"Niemiecki policjant w gdańskiej drogówce". Co on tam robi?

Choć z filmów i zdjęć nie wynika, by niemiecki policjant sam podejmował jakieś interwencje, internauci uznają jego obecność w polskim patrolu za niepokojącą. Komentują, że to przykład ingerencji obcego państwa w polskie sprawy. "W Gdańsku pojawił się niemiecko-polski patrol policji, a to oznacza nic innego - jak to że kult Freie Stadt Danzig czyli Wolnego Miasta Gdańska wszedł na nowy poziom!!!!" - stwierdził 25 lipca jeden z użytkowników Facebooka, publikując film. "Takimi małymi krokami przyzwyczaja się nas do faktu że Polak nie jest już w Polsce gospodarzem, a to wszystko dzięki aktualnym władzom samorządowym oraz rządowi Warszawskiemu robiącemu z Polski Generalną Gubernię" - dodał (pisownia postów oryginalna). "Niemiecki policjant w Gdańsku - czy to jeszcze polska, czy już podporządkowanie granic?" - pytali internauci w kolejnych postach z nagraniem. "Od ponad dwóch dekad jeżdżę po Polsce i czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Zaczynam mieć wrażenie, że 'znikające granice' to już nie tylko metafora, ale bardzo realny plan Berlina i Brukseli - a Tusk tylko potakuje" - brzmiał kolejny komentarz. "Kto steruje naszą suwerennością, skoro niemiecka policja działa już u nas jak u siebie?" - pytali internauci.