Nauczyciel mianowany z pensją na poziomie płacy minimalnej? Sprawdzamy

Kilka minut później do wyliczania danych o zarobkach wrócił Kierwiński. "Nauczyciel mianowany za waszych rządów, pensja na poziomie płacy minimalnej (...). Na koniec rządów Platformy o 50 procent więcej niż płaca minimalna" - stwierdził. "Gratuluję panu świetnego samopoczucia. Tylko poziom ludzkiej absorpcji tych głupot naprawdę się zaczyna wyczerpywać" - dodał. Sellin próbował się jeszcze do tego odnieść, ale prowadząca audycję zmieniła temat.

Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu zawodowego nauczycieli. Spośród ok. 500 tys. nauczycieli w Polsce ten stopień posiada co piąty. Dwa niższe stopnie to nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy - odpowiednio ok. 5 i 16 proc. Najwyższy w stopień - nauczyciela dyplomowanego - ma ponad połowa uczących w szkołach.

Sprawdziliśmy, czy pensje nauczycieli rzeczywiście są obecnie zbliżone do płacy minimalnej i jak było wcześniej.

Płaca minimalna a wynagrodzenia nauczycieli za PO i PiS

Przeanalizowaliśmy dane o wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i porównaliśmy je z danymi o płacy minimalnej. Poniższa tabela pokazuje stawki brutto wynagrodzeń nauczycieli. Dane można znaleźć w wydawanych w kolejnych latach rozporządzeniach. W 2022 roku wciąż obowiązują stawki ogłoszone w rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 22 kwietnia 2021 roku.

I tak: nauczyciel mianowany (o którym mówił Marcin Kierwiński) zarabia 3445 zł brutto. W 2022 roku płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto. Nauczyciel mianowany zarabia zatem tylko 14 proc. więcej od płacy minimalnej.