"Zwykli Egipcjanie" niosą wodę i jedzenie mieszkańcom Gazy? Co to za film

W mediach społecznościowych - polskich i zagranicznych - dużą popularność zyskało nagranie mające rzekomo przedstawiać, jak to Egipcjanie przekraczają pieszo granicę, by dostarczyć wodę i żywność mieszkańcom Gazy. Film jest jednak stary i nie ma związku z ostatnim atakiem Hamasu na Izrael.

Fala dezinformacji na temat walk między Izraelem a Hamasem nie słabnie. Szczególnie dużo fejkowych materiałów pojawia się w mediach społecznościowych. W połowie października opisaliśmy materiały z pierwszych dni po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku, które wprowadzały opinię publiczną w błąd. Komisja Europejska bada , jak platforma X radzi sobie z nielegalnymi i dezinformującymi treściami związanymi z wojną Izraela z Gazą. Unijny komisarz ds. przemysłu Thierry Breton ogłosił 12 października , że Unia Europejska wysłała formalny wniosek do firmy X na mocy ustawy o usługach cyfrowych. Komisja koncentruje się na rozpowszechnianiu mowy nienawiści, przemocy i treści terrorystycznych na platformie X, sprawdzając, czy jej polityka i rozpatrywanie skarg dotyczących nielegalnych treści są zgodne z prawem. Firma X miała czas na odpowiedź do 18 października. Wcześniej Breton wysłał list ostrzegawczy do właściciela X Elona Muska, zwracając uwagę, że platforma może być wykorzystywana do rozpowszechniania "nielegalnych treści i dezinformacji" związanych z atakami Hamasu na Izrael.

Ostatnio w polskiej sieci zaczęło krążyć krótkie wideo , na którym widać rzesze idących po pustyni ludzi niosących na plecach duże, białe pakunki. Widać ich aż po horyzont. Nagranie rozchodzi się z przekazem, że to Egipcjanie przekraczają "granicę palestyńską", by dostarczyć mieszkańcom Gazy wodę, żywność i zapasy. Mają ich w ten sposób wspierać, wyrażać solidarność. Jeden z takich polskojęzycznych wpisów, z 14 października, ma ponad 62 tys. wyświetleń.

Wideo sprzed co najmniej dwóch miesięcy

Nagranie analizowały w październiku zagraniczne portale fact-checkingowe: Lupa.uol.com , Logicallyfacts.com , Misbar.com, a w Polsce opisywały je Demagog.org i Fakehunter . Jak wynika z tych weryfikacji, to samo wideo zostało opublikowane 31 sierpnia 2023 roku na TikToku przez anonimowego użytkownika posługującego się językiem arabskim. To był ostatni film opublikowany na jego profilu - ma tam niemal 4 mln odtworzeń.

To raczej inna granica

Nie ma natomiast pewności co do tego, gdzie nagrano te sceny. Użytkownik, który opublikował film pod koniec sierpnia, przekazał, że dzieje się to blisko przejścia granicznego Salloum znajdującego się między Egiptem a Libią. To około 500 kilometrów od Strefy Gazy. Na to miejsce wskazał też na początku września dziennikarz The Libya Observer Abdulkader Assad w komentarzu na platformie X. Jednak inny użytkownik X przy użyciu zdjęć satelitarnych Google stwierdził, że wideo powstało na granicy Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej.