Siatka pedofili i tunel pod Kapitolem? Co pokazuje kongresmen

Rozsyłając nagranie, na którym kongresmen prezentuje wejście do tajemniczego tunelu pod amerykańskim Kapitolem, internauci twierdzą, że był on wykorzystywany przez siatkę pedofili. Oto jak poglądowy filmik połączono ze znaną teorią spiskową.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Filmik jest również popularny w polskich mediach społecznościowych. Rozchodzi się z polskim tłumaczeniem angielskiego przekazu. Sprawdziliśmy, co to za nagranie.

Polityk prezentuje sekrety Kapitolu

Jak się okazuje, internauci publikują wideo, które sam Moore udostępnił w sieci 9 maja 2025 roku z następującym opisem (tłum red.): "Chodźcie ze mną zobaczyć jedną z ukrytych tajemnic Kapitolu! Gabinet Abrahama Lincolna jest jednym z moich ulubionych miejsc do zabierania wycieczek - zajmował go prezydent Lincoln, kiedy zasiadał w Izbie Reprezentantów, czytał w nim listy przy kominku. Ale najbardziej interesująca część tego pokoju mieści się pod podłogą".

"To jedna z fajnych rzeczy na Kapitolu" - mówi na początku nagrania (tłum. red.). Opisuje, że budowa rozpoczęła się w XVIII wieku i że pod budynkiem jest wiele różnych tajemniczych przejść. Gdy nagrywający telefonem zagląda do odsłoniętej dziury, republikański polityk mówi: "To są stare schody" - i dalej: "To tylko jeden z przykładów ukrytych sekretów Kapitolu". Następnie opowiada, że z małymi grupami zwiedzających schodzi na dół, a przejście prowadzi na zewnątrz. "Dzieciom się bardzo podoba, dorosłym nie bardzo" - relacjonuje. "Powiedziano mi, że tych schodów użyli brytyjscy żołnierze, gdy szturmowali Kapitol" - opowiada kongresmen. Chodzi mu o wojnę brytyjsko-amerykańską z lat 1812-1814. W jej trakcie Brytyjczycy zdobyli, a następnie spalili m.in. Biały Dom i budynek Kongresu.