W których krajach zamknięto szkoły? Sprawdzamy

Od czwartku 12 marca w polskich szkołach nie odbywają się lekcje. Jeszcze w piątek rodzice mogą zaprowadzić dzieci na zajęcia opiekuńcze, ale od poniedziałku 16 marca wszystkie placówki będą zamknięte co najmniej do 25 marca.

Państw, w których rządy zdecydowały o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych, było 12 marca w Europie dwanaście. Poza Polską szkoły zamknięto w: Albanii, Austrii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Grecji, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowenii oraz Włoszech (gdzie taki zakaz wprowadzono najwcześniej). Decyzję o zamknięciu wszystkich szkół - już po wypowiedzi ministra Szumowskiego - podjęła w czwartek także Francja.

Kilka krajów nie wprowadziło zakazu ze skutkiem natychmiastowym, by dać czas rodzicom na znalezienie opieki dla swoich dzieci. Podobnie jak w Polsce, pierwszym dniem zamknięcia placówek w Austrii, Danii, Francji i Słowenii będzie poniedziałek 16 marca.

Rządy różnie przewidują datę powrotu do szkół i uczelni. Podczas gdy w Polsce jest to 25 marca, Cypr ma znieść zakaz o pięć dni wcześniej, a Rumunia o dwa dni wcześniej. Uczniowie we Włoszech mają wolne do 3 kwietnia, w Austrii – do Wielkanocy (12 kwietnia). W Czechach i na Słowenii zakaz obowiązuje do odwołania.

W miastach i regionach

W ośmiu europejskich państwach decyzje dotyczące placówek edukacyjnych podejmowały władze lokalne. Zajęcia w prowincjach, obwodach i większych jednostkach samorządu terytorialnego odwoływano m.in. w dotkniętych epidemią Niemczech. Przed czwartkowym orędziem prezydenta Francji Emmanuelem Macronem, taka sytuacja była także we Francji.

Jak podaje UNESCO, które na bieżąco zbiera informacje o zamykaniu placówek edukacyjnych, według stanu na 11 marca we Francji dzieci nie poszły do szkoły w departamentach Oise i Haut-Rhin, a także na Korsyce. Zamknięte są także pojedyncze placówki w dużych miastach, w tym w Paryżu. Od poniedziałku zamknięte będą szkoły w całym kraju.

W Niemczech edukację zawieszono tymczasowo w Bawarii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i Dolnej Saksonii. Jak pisze portal Thelocal.de, Niemiecki Związek Nauczycieli szacuje, że zamkniętych jest ok. 100 szkół i przedszkoli.