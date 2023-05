"Traktor obity dyktą i łada z przegniłymi progami". To parada w Tatarstanie?

Internauci nie dowierzają, że krążący w sieci film pokazujący dość niecodzienną defiladę powstał rzeczywiście podczas Dnia Zwycięstwa w rosyjskim Tatarstanie. Sprawdziliśmy.

Krótki filmik mający pokazywać wojskową paradę w Tatarstanie z okazji 9 maja wzbudza śmiech internautów. Wideo trwa półtorej minuty, jest słabej jakości. Widzimy ulicę, którą powoli suną bardzo osobliwe pojazdy, jakby sprzed połowy wieku. Część z nich to stare, poprzerabiane małe pojazdy wojskowe. Samochody są przyozdobione balonikami, rosyjskimi flagami, propagandowymi afiszami. Ale niektóre są też obite dyktą, inne "zamaskowane" gałązkami. Wzdłuż drogi na poboczach stoją tłumy ludzi, także z flagami i balonikami. Niektórzy mają na sobie mundury z czasów Związku Radzieckiego. Całość sprawia wrażenie jakiejś tandetnej parady, rodzaju zabawy, a nie oficjalnej poważnej defilady z okazji Dnia Zwycięstwa.

"Nie parada tylko parodia"; "to jakiś program satyryczny?"

"Dla tych, co narzekali na paradę w Moskwie. Zobaczcie, jak to wyglądało w Tatarstanie" - napisał 10 maja na Twitterze jeden z hiszpańskojęzycznych internautów (tłum. red.); jego wpis ma ponad 70 tys. wyświetleń. Wideo to było też popularne i szeroko komentowane w polskich mediach społecznościowych. Użytkownicy kpili bez litości: "Tej techniki muszą się bać na całym świecie..."; "Nie parada tylko parodia"; "Druga armia trzeciego świata"; "Na bogato"; "Bus z armatą, traktor obity dyktą i pancerna łada z przegniłymi progami"; "Czemu te przedziwne pojazdy są przyozdobione szczątkami choinek?"; "Jakiż entuzjazm. Jak na meczu 7 ligi"; "W jakim oni świecie żyją"; "Ruska biedota umysłowa i jej kult wojny" (pisownia postów oryginalna).

Widok jest jednak tak oryginalny, że nie wszyscy wierzą, iż jest to prawdziwa parada wojskowa w Rosji. "To jakiś program satyryczny?"; "Teraz czy sprzed 40 lat"; "Monthy Pyton?"; "To z tego roku?"; "To Czeczenia?" - dopytują. Sprawdziliśmy.

W tym roku w Tulaczi

Republika Tatarstanu to jedna z autonomicznych republik Rosji ze stolicą w Kazaniu. Jak sprawdziliśmy, wideo zostało nakręcone w kilkutysięcznej wiosce Tulaczi, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Kazania. Co roku 9 maja - czyli w dzień obchodzonego w Rosji Dnia Zwycięstwa nad III Rzeszą Niemiecką w czasie II wojny światowej - głównymi ulicami wioski (ulicą Khusni i ulicą Lenina) przechodzi parada, która kończy się na placu przed lokalnym domem kultury. W tym roku przeszła tą samą trasą, co sprawdziliśmy na Telegramie lokalnego portalu Tulachi.ru.

9 maja 2023 roku redakcja portalu zamieściła na swojej stronie relację z tegorocznej parady zatytułowaną: "Wróciliśmy na plac, aby odświeżyć sobie pamięć". Czytamy tam między innymi: "Dziś, czyli 9 maja, naród naszego kraju, naszej republiki, w tym nasi sąsiedzi obchodzą 78. rocznicę Wielkiego Zwycięstwa w Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945. Mieszkańcy Tulaczi, starzy i młodzi zebrali się na wiecu na placu przy Powiatowym Domu Kultury, aby upamiętnić, uczcić i odświeżyć pamięć poległych za wolność kraju, weteranów wojennych i bohaterów". Dalej szczegółowo opisano przebieg uroczystości i - co dla nas ważne - zamieszczono fotorelację.

Tego samego dnia serwis opublikował na YouTube niemal 15-minutowy filmik pokazujący przebieg tegorocznej parady. Jest w jakości HD i był nagrywany niemal z tego samego miejsca, co popularne teraz w sieci wideo. Na początku szli żołnierze w podstawowym rynsztunku, potem kilkuosobowa orkiestra wojskowa, za nimi jechały rachityczne pojazdy wojskowe (część z nich niemal całkowicie zakryta gałązkami choinkowymi, jeden rzeczywiście obłożony czymś w rodzaju dykty), a na końcu szli mieszkańcy.

Tak więc nie ma wątpliwości, że wideo, które tak bawi internautów, pokazuje tegoroczną paradę w Tatarstanie. Zarówno w relacji fotograficznej, jak i filmowej lokalnego portalu widać to samo miejsce, te same pojazdy ozdobione w ten sam sposób i tych samych ludzi. W sieci znaleźliśmy jeszcze kilka innych filmików opublikowanych w tym roku, które to potwierdzają.

PRAWDA

W 2022 roku 9 maja w tej wiosce również odbyła się parada - wyglądała podobnie i też została opisana przez lokalny portal.

Autor:Jan Kunert, współpraca Michał Istel

Źródło: Konkret24