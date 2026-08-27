Logo strona główna
Konkret24
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
FAŁSZ

Bydgoszcz wywiesiła flagi Ukrainy? Nie to miasto, nie ten symbol

|
konkret1
Uroczystości w Warszawie z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: facebook.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na jednej z ulic Bydgoszczy wywieszono ukraińskie flagi - tak przynajmniej sugeruje przekaz, który ma już dziesiątki tysięcy wyświetleń. Tyle że materiał ma niewiele wspólnego zarówno z Bydgoszczą, jak i z flagami Ukrainy.

Tuż po obchodzonym 24 sierpnia Dniu Niepodległości Ukrainy w serwisie X pojawiło się krótkie nagranie z przejeżdżającego samochodu. Widać na nim latarnie uliczne z zawieszonymi niebiesko-żółtymi flagami. Przypominają one flagi Ukrainy. W lewym dolnym rogu nagrania umieszczono napis "Bydgoszcz". Sugestia jest więc jasna - materiał powstał właśnie w tym mieście.

"Odpowiedzcie sobie szczerze. Czy to nie jest Ukropolin? " - zapytał użytkownik serwisu X, który opublikował nagranie. Znany jest z publikowania licznych, wprowadzających w błąd antyukraińskich przekazów. Post z nagraniem do 27 sierpnia wyświetlono ponad 130 tys. razy.

Część internautów komentowała nagranie tak, jakby faktycznie na jednej z bydgoskich ulic wywieszono ukraińskie flagi. "Sami przekazujemy terytorium pod władanie obcym" - stwierdził jeden z internautów. Kolejni pisali o "skandalu z ukraińskimi flagami w Polsce" i krytykowali władze miasta za rzekome działanie. Inni twierdzili, że poparcie dla innego narodu nie powinno polegać na "rozwieszaniu flag obcego państwa na ulicach własnych miast".

Jednocześnie pojawiło się sporo głosów, że nagranie wprowadza odbiorców w błąd. Jeden z internautów nazwał je "pięknym przykładem płytkiej manipulacji", inni zarzucali autorowi wpisu szerzenie dezinformacji. Jednak to komentujący, którzy zwracali uwagę, że flagi widoczne na nagraniu wcale nie są flagami Ukrainy, mieli rację.

Flagi Ukrainy w Bydgoszczy? To nie ten wzór

Flagi, które widać na nagraniu, nie są flagami Ukrainy wywieszonymi w Bydgoszczy. To flagi gminy miejskiej Sępólno Krajeńskie, oddalonej od Bydgoszczy o 60 km.

Na pierwszy rzut oka flaga Sępólna Krajeńskiego może przypominać ukraińską - obie są niebiesko-żółte. Flagę polskiego miasta wyróżnia jednak układ tych barw i dodatkowy symbol. Na fladze Sępólna Krajeńskiego niebieskie pole znajduje się u góry, a żółte na dole, ale granica między nimi biegnie ukośnie, a nie poziomo, jak na fladze Ukrainy. Przy maszcie, na niebieskim tle, umieszczono ponadto wizerunek św. Wawrzyńca, patrona miasta.

PRAWDA
Flaga Sępólna Krajeńskiego przypomina flagę Ukrainy, ale m.in. różni się tym, że na widnieje na niej wizerunek św. Wawrzyńca
Flaga Sępólna Krajeńskiego przypomina flagę Ukrainy, ale m.in. różni się tym, że na widnieje na niej wizerunek św. Wawrzyńca
Źródło zdjęcia: bip.gmina-sepolno.pl

To samo, ale lepszej jakości nagranie jest dostępne na facebookowej stronie Weekendowa Bydgoszcz od 24 sierpnia. Widać na nim dokładnie, że na flagach znajduje się wizerunek świętego Wawrzyńca. Materiał wrzucono jako "wideozagadkę" - internauci mieli za zadanie odgadnąć, gdzie powstał materiał. Zawieszono je prawdopodobnie na początku sierpnia - 14 sierpnia w Sępólnie Krajeńskim odbywał się finał dni miasta i plenerowy koncert.

Zdjęcie Google Street View potwierdzają, że nagranie powstało w Sępólnie Krajeńskim - na ul. Chojnickiej, tuż przy skrzyżowaniu z ul. Sportową. Zgadza się charakterystyczne metalowe ogrodzenie, rozmieszczenie znaków drogowych oraz billboardów reklamowych.

Nie po raz pierwszy temat ukraińskich flag w Polsce jest wykorzystywany do podsycania niechęci wobec Ukraińców.

Tuż przed obchodami Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie pojawił się przekaz sugerujący, że ukraińskie drony rozwiną na niebie wielką ukraińską flagę. Organizatorzy wydarzenia zaprzeczyli, by mieli z tym pismem cokolwiek wspólnego.

W lipcu obecna kandydatka na prezydentkę Krakowa Marianna Schreiber opublikowała nagranie z trasy S6 - sugerowała, że przy drodze wywieszono na maszcie flagę Ukrainy. Tak naprawdę zobaczyła czarno-żółtą flagę Kaszub.

Niektórych internautów w kwietniu oburzyło nagranie polskich żołnierzy, salutujących podczas odgrywania hymnu Ukrainy. Zarzucali im "zdradę". Tymczasem postąpili zgodnie z przyjętymi zasadami. Podobnie podczas hymnu Polski salutują żołnierze obcych państw.

Post sugerujący, że ulica w Bydgoszczy jest udekorowana ukraińskimi flagami
Post sugerujący, że ulica w Bydgoszczy jest udekorowana ukraińskimi flagami
Źródło zdjęcia: x.com
Źródło: Konkret24
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
19 min
pc
Giertych powinien bronić szefa Zondacrypto? Kalisz nie ma wątpliwości
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
BydgoszczKujawsko-PomorskieUkrainaFlagaFake NewsManipulacjaDezinformacja
Gabriela Sieczkowska
Gabriela Sieczkowska
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
"Brawo pilot", czyli trudne lądowanie polskiego samolotu? Niekoniecznie
FAŁSZPilot "dał radę", w "takich warunkach"? Co to za nagranie
Zuzanna Karczewska
Według ekspertów Mateusz Morawiecki w nowej odsłonie próbuje stworzyć "produkt w miarę nowoczesny"
Morawiecki: mniej firm zagranicznych płaciło CIT. "Takiego zestawienia nie ma i nie może być"
Zuzanna Karczewska
Góry śmieci w Birmingham
"Sprowadzasz Trzeci Świat, stajesz się Trzecim Światem". Skąd wzięły się te góry śmieci
Szymon Rębowski
"Policja w Barcelonie stosuje przemoc". A jak jest naprawdę?
"No i to jest policja". Nagranie z Barcelony wzbudza zachwyt, ale coś się nie zgadza
Szymon Rębowski
Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie, 25 sierpnia 2025
"A wy chcecie zobaczyć ukraińską flagę nad Warszawą?" Co to za historia
Gabriela Sieczkowska, Szymon Rębowski
Nagranie pochodzi z Ziemi, ale "NASA twierdzi, że to Mars"? Co to za teoria
"W jakim studiu to kręcono", ale "NASA twierdzi, że to Mars". Teoria spiskowa powraca
Zuzanna Karczewska
Zgubisz telefon z zastrzeżonym PESEL-em i stracisz "dostęp do tożsamości"? Tak to nie działa
FAŁSZZastrzeżony PESEL, zgubiony telefon i brak "dostępu do tożsamości"? To tak nie działa
Michał Istel
Karol Nawrocki
Prezydent o "lex szarlatan": przedsiębiorca i szarlatan w jednej szufladce? Jest inaczej
Gabriela Sieczkowska
Konkret
"Rząd PiS nie uzależniał zbrojeń od pożyczki na wiele lat". A jak było
Szymon Rębowski
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach?
"Ukraińcy 65, Polacy zero". Co naprawdę mówią dane o zabójstwach
Gabriela Sieczkowska
16-latek podejrzewany jest o zranienie nożem 12-latki
"16-letni Ukrainiec próbował zabić nożem 12-letnią Polkę". Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Przysięga wojskowa ochotników Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Choszcznie w 2024 roku
"Kobiet w armii jest coraz więcej". Sprawdzamy
Szymon Rębowski
Na co zwracać uwagę, kiedy coś w internecie brzmi nienaturalnie po polsku?
"Polak by tak nie powiedział". Rusycyzmy obnażają dezinformację
Michał Istel
Prezydent Karol Nawrocki podczas święta Wojska Polskiego
"Bóg, honor, ojczyzna" i "obrońcy Monte Cassino". Prezydent kontra historia
Michał Istel
Manewry Baltic Trust 2026 na Łotwie
FAŁSZ"Ukrainiec zabija trzech żołnierzy NATO"? To rosyjski fejk
Szymon Rębowski
Michał Woś przekonuje, że premier Giorgia Meloni wycofała z włoskich szkół "obowiązkową edukację seksualną". Nie było czego wycofywać
Włoski rząd wycofał "obowiązkową edukację seksualną"? Nie miał czego
Gabriela Sieczkowska
Nagranie ma przedstawiać rysia, który szuka u człowieka pomocy dla swojego młodego. Wideo zdobyło już miliony wyświetleń.
FAŁSZMotocyklista i ryś, który "prosi o pomoc". Czasem wystarczy sprawdzić
Gabriela Sieczkowska
Zdjęcie z zatrzymania ukraińskiego attaché konsularnego
"Ukraiński attaché został zatrzymany na granicy"? Tak, ale kiedy
Szymon Rębowski
Całkowite zaćmienie Słońca w Tarragonie
"Diabelskie rogi" i słońce nad Zamkiem Królewskim. Fejki po zaćmieniu
Szymon Rębowski, Zuzanna Karczewska
UE wprowadza "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmieni
UE i "nowy worek" na kapsułki do kawy? Co się zmienia
Zuzanna Karczewska
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
"Kolejny kościół w Kanadzie spalony przez muzułmańskiego imigranta". A jak było
Szymon Rębowski
Inicjatywa jednego ukraińskiego polityka stała się paliwem dla rosyjskiej propagandy i kolejnej fali niechęci wobec Ukraińców w Polsce
Ukraińcy "żądają" zmiany nazw polskich miast? O co chodzi w inicjatywie ukraińskiego polityka
Gabriela Sieczkowska
"System obrony laserowej" Izraela strącił irańskie maszyny? Tak nie było
FAŁSZ"Izraelski laser" kontra irańskie myśliwce. Film to nie dowód
Gabriela Sieczkowska
Karol Nawrocki
Nawrocki o projektach ustaw: "21 jest w zamrażarce". Serio?
Zuzanna Karczewska
Przyznała, że "zalała Niemcy imigrantami, aby powstrzymać prawicę"? Co powiedziała Merkel
"Celowo zalała Niemcy migrantami"? Co powiedziała Merkel
Michał Istel
Atak w Kamiennej Górze. Sprawcą "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
FAŁSZAtak w Kamiennej Górze. Zatrzymany "16-letni Ukrainiec"? Policja odpowiada
Zuzanna Karczewska
"Ostatnie selfie w życiu". Niekoniecznie
Korea Północna, żołnierz i selfie z żoną Kima. Co się nie zgadza
Szymon Rębowski
Ukrainka pokazuje "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Ukrainka pokazuje, "jak doić Polaków"? O czym jest ten film
Michał Istel
Polska "przekroczyła limit zadłużenia"? To zależy
Polska przekroczyła "konstytucyjny limit zadłużenia"? Tego nie
Michał Istel
FpF Domański
Rząd chce opodatkować majątek? O co chodzi w Osobistych Kontach Inwestycyjnych
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica