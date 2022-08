Banderowskie flagi przy pomniku polskiej armii? Wyjaśniamy, skąd te barwy

Zdjęcie pomnika 1 Armii Wojska Polskiego w podwarszawskim powiecie garwolińskim oburzyło internautów, którzy dopatrzyli się na stojących obok masztach czerwono-czarnych flag ukraińskich nacjonalistów. "Pomnik ku czci 1Armii WP, przy drodze 801 "Nadwiślance". Na pd. od Wilgi powiat Garwolin. Podobno dziś to g***o banderowskie, powieszono z okazji uroczystości budowy przeprawy do przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. ?!!! WTF !!! Kto zna odpowienie paragrafy niech podpowie" - napisał 7 sierpnia jeden z nich, publikując fotografię. W dalszych wpisach też nie przebierał w słowach. "To się k***a w głowie nie mieści. (...) Gdzie są mieszkańcy tej miejscowości, tolerujący to banderowskie ch*****wo?" - zapytał. Inni komentowali: "Dlaczego nikt tych szmat nie zdejmie tak poprostu?; "Ściągnąć to g***o" (pisownia postów oryginalna, zasłoniliśmy przekleństwa).