Chińska aplikacja do podmieniania twarzy podbija rynek. I budzi obawy

Stworzona przez chińską firmę aplikacja pokazała, że tworzenie deepfake'ów może być właściwie dostępne dla każdego i to od ręki. Dobitnie pokazał to na Twitterze użytkownik ZAO.

Aby osiągnąć taki efekt, potrzebny jednak był czas i jeśli nie umiejętność pracy ze sztuczną inteligencją, to dostęp do narzędzi, dzięki którym można było uzyskiwać takie efekty.

"W razie gdybyście nie wiedzieli, #ZAO to chińska aplikacja, która całkiem rozniosła się od piątku. Najlepsza aplikacja do zastępowania twarzy w stylu AI 'Deepfake', jaką kiedykolwiek widziałem. Oto ja jako DiCaprio (wygenerowany w mniej niż 8 sekund na podstawie jednego zdjęcia z miniaturki)" - czytamy w poście użytkownika aplikacji.

W jednym z kolejnych tweetów zauważa, że "ZAO tak naprawdę nie dąży do 'dokładności' per se, ale raczej do 'subiektywnego', dobrze wyglądającego wyniku".

"Widzę to w filmach/telewizji, wyobrażam sobie zalogowanie się na swoje konto Netflix lub Disney+ - oglądając najnowszy program telewizyjny/film Marvela, gdzie aktor w zostałby automatycznie zastąpiony tobą. Najnowszym członkiem Avengers jesteś TY" - czytamy w kolejnym wpisie użytkownika. Dzięki aplikacji, można w filmach zastąpić także twarz Marilyn Monroe czy chińskich aktorów własną.

Większość komentujących nagrania na Twitterze, nie wykazywała jednak takiego entuzjazmu.

"Szaleństwo! Dla mnie jako dla marketingowca, to jest niesamowite. Ale jako dla konsumenta - przerażające. Każdy może mnie oszukać!", "Przestań wierzyć w to, co widzisz! Chiny biorą się za deepfake'owe oszustwa! Jeśli myślisz, że coś jest... to tego nie ma!" czy "Czy to jest to narzędzie trzeciej wojny światowej, którego od tak dawna się spodziewamy?" - to tylko niektóre z komentarzy, które można na temat aplikacji znaleźć w sieci.