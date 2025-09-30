FAŁSZ

Słowacja, wyjście z UE, użyteczny Fico. Tak wygląda "pompowanie balonika" propagandy

30 września 2025, 14:24
Michał Istel
Władze Słowacji mają przygotowywać referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej - taki przekaz rozchodzi się w mediach społecznościowych, powielają go też politycy. Źródłem ma być przemówienie słowackiego premiera, którego wcale nie wygłosił. Narrację tę szerzył kanał na YouTube z materiałami fałszywej treści - po pytaniach z Konkret24 kanał został już zablokowany.

Negatywny stosunek słowackiego rządu i premiera Roberta Fico do Unii Europejskiej jest powszechnie znany i często komentowany. Przywódca Słowacji, który mimo wojny w Ukrainie spotyka się z Władimirem Putinem, w swoich wypowiedziach często krytykuje Brukselę i nawołuje do głębokiej reformy UE, która miałaby uwzględniać "większą suwerenność" państw członkowskich.

Krytyka to jedno, lecz inną kwestią jest rzekoma chęć wyjścia Słowacji z Unii Europejskiej. A referendum w tej sprawie miał zapowiedzieć premier Fico. Tak przynajmniej piszą internauci w mediach społecznościowych, tak przekonuje materiał opublikowany na jednym z kanałów w serwisie YouTube. Przekaz promują politycy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Poseł tej partii Włodzimierz Skalik 23 września 2025 roku napisał na Facebooku: "Słowacja przygotowuje się do wystąpienia z UE. Decyzja zapadnie w referendum narodowym. Suwerenność Słowaków nie polega na negocjacji - Oświadczenie premiera Słowacji Roberto Fico". Z tego wpisu również wynika, że o potencjalnym wyjściu miał mówić sam premier.

To zdjęcie premiera Fico widnieje na nagraniu w serwisie YouTube zatytułowanym "Szokujące oświadczenie: Słowacja wychodzi z UE - Koalicja przeciwko Ursuli von der Leyen". Wideo udostępniła m.in. Karolina Pikuła, przewodnicząca Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w okręgu rzeszowskim, pytając w poście: "Czy to będzie wielki początek rozpadu eurokołchozu?". Do wpisu dodała hasztag "Polexit" nawiązujący do potencjalnego wyjścia Polski z UE.

Wpisy polityków o rzekomym referendum w SłowacjiFacebook/X

Tego typu wpisów ukazało się znacznie więcej: większość na anonimowych kontach, a autorzy najczęściej powoływali się na wspomniany film na YouTube. "Słowacja szykuje się do referendum: echa wyników mogą wstrząsnąć UE. Decyzja o wystąpieniu Słowacji z Unii Europejskiej ma zapaść w referendum narodowym. To nie zwykła debata — to moment, który będzie miał znaczenie dla całej Europy" - pisał jeden z użytkowników Facebooka (pisownia postów oryginalna).

Internauci nie zamieszczają jednak linku do nagrania z YouTube, najczęściej udostępniają miniaturkę nagrania i tytuł o "wyjściu z UE"; na miniaturce są zdjęcia Ursuli von der Leyen i Roberta Fico. Może dlatego, że nawet krótkie fragmenty tego materiału zdradzają, że nie jest wiarygodnym źródłem informacji, lecz narzędziem szerzenia antyunijnej dezinformacji.

Filmy uderzające w UE tworzone przez AI

Film opublikowano 17 września 2025 roku na kanale Redakcja Polska na YouTube. Po wyświetleniu innych zamieszczonych na tym kanale nagrań szybko można nabrać podejrzeń co do jego wiarygodności. Kanał powstał 31 sierpnia 2025 roku i przez niecały miesiąc opublikowano na nim 22 filmy. Główny ich przekaz: krytyka Unii Europejskiej, uderzanie w Ukrainę.

FAŁSZ
Kanał z filmami o fałszywej treści tworzonymi przez sztuczną inteligencjęYouTube

Wszystkie stworzono według tego samego wzoru. Na miniaturach zawsze jest dwóch polityków: najczęściej jeden z nich ma minę triumfującą, drugi jest smutny lub wręcz płacze. Portrety stworzono narzędziem sztucznej inteligencji (AI). Groźne lub triumfujące miny robi głównie Viktor Orban. Oprócz niego w roli atakujących pojawiają się także Xi Jingping, Władimir Putin, ale także Karol Nawrocki lub europosłanka Konfederacji Anna Bryłka. Płaczących przywódców jest troje: to Ursula von der Leyen, Friedrich Merz lub Wołodymyr Zełenski. To oni są negatywnymi bohaterami materiałów.

Tytuły informują najczęściej, że jakiś prawicowy lub populistyczny polityk - najczęściej Viktor Orban - "poniżył" lub "zniszczył" przewodniczącą KE, kanclerza Niemiec lub prezydenta Ukrainy. "Orban poniża Ursulę", "Orban zniszczył Friedricha Merza", "Nawrocki niszczy reputację Zełenskiego" - krzyczą bijące po oczach tytuły.

Przykładowe materiały na kanale Redakcja PolskaYouTube

Wśród takich filmów jest i ten o rzekomym referendum w Słowacji. Nie jest jedynym, w którym zapowiada się rychłe wyjście jakiegoś kraju z Unii Europejskiej. Najpierw 12 września pojawił się materiał o tym, że "Orban opuszcza UE", a 27 września zapowiedziano "wyjście Włoch z UE".

Wszystkie filmy na kanale Redakcja Polska poza tematem łączy jeszcze jedno: zostały w całości stworzone przez sztuczną inteligencję i zawierają nieprawdziwe, po prostu zmyślone informacje. I nie jest to pierwszy kanał na YouTube z takimi materiałami - niedawno opisywaliśmy, jaki wysyp kanałów z filmami promującymi prezydenta Karola Nawrockiego nastąpił na YouTube. Wszystkie bliźniaczo podobne w charakterze do tych z kanału Redakcja Polska. 

CZYTAJ W TVN24+: "Dał lekcję Putinowi", "zmiażdżył Macrona". Nie musisz wierzyć, masz oglądać

Przemówienie, którego nie było

Pokażmy to na przykładzie filmu o Słowacji. Lektor - czyli głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję - mówi: "Słowacja poważnie przygotowuje się do wyjścia z Unii Europejskiej. W historycznym przemówieniu do narodu premier Robert Fico oświadczył, że rząd podda kwestie członkostwa w UE pod ogólnokrajowe referendum".

Zdjęcia wykorzystane w filmie pochodzą z innych przemówień Roberta FicoYoutube

Oczywiście jakichkolwiek materiałów na dowód z tego rzekomego przemówienia brak. W kadrach wyświetlane są jedynie ilustracyjne zdjęcia Roberta Fico czy Ursuli von der Leyen. Tekst odczytywany przez AI jest pełen błędów. "Pierwszy domino po Brexicie spadł"; "Oto wiadomość, która sprawia, że redaktorzy mainstreamowych mediów i urzędnicy brukselscy mają włosy, stają dęba"; "Wołodymyr Zielony" (zamiast Zeleński) - to tylko niektóre przykłady.

Samo to powinno spowodować, że widzom kanału zapali się czerwona lampka jako ostrzeżenie, że podawane tu informacje mogą być nieprawdziwe. W mediach próżno szukać bowiem przemówienia Roberta Fico, w którym zapowiedziałby referendum w sprawie wyjścia Słowacji z Unii Europejskiej.

"To nie oddaje prawdziwych emocji"

Patrząc na komentarze pod tym wprowadzającym w błąd filmem, można jednak odnieść wrażenie, że osiągnął on zakładany efekt. Wiele osób chwali rzekomą decyzję Słowaków i zachęca, żeby Polska również zdecydowała się na ten krok. "Brawo Słowacja. Czekam aż Polska wystąpi z Unii"; "Odwołać Tuska i całą jego ferajnę. Wyjść z unii, nawiązać ścisłą współpracę ze Słowacją i Węgrami. Odzyskajmy niezależność"; "Polska i Węgry zróbmy to samo" - czytamy pod filmem.

Jakub Szymik, założyciel Fundacji Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, uważa jednak, że to rzekome zainteresowanie filmami na opisywanym kanale może być sztuczne, czyli generowane przez boty. "Problemem jest skoordynowane, sztuczne pompowanie balonika poprzez masowe generowanie filmików, dzielenie się nimi na kontach, które zapewne mają sztucznie zawyżane liczniki interakcji, oraz dodawanie zmanipulowanego kontekstu" - pisze ekspert w przesłanej Konkret24 opinii. I dodaje:

To nie oddaje prawdziwych emocji użytkowników Internetu, a ma na celu wywołać atmosferę nieufności. 

-

Jakub Szymik, Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej

Niewykluczone więc, że rzekome głosy polskich internautów zostały sztuczne wygenerowane, by wzmocnić wrażenie poparcia dla Polexitu w społeczeństwie. Ekspert zwraca uwagę, że nagranie z YouTube jest przeklejane do innych mediów społecznościowych, np. na Facebooka, gdzie również notuje "zupełnie nierealistyczne zasięgi zapewne nakręcane przez boty". Na dowód przesłał link do jednej z kopii, którą w dwa tygodnie wyświetliło na Facebooku ponad 400 tys. użytkowników.

Cytaty z Fico "jedną z taktyk antyzachodniej propagandy"

Negatywny stosunek Roberta Fico i jego rządu do Unii Europejskiej oczywiście tylko pomaga tworzyć teorie o możliwym wyjściu Słowacji ze wspólnoty. W styczniu 2025 roku wicepremier Słowacji Timor Gaszpar w wywiadzie stwierdził, że "drzwi muszą pozostać otwarte na sytuację, w której ostatecznie rozważylibyśmy rozwiązanie skrajne, takie jak wyjście z UE", ale zastrzegł, że "w tej chwili nie jest to priorytetem" dla słowackiego rządu.

Ta wypowiedź wywołała wiele dyskusji w Słowacji. Możliwość wyjścia z UE zdecydowanie wykluczył m.in. prezydent Peter Pellegrini. Premier Fico starał się jednak tłumaczyć swojego ministra. "Trafnie określił sytuację w Unii Europejskiej, a mianowicie, że Słowacja musi być przygotowana na różne scenariusze rozwoju" - mówił na nagraniu zamieszczonym w sieci. Dodał, że jednym z tych scenariuszy jest ewentualny rozpad Unii Europejskiej., a Słowacy "nie mogą być zakładnikami jednej politycznej wizji".

Na początku września 2025 roku premier Fico po raz kolejny spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, tym razem w Pekinie. Następnie w Bratysławie przyjął wizytę Wołodymyra Zełenskiego, a po obu spotkaniach po raz kolejny krytykował Unię Europejską. "Udział w tych rozmowach oznacza popieranie dialogu, a nie zachowywanie się jak urażone dziecko. Tak właśnie postępuje Unia Europejska i jej przedstawiciele" - stwierdził słowacki premier.

Robert Fico i Władimir Putin w PekiniePAP/EPA/VLADIMIR SMIRNOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Mimo takich wypowiedzi słowackie władze nie informowały o planowanym referendum w sprawie wyjścia Słowacji z UE. To fejk mający zwiększać statystyki wyświetleń filmom tworzonym przez sztuczną inteligencję. Natomiast - jak zauważa Jakub Szymik - "wykorzystywanie wyrwanych z kontekstu wypowiedzi do podważania zaufania wobec instytucji jest jedną z wiodących taktyk antyzachodniej propagandy".

NASK: "przykłady promowania omawianego przekazu zostały zgłoszone platformom społecznościowym", Google blokuje kanał

Konkret24 zapytał firmę Google Polska (właściciela Youtube) oraz NASK – Państwowy Instytut Badawczy, czy i jakie działania podejmą w sprawie kanału na YouTube oferującego materiały z fałszywą treścią. 30 września z Zespołu Public Relations i Komunikacji Zewnętrznej NASK otrzymaliśmy taką odpowiedź:

"Eksperci OAD NASK wykryli dany przykład treści w trakcie prowadzonego monitoringu polskiej infosfery. Został on wprowadzony do wewnętrznych baz danych, a następnie poddany analizie. W efekcie analizy stwierdzono, iż materiał nie odnosi się do faktów, lecz stanowi treść o stricte dezinformacyjnym charakterze. Przykłady promowania omawianego przekazu zostały zgłoszone platformom społecznościowym".

NASK przyznaje, że ów materiał "zyskał poważne zasięgi (pojedyncze wpisy na jego temat zyskiwały m.in. po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń)". "Materiał został spopularyzowany w polskiej infosferze m.in. dzięki aktorom znanym z szerzenia rosyjskiej dezinformacji. Sposób działania źródła, które jako pierwsze upubliczniło omawiany materiał oraz zastosowane w materiale techniki pozwalają przypuszczać, że stoi za nim podmiot zewnętrzny. Celem materiału jest wzbudzanie nastrojów antyunijnych" - ocenia NASK.

Natomiast Deniz Rymkiewicz z Biura Prasowego Google Polska w odpowiedzi na pytania Konkret24 przekazał 30 września: "Wszystkie treści publikowane na YouTube podlegają naszym Wytycznym dla społeczności". "Stosujemy je konsekwentnie wobec wszystkich twórców na naszej platformie, bez względu na to, czy ich materiały zostały wygenerowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji" - podkreślił.

Po naszych pytaniach kanał Redakcja Polska został zablokowany.

SłowacjaRobert FicoUnia EuropejskaDezinformacjaFake News
Według posła Konrada Berkowicza premier Donald Tusk jest "rzecznikiem interesów państwa Izrael". Tak przynajmniej poseł Konfederacji podsumowuje wypowiedź premiera z konferencji prasowej. Jednak manipuluje.

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

30 września 2025, 10:56
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Jakubiak alarmuje w mediach społecznościowych, że decyzją Światowej Organizacji Zdrowia uprawy tytoniu mają być zlikwidowane, co uderzy w 30 tysięcy polskich rolników. Europoseł Daniel Obajtek ocenia to jako "kolejny cios w polskich rolników". Obaj jednak wprowadzają w błąd.

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

29 września 2025, 18:16
Źródło:
Konkret24

Poseł Marcin Horała z PiS twierdzi, że "wszędzie na Zachodzie", gdzie wprowadzono edukację seksualną, wskaźniki ciąż, chorób wenerycznych i przemocy seksualnej wśród nieletnich są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Sprawdzamy dane, a ekspertka wyjaśnia, dlaczego takie tezy są demagogią niezgodną z rzeczywistością.

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

29 września 2025, 11:12
Źródło:
Konkret24

Żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska rzekomo wydała ponad milion euro na ubrania i dodatki we Francji. Podstawą tego przekazu jest nagranie, którego bohaterka podaje się za stylistkę ukraińskiej pierwszej damy. Przekaz powielano w portalach społecznościowych, w kremlowskich i prorosyjskich mediach. Jest to kolejny przykład znanego schematu antyukraińskiej dezinformacji.

Ołena Zełenska kupiła kreację za milion euro? Co to za przekaz

Ołena Zełenska kupiła kreację za milion euro? Co to za przekaz

28 września 2025, 16:20
Źródło:
Konkret24

Anglia i Austria to dwa kraje, gdzie rzekomo wprowadzono prawo szariatu - przekonują popularne wpisy, w tym polityków Konfederacji. Dowodem ma być krótkie nagranie z brytyjskiego parlamentu. Tymczasem teza, jak i nagranie, to manipulacja.

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

24 września 2025, 15:43
Źródło:
Konkret24

Czy można trafić do więzienia za nieprzeczytanie książki? Taka sytuacja rzekomo miała przytrafić się mężczyźnie, którego historię nagłaśnia prawicowy polityk. Wielu internautów oburzyły te doniesienia. Sprawdziliśmy więc, o co dokładnie chodzi w tej sprawie i za co dokładnie mężczyzna został skazany.

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

26 września 2025, 15:55
Źródło:
Konkret24

W sieci krąży rzekomy cytat Wołodymyra Zełenskiego o tym, że Polska i Rumunia będą zestrzeliwać drony nad zachodnią Ukrainą. Wyjaśniamy, co naprawdę powiedział ukraiński prezydent.

Polska i Rumunia będą zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Zełenski tego nie powiedział

Polska i Rumunia będą zestrzeliwać drony nad Ukrainą? Zełenski tego nie powiedział

25 września 2025, 12:56
Źródło:
Konkret24

Senator Wojciech Skurkiewicz przekonywał, że Donald Tusk "mówił wprost, że stosuje prawo tak jak je rozumie". Tyle że to manipulacja wypowiedzią premiera, a politycy Prawa i Sprawiedliwości dopuścili się jej już kilkukrotnie.

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

23 września 2025, 13:11
Źródło:
Konkret24

Samolot przelatuje bardzo nisko nad wieżowcami i podobno ma to związek z zagrożeniem spowodowanym przez ukraińskie drony, które w tamtym momencie miały atakować Moskwę. Tak część internautów interpretuje krążące w sieci od poniedziałku nagrania. Co wiemy o tym zdarzeniu?

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

23 września 2025, 17:20
Źródło:
Konkret24

Nagranie mężczyzny niosącego czerwono-czarną flagę przez centrum miasta wywołało w sieci gorącą dyskusję. Internauci spierali się o to, czy sceny pochodzą z Polski - tak jak sugerował popularny wpis, czy zza zagranicy. Wyjaśniamy więc.

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

22 września 2025, 15:18
Źródło:
Konkret24

Komisja Europejska rzekomo przyznała, że zaszczepieni przeciw COVID-19 służyli za "szczury laboratoryjne". Tyle że nie są to słowa KE. Wyjaśniamy, skąd wziął się przekaz i co pomija.

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

21 września 2025, 14:11
Źródło:
Konkret24

Po burzliwych obradach Rada Warszawy zdecydowała, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony tylko w części miasta i to na zasadzie pilotażu. Prezydent Rafał Trzaskowski twierdzi, że tak zrobiło wiele innych miast. Sprawdzamy słowa prezydenta stolicy. Pokazujemy też, gdzie w Polsce jest zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22.

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

19 września 2025, 16:30
Źródło:
Konkret24

"Czwarty rozbiór Polski", "Tuskowi chodzi o to, żeby wyprzedać Polskę do reszty" - to komentarze internautów na informację o potencjalnym przejęciu polskiej kopalni przez spółkę założoną w Ukrainie. Politycy opozycji piszą o "rozprzedawaniu Polski" i krytykują brak reakcji rządu. Tylko pomijają istotny fakt, o którym mało Polaków wie.

"Ukraińcy przejmą polską kopalnię". Ile w tym prawdy, ile polityki

"Ukraińcy przejmą polską kopalnię". Ile w tym prawdy, ile polityki

19 września 2025, 12:24
Źródło:
Konkret24

Gdy jedne znikają, pojawiają się nowe. W serwisie YouTube nastąpił wysyp kanałów z filmami promującymi prezydenta Karola Nawrockiego. Tworzone przez sztuczną inteligencję materiały wydają się niedopracowane, ale budzą emocje - a o to chodzi. Widać w nich klasyczne mechanizmy dezinformacji. Jakby ktoś sprawdzał, które historie chwytają za serce. Jakby badano potencjał, który w przyszłości można wykorzystać.

"Dał lekcję Putinowi", "zmiażdżył Macrona". Nie musisz wierzyć, masz oglądać

"Dał lekcję Putinowi", "zmiażdżył Macrona". Nie musisz wierzyć, masz oglądać

18 września 2025, 13:07
Źródło:
TVN24+

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie ponownie uruchomiła w Polsce dyskusję o reparacjach wojennych - a właściwie o tym, jak nazywać teraz nasze żądania. Bo prezydent twierdzi, że "punktem wyjścia jest raport reparacyjny", ale poseł PiS i były wiceszef MSZ mówi, że reparacje to "określenie medialne". W dyskusji widać zmianę narracji polityków prawicy.

Od "reparacji" do "zadośćuczynienia". To jednak nie to samo

Od "reparacji" do "zadośćuczynienia". To jednak nie to samo

18 września 2025, 18:51
Źródło:
Konkret24

Mający milionowe zasięgi influencer rozważa w nagranym filmie, "czy sytuacja z dronami to było celowe działanie Rosji". Polityk Konfederacji zastanawia się, "skąd ta pewność", że drony były rosyjskie. Polscy eurodeputowani oskarżają Unię Europejską, że "nakręca prowojenną histerię w Polsce" i że zagrożenie ze strony Rosji to wina Zachodu. Oto jakie echa rosyjskich narracji znajdujemy w popularnych teraz nagraniach na Facebooku.

Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę

Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski.... Rozważania o dronach na rosyjską nutę

17 września 2025, 17:36
Źródło:
Konkret24

Setki tysięcy wyświetleń ma post z nagraniem pokazującym rzekomo, jak rozpędzona tesla uderza w sklep sieci Biedronka. Jedni twierdzą, że to zapis z monitoringu; inni podejrzewają komputerową symulację. Faktem jest, że do podobnego zdarzenia doszło.

Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"

Wjechał teslą w sklep? "Co tu się wydarzyło"

17 września 2025, 18:46
Źródło:
Konkret24

Premier zapowiedział, że powstanie plan, by "każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny". Model szkolenia miał powstać "w ciągu tygodni" - Donald Tusk mówił w marcu 2025 roku. Dziś politycy pytają, co się stało z tą zapowiedzią. Sprawdzamy.

Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?

Tusk zapowiedział model szkoleń wojskowych "do końca marca". Czy jest?

16 września 2025, 11:08
Źródło:
Konkret24

Według jednych umowa Unii Europejskiej z Mercosur "zniszczy dorobek polskiego rolnictwa". Według innych będzie szansą na zwiększenie polskiego eksportu do krajów Ameryki Południowej. Polityczna dyskusja skupia się jednak na sytuacji rolników, a obaw słyszymy więcej niż argumentów "za". Czy rzeczywiście takowych nie ma? Wyjaśniamy, co kryje się w tej kontrowersyjnej umowie.

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

15 września 2025, 14:46
Źródło:
TVN24+

Czy "jesteśmy w dużej mierze bezbronni" w przypadku masowego ataku dronami? Dlaczego skuteczność ich neutralizowania w Ukrainie jest dużo wyższa niż w Polsce? Jakim sprzętem dysponujemy, na jaki czekamy? Ostatnie incydenty z rosyjskimi bezzałogowcami wywołują takie pytania, ale też wiele rozbieżnych komentarzy. Wyjaśniamy, dlaczego według ekspertów "mur przeciwdronowy" nie ma sensu oraz o czym nie wolno zapominać, porównując Polskę z Ukrainą.

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje

Polska obrona przeciwdronowa. Co mamy, czego brakuje

13 września 2025, 10:04
Źródło:
TVN24+

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w ramach przywracania praworządności zakłada odzyskiwanie pieniędzy od tak zwanych neo-sędziów. Ponieważ Polska musi za wydane przez nich wyroki wypłacać milionowe odszkodowania, mają te straty pokrywać "z własnej kieszeni". Czy to prawnie możliwe? Różnice zdań wśród prawników nie wieszczą tym planom powodzenia.

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?

Żurek: "będą musieli zapłacić z własnej kieszeni". To możliwe?

15 września 2025, 10:51
Źródło:
Konkret24

Ciało Carlo Acutisa - zwanego pierwszym świętym z pokolenia millenialsów - od lat wystawione jest na widok publiczny. Wygląda, jakby nastolatek właśnie zapadł w sen. To rodzi pytania, dlaczego 19 lat po śmierci jego ciało nie uległo rozkładowi. Wyjaśniamy krążące w sieci nagranie.

Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film

Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film

14 września 2025, 15:48
Źródło:
Konkret24

Internauci i media szeroko komentują słowa wiceprezydenta USA J.D. Vance'a, który stwierdził, że Donald Trump "nie widzi powodów", by izolować Rosję. Niektórzy sugerowali, że słowa te padły w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wyjaśniamy, co dokładnie powiedział Vance.

J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?

J.D. Vance o współpracy z Rosją. Co powiedział?

11 września 2025, 16:38
Źródło:
Konkret24

Falę komentarzy wzbudziła wypowiedź rzeczniczki resortu spraw wewnętrznych Karoliny Gałeckiej podczas konferencji prasowej. A konkretnie: chodzi o fragment jej wystąpienia, który w mediach społecznościowych zaprezentował właściciel Kanału Zero. Oburzenie wywołał fakt, jak jedno zdanie wykorzystał on do manipulacji.

Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź

Rzeczniczka, która "uciekłaby z Polski"? Jak zmanipulowano tę wypowiedź

11 września 2025, 17:40
Źródło:
Konkret24