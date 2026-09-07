Świat "Bardzo wymowny" gest na finale kampanii AfD. Co wiadomo o nagraniu Zuzanna Karczewska |

Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24

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Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała wybory do Landtagu, czyli parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. AfD zdobyła 43,8 proc. głosów (co przełoży się na 39 mandatów). Na chadecką CDU zagłosowało 17,2 proc. wyborców (15), na SPD - 9,3 proc. (8), a na Zielonych - 8,9 proc. (6). Na Lewicę głos oddało 8,6 proc. wyborców (8), a na Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) - 5,3 proc. (5 mandatów). AfD nie będzie miała samodzielnej większości.

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AfD to partia nacjonalistyczna oraz populistyczna. Jej program zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji UE i przekazanie ich państwom narodowym, a także "normalizację" stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji oraz odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream.

Po wyborczym sukcesie AfD w sieci zaczęło krążyć nagranie, pokazujące scenę z finału kampanii tego ugrupowania. "Młodemu szwabowi z AFD aż z radości się zaheilowało po wygranych wyborach. A debile w Polsce się z tego cieszą" - napisał 6 września 2026 roku na X polski internauta (pisownia wszystkich postów oryginalna). Załączył krótkie nagranie. Widać na nim młodego mężczyznę, który podchodzi do kobiety z mikrofonem. Uśmiecha się, patrzy w kamerę i podnosi do góry prawą rękę w geście pozdrowienia. Jednak po chwili prostuje ją, unosi jeszcze wyżej. Wygląda to na gest nazistowskiego pozdrowienia. To nie uchodzi uwadze kobiety, z którą rozmawia. Ta mówi coś do młodego mężczyzny i pokazuje na jego rękę, a on ostatecznie ją opuszcza.

Nagranie z wydarzenia AfD szeroko krąży w mediach społecznościowych Źródło zdjęcia: x.com

Nagranie zdobywa dużą popularność. Cytowany wpis wygenerował w krótkim czasie ponad 260 tys. wyświetleń. "A u nas się cieszą ze zwycięstwa AFD! Zobaczcie. Zapomniał, że tak się nie powinno pozdrawiać znajomych kiedy relacja jest na żywo. Koleżanka z partii mu o tym przypomniała"; "Powitanie z uniesioną prawą ręką na zakończeniu kampanii wyborczej AfD w Magdeburgu czyli sieg heils"; "Oto prawdziwa twarz AfD!!! Jeden z działaczy tej neonazistowskiej partii po wygranej w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt wzniósł prawą rękę do góry czyli wykonał ohydne hitlerowskie pozdrowienie i tym hajlowaniem okazał radość z wygranej AfD. Przerażające!!!" - pisali inni internauci rozpowszechniający to nagranie. Filmik krąży także w zagranicznej sieci.

Jeden z anglojęzycznych wpisów z nagraniem wygenerował już ponad milion wyświetleń Źródło zdjęcia: x.com

Gdzie powstało to nagranie

Wideo i gest młodego mężczyzny wywołały duże oburzenie w sieci. "Strach patrzeć w przyszłość"; "Gest bardzo wymowny…"; "Strach się bać co dalej nastąpi"; "Hitler się budzi. Mam ciarki na plecach" - komentowali cytowane wpisy polscy internauci. Część z nich pytała Groka (narzędzia sztucznej inteligencji działającego na platformie X) o źródło nagrania oraz o to, co dokładnie na nim widać.

Filmik jest autentyczny, nie pokazuje jednak sytuacji z wieczoru wyborczego i radości nagranego mężczyzny z wyniku wyborów. To fragment z transmisji na niemieckim kanale Utopia TV Deutschland z finału kampanii AfD 5 września 2026 roku w Magdeburgu (stolicy landu). Na kanale na YouTube Utopia TV Deutschland dostępny jest niemal 5-godzinny zapis relacji prowadzonej na żywo. Około 35. minuty nagrania widać jak młody mężczyzna z nagrania zauważa reporterkę rozmawiającą z innym uczestnikiem wydarzenia. Gdy ten odchodzi, młody mężczyzna zbliża się do kobiety i pyta, czy może kogoś pozdrowić. Reporterka zgadza się i wtedy mężczyzna mówi: "Pozdrawiam Leonie i Mike'a". Następnie dodaje: "serdeczne pozdrowienia z Magdeburga" i podnosi rękę, co widać na krążącym teraz nagraniu. Reporterka, która zauważyła gest, mówi do mężczyzny: "Ostrożnie z ręką". Ten natychmiast ją opuszcza, mówi "w porządku" i oboje się śmieją.

PRAWDA Fragment z transmisji Utopia TV Deutschland z 5 września 2026 roku Źródło zdjęcia: YouTube

Następnie reporterka mówi, że pozdrawiają z "z wielkiego finału kampanii wyborczej", gdzie "panuje świetna atmosfera", a po chwili mężczyzna żegna się i odchodzi od kamery. Z nagrania nie wynika, czy to działacz AfD, czy wyborca, który przyszedł na kampanijny finał i pozdrawiał swoich znajomych. Nie wiadomo też jakie intencje miał mężczyzna. Wykonywanie salutu rzymskiego (w Niemczech jest zakazane. Nie dotarliśmy jednak do żadnego komunikatu policji w Saksonii-Anhalt na temat incydentu z przedwyborczego wydarzenia AfD.

Nie znaleźliśmy także publikacji niemieckich mediów, które opisywałyby ten konkretny incydent. Portale, które publikowały relacje z przedwyborczego finału AfD, nie wspominały w nich o geście widocznym na nagraniu. Natomiast portal luksemburskiego dziennika "L'Essentiel", który opisał zajście, wskazał, że "w internecie gest ten jest interpretowany jako możliwe nazistowskie pozdrowienie", ale "jak dotąd nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że rzeczywiście nim był". "Według aktualnego stanu ani policja, ani prokuratura nie potwierdziły publicznie, że prowadzą postępowanie dotyczące właśnie tego incydentu" - dodano. "L'Essentiel" wskazał, że jeżeli rzeczywiście byłoby to nazistowskie pozdrowienie, mogłoby to stanowić naruszenie paragrafu 86a niemieckiego kodeksu karnego. Przepis ten zabrania publicznego używania symboli organizacji uznanych za sprzeczne z konstytucją, w tym także charakterystycznych form pozdrowienia. Za jego złamanie grozi grzywna lub kara do trzech lat więzienia.