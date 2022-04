Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach: 20 powiatów, które przyjęły ich najwięcej

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski przybyło około 700-800 tysięcy dzieci w wieku szkolnym – powiedział 5 kwietnia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, goszcząc w telewizji wPolsce.pl. Rozmawiano o tym, jak polska szkoła pomaga dzieciom z Ukrainy. "Spośród tych dzieci w wieku szkolnym do polskiego systemu oświaty od 24 lutego trafiło 166 tysięcy dzieci" - mówił, wymieniając, do jakiego rodzaju szkół ile ukraińskich dzieci trafiło. "To na razie przebiega oczywiście jako wielkie wyzwanie, któremu stawiają czoła dyrektorzy, organy prowadzące - ale stawiają czoła póki co bez większych problemów" - dodał.