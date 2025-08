"Zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów". Czego na tym brakuje?

Niedługo po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego w sieci zaczęło krążyć zdjęcie, które natychmiast przykuło uwagę internautów. Przedstawia moment, gdy Nawrocki wygłasza orędzie z mównicy sejmowej, jest uchwycony z boku. W rządowych ławach po prawej stronie kadru widać samotnie siedzącego Donalda Tuska. Jego spojrzenie skierowane w stronę prezydenta wydaje się chłodne, może nawet gniewne. "To się nazywa: 'negatywna energia'" - skomentował jeden z użytkowników serwisu X, który opublikował to zdjęcie około godziny 11. W ciągu kilku godzin post wygenerował niemal 125 tys. wyświetleń.

"Oj będzie memów z tego"; "Skwaszony niemiec na drugim planie", "tylko do każdego mówi co innego" - komentowali internauci pod postem Dworczyka (pisownia postów oryginalna). Ale inni zauważali: "Kłamco to nie jest zdjęcie to AI"; "jakiego programu użyto żeby to wygenerować?"; "AI. Pośpiech szkodzi...".