"Są pierwsze powroty". Ilu uchodźców z Ukrainy wraca do kraju?

O rosnącej liczbie wyjazdów z Polski na Ukrainę mówił m.in. 7 kwietnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, który jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy. Jego zdaniem obecna ewakuacja mieszkańców ukraińskiego Donbasu przed zapowiadaną tam ofensywą nie wpływa znacząco na liczbę tych uchodźców, którzy przybywają do Polski. "Od paru dni to jest kwestia 20, maksymalnie 30 tysięcy osób, które przekraczają granicę. Mamy też więcej osób na wyjeździe niż do tej pory; są pierwsze powroty, szczególnie na zachód Ukrainy" – powiedział wiceminister w "Gościu Wydarzeń" Polsatu. Dodał jednak, że "musimy być przygotowani przyjąć uchodźców, kolejne fale".

Wielki sukces akcji "Stand Up for Ukraine". Udało się zebrać ponad 10 miliardów euro

Z kolei ekspert do spraw migracji dr hab. Maciej Duszczyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, napisał tego samego dnia na Twitterze: "Liczba wyjazdów do UKR po 24.02 przekroczyła 500 tys. Od kilkunastu dni sytuacja na granicy pol-ukr jest stabilna. Przyjazdy to średnio 22-23 tys. dziennie, a wyjazdy to 14-15 tys. Oznacza to, że przekroczenia granicy 'netto' wynoszą ok. 7 tys. dziennie. To wcale nie jest mało".

Gdyby jednak porównać kolejne tygodnie, widać zmianę. W tygodniu od 28 marca do 3 kwietnia z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 105 tys. osób, ale już w kolejnym tygodniu (4 - 10 kwietnia) ponad 117 tys., co potwierdzałoby słowa wiceministra Szefernakera, że "mamy więcej osób na wyjeździe".

Według danych o liczbie dziennych przekroczeń granicy polsko-ukraińskiej, jakie otrzymaliśmy od Straży Granicznej, od 24 lutego – czyli od początku agresji Rosji na Ukrainę – do 10 kwietnia z Polski do Ukrainy wyjechało ponad 554 tys. osób, z czego 290 tys. w ostatnich trzech tygodniach. 11 kwietnia z Polski na Ukrainę wyjechało 16,6 tys. osób.

Nie ma oficjalnych danych o tym, kto teraz wraca na Ukrainę. Na początku byli to m.in. mężczyźni, którzy postanowili wracać, by walczyć z Rosjanami. Gdy teraz zapytano o tę kwestię prof. Macieja Duszczyka, napisał na Twitterze: "z relacji wolontariuszy z granicy wynika, że głównie matki z dziećmi: trudności w aklimatyzacji za granicą, chęć połączenia z rodziną, informacje o bezpiecznym Zachodzie Ukrainy".

Ale przyjeżdżających znów przybywa

Dzienne dane Straży Granicznej o liczbie osób przekraczających granicę polsko-ukraińską pokazują, że z początkiem kwietnia liczba osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski zmalała. 26 marca do Polski wjechało przez granice z Ukrainą 31,1 tys. osób, lecz w kolejnych dniach dzienna liczba nie przekraczała 27 tys., najmniej było 4 kwietnia – 18,5 tys.

Jednak od 8 kwietnia znowu przybywało osób wjeżdżających z Ukrainy do Polski – 8 kwietnia było to 27,5 tys.; 9 kwietnia – 29,2 tys.; 10 kwietnia – 28,5 tys. 11 kwietnia ta liczba spadła do 24 tys. W sumie w tygodniu od 28 marca do 3 kwietnia z Ukrainy do Polski przyjechało 159,2 tys. osób, ale w kolejnym tygodniu (4-10 kwietnia) już 172,5 tys. Choć oczywiście nie są to takie ilości uchodźców, z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszych tygodniach wojny.

Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego do 11 kwietnia do Polski z Ukrainy przyjechało przez wschodnie granice łącznie 2,681 mln osób (dane te nie uwzględniają Ukraińców, którzy dostali się do naszego kraju z południa, np. przez Czechy).