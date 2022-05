"Polskie bataliony wyszły z Kijowa" na front? MON: działania dezinformacyjne Rosji

Polskie siły zbrojne "wyszły z Kijowa" i przemieściły się na wschód Ukrainy. Taki przekaz krąży wśród użytkowników Twittera. Ministerstwo obrony stanowczo dementuje i pisze o "działaniach dezinformacyjnych Rosji".

W mediach społecznościowych rozpowszechniany jest przekaz o rzekomej aktywności polskiej armii w Ukrainie: "2 bataliony polskiej piechoty wyszły z Kijowa dzień wcześniej i dotarły już do Pawłogradu. Każdy batalion ma 4 działa przeciwpancerne Rapira, transportery opancerzone i amerykańskie samochody pancerne. Obecnie polska piechota przygotowywana jest do przerzutu na front Avdiejewki" - napisał 22 maja jeden z użytkowników Twittera (pisownia wszystkich postów oryginalna). Pawłohrad to stutysięczne miasto na wschodzie Ukrainy, leżące przy drodze łączącej Dniepr i Donieck. Do wpisu dołączono zdjęcie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka pomiędzy żołnierzami. Znaleźliśmy kilka innych postów kopiujących ten sam przekaz.

Informacja o polskich siłach zbrojnych działających w Ukrainie rozpowszechniana na Twitterze Foto: Twitter

"Nie wierzę Wolę poczekać na jakieś dementi"; "Czyli @AndrzejDuda wypowiedział Rosji wojnę?" - to wybrane reakcje. Jeden z internautów zamieścił z kolei w komentarzu czarną planszę z napisem: "Nie udziałowi Polski w wojnie". "Duda ich przywiózł" Liczni uczestnicy twitterowej dyskusji przekonywali jednak, że informacja jest nieprawdziwa. "Śmierdzi mi to fejkiem, powiem więcej mam głęboką nadzieję, że to fejk!!!" - napisał jeden z nich. "Niestety, żołnierze są prawdziwi" - odpowiedział autor oryginalnego posta. Na uwagę jednego z internautów, że w polskich siłach zbrojnych nie używa się dział przeciwpancernych Rapira odpowiedział: "Na UKrainie to podstawa".

22.05.2022 | Andrzej Duda wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy Video: Anna Czerwińska / Fakty TVN

Aby uwiarygodnić swój przekaz, autor pierwotnego Tweeta napisał: "Ukraińcy z Dniepropetrowska chwalą się Polakami. Wysłali. Duda ich przywiózł". W ten sposób nawiązał do wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. 22 maja prezydent wystąpił przed Radą Najwyższą Ukrainy. "Właśnie W Pawłogradzie przybyły 2 bataliony Polaków" - odpowiedział inny użytkownik Twittera". Dodał, że o sprawie informuje profil Wargonzoo.

Informacja opublikowana na rosyjskojęzycznym koncie @Wargonzoo Foto: Twitter

Wargonzoo to rosyjskojęzyczny profil prowadzony przez dziennikarza Siemiona Piegowa. Informował o rzekomej aktywności polskich sił zbrojnych 22 maja, około godziny przed pierwszym tweetem polskiego internauty. W artykule z grudnia 2021 roku portal ukraińskiego magazynu "Fokus" nazwał Piegowa "rosyjskim propagandystą". MON: "Oczywiste propagandowe działania Federacji Rosyjskiej" Informacja o aktywności wojska Polskiego w Ukrainie jest nieprawdziwa. "To kolejny, absurdalny fake news wpisujący się w działania dezinformacyjne Rosji" - napisał przedstawiciel wydziału prasowego Centrum Operacyjnego MON w stanowisku przesłanym Konkret24. "Fake newsem" nazwał również informację, jakoby Wojsko Polskie posiadało na wyposażeniu armaty przeciwpancerne Rapira.

Sensacyjne doniesienia o rzekomym wkroczeniu Wojska Polskiego na Ukrainę traktujemy jako oczywiste propagandowe działania Federacji Rosyjskiej mające na celu osiągniecie efektu dezinformacji w międzynarodowej przestrzeni medialnej, tak samo jak wcześniejsze absurdy dotyczące rozbioru Ukrainy z naszym udziałem. Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej

Wydział prasowy Centrum Operacyjnego MON pisze o "zalewie dezinformacyjnym, z którym się spotykamy" i apeluje o szczególną ostrożność w kwestii wiarygodności doniesień pojawiających się w przestrzeni informacyjnej. Zachęca do zwracania uwagi na autora, czyli profil, który publikuje daną informację. Informacje rozpowszechniane przez internautów w mailu do Konkret24 zdementował również wydział prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej o krążących w sieci "fałszywych informacjach o rzekomej dyslokacji jednostek Wojska Polskiego" informowało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wpis Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z 23 maja Foto: Twitter