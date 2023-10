Morawiecki na debacie: Polska Wschodnia "wystawiona na ruskiego sołdata". To fałsz

W części debaty poświęconej bezpieczeństwu Mateusz Morawiecki nawiązał do jednej z głównych narracji forsowanych w ostatnich tygodniach przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczących bezpieczeństwa państwa. "Według doktryny Platformy Obywatelskiej Polska miała być podzielona Wisłą i po prawej stronie Wisły Polska miała nie być broniona , czyli cała część Polski, ogromna część Polski była wystawiona na ruskiego sołdata" - powiedział Morawiecki.

Politycy PiS o "linii hańby Tuska"

Ta wypowiedź jest powtórzeniem fałszywej tezy PiS o "linii hańby Tuska" nawiązującej do tajnego dokumentu wojskowego - co wyjaśnialiśmy w Konkret24. Fragmenty wspomnianego dokumentu 17 września zaprezentowano w spocie wyborczym PiS. "Rząd Tuska w razie wojny był gotowy oddać połowę Polski" – mówi w spocie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Przekonuje, że dokument zakładał, iż samodzielna obrona kraju miałby trwać maksymalnie dwa tygodnie, a siódmego dnia wróg mógłby dotrzeć do Wisły. "Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską Buczą" – stwierdza Błaszczak.