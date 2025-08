"Na festiwalu Owsiaka"? Nie, na innym

W wielu komentarzach dominowały obraźliwe i pogardliwe określenia pod adresem młodych ludzi. "Ciemnota"; "Co za hołota"; "Co to ma być. Nacpane towarzystwo. Czy to na pewno homo sapiens?"; "Dzicz debile i szambo co to za.muzyka syf ochyda patologia"; "Tu macie typowych goji tak jak chcą Owsiakowi trochę zajęła tresura tego bydła ale udało mu się"; "Tego dziadostwa nawet nie można nazwać zwierzakami, bo zwierzaki mają swój rozum" - to przykładowe. Niektórzy wykorzystywali film do łączenia bawiących się ludzi z polityką: "Kiedyś młodzież inaczej rozumiała 'dobrą zabawę'. No cóż. Jaki rząd taka młodzież".