagranie pokazujące moment, w którym ceglany budynek podmyty przez wodę runął do rwącej rzeki
W kontekście powodzi w Nepalu krążyło nagranie pokazujące moment, w którym ceglany budynek podmyty przez wodę runął do rwącej rzeki
Źródło zdjęcia: x.com

To samo nagranie, choć w lepszej jakości, jest dostępne w sieci co najmniej od drugiej połowy lipca. Amerykański tabloid "New York Post" opublikował je w serwisie YouTube 22 lipca 2026 roku, czyli na miesiąc przed powodzią w Nepalu. Z opisu nagrania wynika, że do tragicznego zdarzenia doszło w Indiach, w okręgu Budgam na terytorium związkowym Dżammu i Kaszmiru. To właśnie tam w trakcie powodzi rzeka Sukhnag Nallah podmyła jeden budynków kompleksu handlowego. Z medialnych doniesień wynika, że został on wcześniej ewakuowany i nie odnotowano żadnych ofiar.

PRAWDA
Do zawalenia się budynku doszło pod koniec lipca 2026 roku w indyjskim okręgu Budgam na terytorium związkowym Dżammu i Kaszmiru
Do zawalenia się budynku doszło pod koniec lipca 2026 roku w indyjskim okręgu Budgam na terytorium związkowym Dżammu i Kaszmiru
Źródło zdjęcia: youtube.com/@nypost

W drugiej połowie lipca monsunowe ulewy doprowadziły do zabójczych powodzi w Azji Południowej. Te wywołały powodzie, gwałtowne wezbrania rzek i osuwiska. Zniszczone i poważnie uszkodzone zostały drogi, mosty i inne elementy infrastruktury, a tysiące osób musiały opuścić swoje domy. W Pakistanie, Afganistanie i Indiach zginęło łącznie ponad 80 osób. Ze skutkami żywiołu mierzą się setki tysięcy mieszkańców.

Lawina błotna w Nepalu? Nagranie z innego kraju

We wspomnianym poście, w kompilacji nagrań, znalazło się krótkie ujęcie pokazujące lawinę błotną, która przetacza się stromą ulicą wśród ciasnej zabudowy. Widać, jak ciemne błoto wręcz pochłania zaparkowany samochód i niszczy budynki dookoła. Uwagę zwraca charakterystyczny czerwony dom, widoczny po lewej stronie. Tylko że to kolejne nagranie, które nie ma związku z sytuacją w Nepalu.

FAŁSZ
Krótkie ujęcie lawiny błotnej, która przetacza się przez zabudowany teren także przedstawiano jako materiał z Nepalu
Krótkie ujęcie lawiny błotnej, która przetacza się przez zabudowany teren także przedstawiano jako materiał z Nepalu
Źródło zdjęcia: x.com

Wideo pokazuje moment, w którym potężne osuwisko błotne przetacza się przez japońskie miasto Atami w prefekturze Shizuoka, na wyspie Honsiu. Do tragedii doszło na początku lipca 2021 roku, po tym, jak w ciągu 48 godzin spadło tam ponad 300 mm deszczu. Nasycona wodą ziemia osunęła się, niszcząc wszystko na swojej drodze. Zginęło wtedy 27 osób.

5 lipca 2021 roku portal gazety "Hindustan Times" opublikował w serwisie YouTube nagranie pokazujące moment przejścia osuwiska przez tę samą ulicę - zgadza się ten sam charakterystyczny czerwony dom.

PRAWDA
Wideo nie ma nic wspólnego z Nepalem. Przedstawia moment ominięcia się ziemi w japońskim kurorcie Atami 3 lipca 2021 roku
Wideo nie ma nic wspólnego z Nepalem. Przedstawia moment ominięcia się ziemi w japońskim kurorcie Atami 3 lipca 2021 roku
Źródło zdjęcia: youtube.com/@HT-Videos

To nie pierwszy raz, gdy to nagranie Japonii krąży wyjęte z kontekstu. W 2023 roku in przekonywali, że do wydarzenia doszło we włoskiej Cesenie (region Emilia-Romania). Wówczas nagranie zweryfikowała redakcja fact-checkingowa Open Online.

Źródło: Konkret24
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Tagi:
NepalPowódźFake NewsManipulacjaDezinformacja
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
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