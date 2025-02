"Czy ktoś wie, co robią 4 niemieckie radiowozy pod hotelem"? Mamy odpowiedź

Rozpowszechniane w mediach społecznościowych zdjęcie czterech samochodów niemieckiej policji stojących pod hotelem w Pruszkowie wzbudziły wiele dyskusji wśród internautów. Widok ten zaniepokoił między innymi kandydującego na prezydenta Marka Jakubiaka. Bo zdaniem części komentujących niemieckimi wozami przerzucono imigrantów z Niemiec do Polski. To nieprawda.

Rozsyłane ostatnio w sieci zdjęcie znów wzbudziło jednak emocje. Zostało zrobione po zmierzchu, widać na nim cztery niemieckie radiowozy (busy) stojące pod hotelem DeSilva. Fotografię (a właściwie zrzut ekranu telefonu ze zdjęciem) opublikował 21 lutego na platformie X kandydujący na prezydenta Marek Jakubiak, przewodniczący sejmowego koła Republikanie. "Czy wiecie gdzie to jest?" - zapytał (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). W odpowiedzi większość internautów wskazywała na jeden z hoteli w Pruszkowie. Ostro komentowali fotografię: "Niemiecka policja jeździ sobie po całej Polsce,nikt nie reaguje. Busy z ciemnymi szybami,nie widać ilu i kogo na pace przywozi"; "Pod przykrywką wwożenia nielegalnych imigrantów, siły niemieckie zbierają się w Polsce"; "dlaczego do jasnej cholery nie zamkniemy granic!!!!"; "Może warto zorganizować jakąś akcję spuszczania powietrza w ramach obustronnej przyjaźni"; "Szwaby byli 1939, teraz jest rok 2025 są, wojnę prowadzą ekonomicznie gospodarczo, migrantami, ale już się nawet nie kryją, że są wszędzie".

Pytanie z grupy sąsiedzkiej

Również pod tym postem prześcigano się w odpowiedziach i znów było oskarżanie o niecne zamiary niemieckich funkcjonariuszy: "Przywieźli imigrantów"; "Przywieźli lekarzy i inżynierów haha będzie dużo nowych rak do pracy"; "Relokacja inżynierów"; "Przywieźli muzułmanów z Berlina" - komentowali internauci. Ale wielu z nich nie w sytuacji ze zdjęcia nic nadzwyczajnego i pisali (pisownia oryginalna): "No nocują ??? Co w tym dziwnego ???"; "Mogli przyjechać na wspólne ćwiczenia, albo odbywa się jakaś konferencja, a to jest delegacja z Niemiec. Jest tyle prawdopodobnych możliwości ich przyjazdu ale nie, najlepiej powielać jakieś bzdury tylko po to żeby się odezwać"; "Stoją po prostu i tyle co w tym takiego dziwnego".