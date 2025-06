Nabrał się poseł PiS. Lawina rasistowskich komentarzy

Inni internauci, którzy także uwierzyli, że to prawdziwa informacja, kpili m.in. z koloru skóry mężczyzny. Znaleźliśmy szereg wulgarnych, rasistowskich komentarzy. Przykładowe (pisownia oryginalna, wulgaryzmy cenzurowaliśmy): "Co za tępy bambus..."; "Tak naprawdę, to powiedział 'Wybory w Bulanda zostać sfałszowane. Jeśli nie zostać powtórzona nasza musieć interweniować'"; "Bamboszu... Wy*****laj od mojego kraju. Spie*****j na ponton, i z powrotem do Afryki"; "On nie pasuje do Europy tylko do Afryki i nie się od nas odpier....wiastkuje"; "Niemieckiego zjeba nam tu brakuje..."; "Pewnie chciałby nas przenieść do Afryki".