Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Brawo pilot", czyli trudne lądowanie polskiego samolotu? Niekoniecznie

|
OTW KONKRET
Samolot Boeing C-17 Globemaster podchodzi do lądowania (nagrania archiwalne)
Źródło wideo: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
"Ciekawe, co czuli pasażerowie w środku?" - internauci pytają o nagranie z lądowania samolotu LOT-u w ekstremalnych warunkach. Jedni zachwycają się umiejętnościami pilota, a inni podważają autentyczność filmiku. Polski przewoźnik odpowiada.

Ponad 300 tys. wyświetleń wygenerował wpis z nagraniem przedstawiającym niebezpiecznie wyglądające lądowanie samolotu. Na zamieszczonym 24 sierpnia 2026 roku na X filmiku widzimy płytę lotniska i wyłaniający się zza chmur samolot. Warunki są trudne - wieje silny wiatr, pada deszcz, nad lotniskiem wiszą gęste chmury. Widoczność jest więc ograniczona, a nawierzchnia pasa startowego jest całkowicie mokra i odbija światło.

FAŁSZ
Nagranie ma pokazywać lądowanie samolotu PLL LOT w trudnych warunkach
Nagranie ma pokazywać lądowanie samolotu PLL LOT w trudnych warunkach
Źródło zdjęcia: x.com

W pierwszych sekundach samolot znajduje się jeszcze w powietrzu i stopniowo obniża wysokość. Podczas podejścia wyraźnie przechyla się na boki - samolotem buja porywisty wiatr. Maszyna ma wysunięte podwozie i klapy. Gdy dotyka kołami mokrego pasa, jest skręcona w bok i mocno się kołysze. W pewnym momencie przechyla się na tyle, że jedno ze skrzydeł znajduje się bardzo blisko ziemi. Samolot zjeżdża też w stronę krawędzi pasa i na nagraniu wygląda, jakby znalazł się blisko ustawionych wzdłuż lamp. Po chwili maszyna prostuje tor i kontynuuje jazdę po pasie. Na samym końcu nagrania widzimy samolot z boku i od tyłu. Wtedy dobrze widoczne jest napis i logo: "Polish Airlines LOT".

"Jak latać, to tylko LOTem" - napisał internauta, który zamieścił ten film, który szybko zdobył ponad 320 tys. wyświetleń (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego post następnego dnia udostępnił m.in. Marek Kuna, były doradca Przemysława Czarnka, który napisał: "O, kurczaki". Wpis Kuny obejrzano ponad 20 tys. razy. Popularny post z X podał dalej także były premier Leszek Miller.

"Prawdziwi zawodowcy" czy jednak "jakiś symulator"

Wielu internautów uwierzyło w to, że nagranie pokazuje rzeczywistą sytuację. W komentarzach wyrażali podziw dla umiejętności pilota: "Nie zazdroszczę pogody, ale dał radę. Polscy piloci są jednymi z najlepszych. Szacun!"; "To są prawdziwi zawodowcy. W takich warunkach silnego bocznego wiatru podczas lądowania, wielu niedoświadczonych pilotów po prostu by wyskoczyło z kokpitu przez okienko" - pisali. Inni natomiast krytykowali decyzję o lądowaniu. "To bezpieczne?"; "przy takich warunkach nie powinien w ogóle zaczynać lądowania. to jest igranie życiem niewinnych ludzi" - pisali.

"To jest autentyk?? Co to jest?"; "AI?" - dopytywała jednak część internautów. Byli też tacy, którzy przestrzegali: "Dopisz, że to wygenerowane przez AI, albo jakiś symulator"; "przecież to z symulatora lotu"; "przecież to fejk totalny. żaden samolot nie ma takiej ścieżki podejścia...".

LOT dementuje

Jak słusznie zauważyła część internautów, nagranie wzbudza wątpliwości. Kamera, którą to rzekome zajście nagrano, znajduje się bardzo blisko pasa startowego. Trudno sobie wyobrazić, by podczas lądowania samolotu ktoś stał w takim miejscu i nagrywał całą sytuację. Poza tym momentami na nagraniu widać także jakoby koła samolotu "wtapiały się" w płytę lotniska.

Na filmiku widać, że koła samolotu nienaturalnie "wchodzą" lub wtapiają się w pas startowy lotniska
Na filmiku widać, że koła samolotu nienaturalnie "wchodzą" lub wtapiają się w pas startowy lotniska
Źródło zdjęcia: x.com

Wideo sprawdziliśmy za pomocą odwróconego wyszukiwania obrazem. Nie dotarliśmy jednak do innych kopii, poza tymi w serwisach społecznościowych. Nagrania nie publikowały także wiarygodne źródła - ani zagraniczne media, ani polskie serwisy, ani także serwisy poświęcone lotnictwu. Nie znaleźliśmy również żadnych informacji, które potwierdzałyby, że przedstawione na nagraniu zdarzenie rzeczywiście miało miejsce.

Sprawdziliśmy nagranie także za pomocą narzędzi do wykrywania treści tworzonych przez sztuczną inteligencję. Ich ocena nie jest jednak jednoznaczna. Analiza Hive Detect wykazała, że prawdopodobieństwo wygenerowania nagrania za pomocą AI wynosi 39,5 proc., Sightengine ocenił je na 17 proc., a aiornot.com na 25 proc.

Zapytaliśmy więc polskiego przewoźnika o to, czy do takiego zajścia z ich samolotem doszło. Krzysztof Moczulski, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT w wiadomości do Konkret24 zaprzeczył i powiedział, że nie przedstawia ono samolotu LOT-u. "W sekcji komentarzy internauci również wskazują, że jest to grafika wygenerowana przez AI" - dodał.

Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
LOTsamolotyLinie lotniczeFake NewsDezinformacja
Zuzanna Karczewska
Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
Góry śmieci w Birmingham
"Sprowadzasz Trzeci Świat, stajesz się Trzecim Światem". Skąd wzięły się te góry śmieci
Szymon Rębowski
"Policja w Barcelonie stosuje przemoc". A jak jest naprawdę?
"No i to jest policja". Nagranie z Barcelony wzbudza zachwyt, ale coś się nie zgadza
Szymon Rębowski
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie, 25 sierpnia 2025
"A wy chcecie zobaczyć ukraińską flagę nad Warszawą?" Co to za historia
Gabriela Sieczkowska, Szymon Rębowski
Nagranie pochodzi z Ziemi, ale "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
"W jakim studiu to kręcono", ale "NASA twierdzi, że to Mars". Teoria spiskowa powraca
Zuzanna Karczewska
Zgubisz telefon z zastrzeżonym PESEL-em i stracisz "dostęp do tożsamości"? Tak to nie działa
FAŁSZZastrzeżony PESEL, zgubiony telefon i brak "dostępu do tożsamości"? To tak nie działa
Michał Istel
Karol Nawrocki
Prezydent o "lex szarlatan": przedsiębiorca i szarlatan w jednej szufladce? Jest inaczej
Gabriela Sieczkowska
Konkret
"Rząd PiS nie uzależniał zbrojeń od pożyczki na wiele lat". A jak było
Szymon Rębowski
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach?
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach
Gabriela Sieczkowska
16-latek podejrzewany jest o zranienie nożem 12-latki
"16-letni Ukrainiec próbował zabić nożem 12-letnią Polkę". Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Przysięga wojskowa ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Choszcznie w 2024 roku
"Kobiet w armii jest coraz więcej". Sprawdzamy
Szymon Rębowski
Na co zwracać uwagę, kiedy coś w internecie brzmi nienaturalnie po polsku?
"Polak by tak nie powiedział". Rusycyzmy obnażają dezinformację
Michał Istel
Prezydent Karol Nawrocki podczas święta Wojska Polskiego
"Bóg, honor, ojczyzna" i "obrońcy Monte Cassino". Prezydent kontra historia
Michał Istel
Manewry Baltic Trust 2026 na Łotwie
FAŁSZ"Ukrainiec zabija trzech żołnierzy NATO"? To rosyjski fejk
Szymon Rębowski
Michał Woś przekonuje, że premier Giorgia Meloni wycofała z włoskich szkół "obowiązkową edukację seksualną". Nie było czego wycofywać
Włoski rząd wycofał "obowiązkową edukację seksualną"? Nie miał czego
Gabriela Sieczkowska
Nagranie ma przedstawiać rysia, który szuka u człowieka pomocy dla swojego młodego. Wideo zdobyło już miliony wyświetleń.
FAŁSZMotocyklista i ryś, który "prosi o pomoc". Czasem wystarczy sprawdzić
Gabriela Sieczkowska
Zdjęcie z zatrzymania ukraińskiego attaché konsularnego
"Ukraiński attaché został zatrzymany na granicy"? Tak, ale kiedy
Szymon Rębowski
Całkowite zaćmienie Słońca w Tarragonie
"Diabelskie rogi" i słońce nad Zamkiem Królewskim. Fejki po zaćmieniu
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
UE wprowadza "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmieni
UE i "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmienia
Zuzanna Karczewska
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
Szymon Rębowski
Inicjatywa jednego ukraińskiego polityka stała się paliwem dla rosyjskiej propagandy i kolejnej fali niechęci wobec Ukraińców w Polsce
Ukraińcy "żądają" zmiany nazw polskich miast? O co chodzi w inicjatywie ukraińskiego polityka
Gabriela Sieczkowska
"System obrony laserowej" Izraela strącił irańskie maszyny? Tak nie było
FAŁSZ"Izraelski laser" kontra irańskie myśliwce. Film to nie dowód
Gabriela Sieczkowska
Karol Nawrocki
Nawrocki o projektach ustaw: "21 jest w zamrażarce". Serio?
Zuzanna Karczewska
Przyznała, że "zalała Niemcy imigrantami, aby powstrzymać prawicę"? Co powiedziała Merkel
"Celowo zalała Niemcy migrantami"? Co powiedziała Merkel
Michał Istel
Atak w Kamiennej Górze. Sprawcą "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
FAŁSZAtak w Kamiennej Górze. Zatrzymany "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
Zuzanna Karczewska
"Ostatnie selfie w życiu". Niekoniecznie
Korea Północna, żołnierz i selfie z żoną Kima. Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Ukrainka pokazuje "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Ukrainka pokazuje, "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Michał Istel
Polska "przekroczyła limit zadłużenia"? To zależy
Polska przekroczyła "konstytucyjny limit zadłużenia"? Tego nie
Michał Istel
FpF Domański
Rząd chce opodatkować majątek? O co chodzi w Osobistych Kontach Inwestycyjnych
Polska
Robert F. Kennedy Jr.
Choroby prosto z laboratorium? "Bajki" sekretarza zdrowia USA
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica