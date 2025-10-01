FAŁSZ

"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy

1 października 2025, 15:30
Michał Istel
Konkret24
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci
Księżniczka Anna w miejscu upamiętnienia zabitych ukraińskich dzieci Reuters

Widzowie ukraińskiego spektaklu rzekomo mieli pokazywać gest nawiązujący do rzezi wołyńskiej. W rzeczywistości oznacza on jednak coś zupełnie innego.

"Widzieliście coś takiego?" - pytała 27 września 2025 roku jedna z użytkowniczek serwisu X, publikując nagranie, na którym pokazano widownię jakiegoś wydarzenia kulturalnego. W tle słychać pieśń po ukraińsku, a wszyscy widzowie mają uniesione w górę trzy palce. Autorka wpisu, która już wcześniej publikowała nieprawdziwe antyukraińskie lub prorosyjskie treści, napisała: "Trzy palce uniesione symbolizujące widły". Taki sam opis filmu można znaleźć w serwisie YouTube: "Trzy paluszki w górę = widły".

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd wpis o uniesionych placach, które mają kojarzyć się z widłami, a przez to - z ludobójstwem na Wołyniux.com

Sugestia jest jasna: widły nawiązują do rzezi wołyńskiej, czyli ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA w latach 1943-44. Do popełniania zbrodni często wykorzystywane były narzędzia gospodarcze - siekiery, kosy czy właśnie widły. Dlatego internauci sugerują, że widoczni na nagraniu Ukraińcy nawiązują do tych wydarzeń, a wykonywany przez nich gest wymierzony jest w Polaków i ich pamięć o zbrodni wołyńskiej.

W taką wersję uwierzyła większość komentujących wpisy. "Widły Polakom. Bo nikt inny tego nie zrozumie"; "Chory lud"; "Jeżeli to na Ukrainie to niestety nic nie można z tym zrobić, jeżeli u nas to gdyby przeszła ustawa zrównująca symbole banderowskie z nazistowskimi to można by ich deportować. To co widać tylko potwierdza że widły to ich znak rozpoznawczy" - pisali internauci (oryginalna pisownia wszystkich wpisów).

Sęk w tym, że znak prezentowany przez ludzi na widowni na nagraniu ma zupełnie inne znaczenie.

Trójząb na musicalu o niepodległości

Po wprowadzeniu jednej z klatek nagrania do wyszukiwarki obrazów Google bez trudu można znaleźć oryginalny film. Zamieszczono go 30 sierpnia 2025 roku na TikToku z podpisem: "Lwów 30.08 'Rebelia'".

PRAWDA

Rzeczywiście tego dnia w lwowskiej operze wystawiano spektakl muzyczny "Rebelia (1991)". To przedstawienie o ukraińskiej walce o niepodległość głównie w czasach Związku Radzieckiego: od lat 50. XX wieku aż do 2001 roku. W pewnym momencie musicalu artyści wykonują patriotyczną pieśń "Za Ukrainę" i zachęcają publiczność, żeby wstała i podniosła w górę trzy palce. Nie symbolizuje to jednak wideł, a trójząb (z ukr. тризуб, tryzub) widniejący na herbie Ukrainy.

Dla Ukraińców jest to symbol ich państwa, niepodległości i przede wszystkim wolności: ich zdaniem trójząb da się ułożyć z liter ukraińskiego słowa "wolność" (z ukr. воля).

Herb UkrainyMuzeum Historii Polski

Zdecydowanie nie jest to nawiązanie do rzezi wołyńskiej i to z kilku powodów. Po pierwsze spektakl z nagrania nie obejmuje lat 40. XX wieku. Po drugie widzowie unoszą trzy palce podczas pieśni "Za Ukrainę" napisanej w 1917 roku i niemającej żadnych odniesień do Polski. Po trzecie sam trójząb był symbolem dynastii Rurykowiczów, założycieli Rusi Kijowskiej, już w X wieku. Jako herb państwa ukraińskiego przyjęto go w 1918 roku na początku istnienia Ukraińskiej Republiki Ludowej, więc w żaden sposób nie nawiązuje on do lat 40. XX wieku.

Dlatego wszelkie sugestie, że widownia odnosiła się do rzezi wołyńskiej, mają na celu wyłącznie skłócenie Polaków i Ukraińców, o co od dłuższego stara się rosyjska i prorosyjska dezinformacja.

Michał Istel

