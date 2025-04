"Nadarzyn 2025"? Nie. To "wielkopostne chrześcijaństwo" posła Warchoła

Internauci: "Pan się przygotowuje do Świąt"; "Katolik w Wielkim Tygodniu pisze rasistowski wpis?"

Wielu internautów zauważa, że zdjęcie jest nieaktualne - że nie powstało w "Polsce rządzonej przez Platformę Obywatelską", a tym bardziej teraz, przed Wielkanocą. Krytykują wpis posła PiS jako wzbudzający niechęć do cudzoziemców. "Pomijam już to, kto sprowadził tysiące ludzi do Polski… Pana wpis to szczucie na ludzi, których Pan nie zna. A co do przygotowań do Paschy, polecam lekturę Ewangelii, zobaczy Pan do czego prowadzi szczucie na człowieka" - skomentował post posła Warchoła Grzegorz Kramer, jezuita. "Pan się przygotowuje do Świąt szczując na randomowych ludzi, o których wie Pan tylko tyle, że są czarni. Takie to jest Pańskie wielkopostne chrześcijaństwo" - napisała publicystka Katarzyna Sadło, znana jako Kataryna.