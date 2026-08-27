FAŁSZ Bydgoszcz wywiesiła flagi Ukrainy? Nie to miasto, nie ten symbol Gabriela Sieczkowska |

Uroczystości w Warszawie z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: facebook.com

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Tuż po obchodzonym 24 sierpnia Dniu Niepodległości Ukrainy w serwisie X pojawiło się krótkie nagranie z przejeżdżającego samochodu. Widać na nim latarnie uliczne z zawieszonymi niebiesko-żółtymi flagami. Przypominają one flagi Ukrainy. W lewym dolnym rogu nagrania umieszczono napis "Bydgoszcz". Sugestia jest więc jasna - materiał powstał właśnie w tym mieście.

"Odpowiedzcie sobie szczerze. Czy to nie jest Ukropolin? " - zapytał użytkownik serwisu X, który opublikował nagranie. Znany jest z publikowania licznych, wprowadzających w błąd antyukraińskich przekazów. Post z nagraniem do 27 sierpnia wyświetlono ponad 130 tys. razy.

Część internautów komentowała nagranie tak, jakby faktycznie na jednej z bydgoskich ulic wywieszono ukraińskie flagi. "Sami przekazujemy terytorium pod władanie obcym" - stwierdził jeden z internautów. Kolejni pisali o "skandalu z ukraińskimi flagami w Polsce" i krytykowali władze miasta za rzekome działanie. Inni twierdzili, że poparcie dla innego narodu nie powinno polegać na "rozwieszaniu flag obcego państwa na ulicach własnych miast".

Jednocześnie pojawiło się sporo głosów, że nagranie wprowadza odbiorców w błąd. Jeden z internautów nazwał je "pięknym przykładem płytkiej manipulacji", inni zarzucali autorowi wpisu szerzenie dezinformacji. Jednak to komentujący, którzy zwracali uwagę, że flagi widoczne na nagraniu wcale nie są flagami Ukrainy, mieli rację.

Flagi Ukrainy w Bydgoszczy? To nie ten wzór

Flagi, które widać na nagraniu, nie są flagami Ukrainy wywieszonymi w Bydgoszczy. To flagi gminy miejskiej Sępólno Krajeńskie, oddalonej od Bydgoszczy o 60 km.

Na pierwszy rzut oka flaga Sępólna Krajeńskiego może przypominać ukraińską - obie są niebiesko-żółte. Flagę polskiego miasta wyróżnia jednak układ tych barw i dodatkowy symbol. Na fladze Sępólna Krajeńskiego niebieskie pole znajduje się u góry, a żółte na dole, ale granica między nimi biegnie ukośnie, a nie poziomo, jak na fladze Ukrainy. Przy maszcie, na niebieskim tle, umieszczono ponadto wizerunek św. Wawrzyńca, patrona miasta.

PRAWDA Flaga Sępólna Krajeńskiego przypomina flagę Ukrainy, ale m.in. różni się tym, że na widnieje na niej wizerunek św. Wawrzyńca Źródło zdjęcia: bip.gmina-sepolno.pl

To samo, ale lepszej jakości nagranie jest dostępne na facebookowej stronie Weekendowa Bydgoszcz od 24 sierpnia. Widać na nim dokładnie, że na flagach znajduje się wizerunek świętego Wawrzyńca. Materiał wrzucono jako "wideozagadkę" - internauci mieli za zadanie odgadnąć, gdzie powstał materiał. Zawieszono je prawdopodobnie na początku sierpnia - 14 sierpnia w Sępólnie Krajeńskim odbywał się finał dni miasta i plenerowy koncert.

Zdjęcie Google Street View potwierdzają, że nagranie powstało w Sępólnie Krajeńskim - na ul. Chojnickiej, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Sportową. Zgadza się charakterystyczne metalowe ogrodzenie, rozmieszczenie znaków drogowych oraz billboardów reklamowych.

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Nie po raz pierwszy temat ukraińskich flag w Polsce jest wykorzystywany do podsycania niechęci wobec Ukraińców.

Tuż przed obchodami Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie pojawił się przekaz sugerujący, że ukraińskie drony rozwiną na niebie wielką ukraińską flagę. Organizatorzy wydarzenia zaprzeczyli, by mieli z tym pismem cokolwiek wspólnego.

W lipcu obecna kandydatka na prezydentkę Krakowa Marianna Schreiber opublikowała nagranie z trasy S6 - sugerowała, że przy drodze wywieszono na maszcie flagę Ukrainy. Tak naprawdę zobaczyła czarno-żółtą flagę Kaszub.

Niektórych internautów w kwietniu oburzyło nagranie polskich żołnierzy, salutujących podczas odgrywania hymnu Ukrainy. Zarzucali im "zdradę". Tymczasem postąpili zgodnie z przyjętymi zasadami. Podobnie podczas hymnu Polski salutują żołnierze obcych państw.

Post sugerujący, że ulica w Bydgoszczy jest udekorowana ukraińskimi flagami Źródło zdjęcia: x.com