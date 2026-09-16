FAŁSZ "BRICS jest supermocarstwem", a to jest dowód? Co publikuje rosyjska ambasada Zuzanna Karczewska |

"Rosja zamierza przesuwać granice, aż poczuje konsekwencje" Źródło wideo: TVN24 BiS

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W Nowym Delhi w Indiach 12 i 13 września 2026 roku odbył się szczyt BRICS. To blok gospodarczo-polityczny dążący do zwiększenia roli państw tzw. Globalnego Południa i przebudowy światowego ładu finansowego. Grupę początkowo tworzyły Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, w 2010 roku dołączyła RPA. Obecnie jest w nim 11 członków - także Arabia Saudyjska, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Etiopia, Iran oraz Indonezja.

Dzień przed rozpoczęciem szczytu Władimir Putin, gdy już przybył do indyjskiej stolicy, stwierdził, że przywódcy europejscy "mówią, że myślą, jak by wprowadzić wojska na terytorium Ukrainy" i dodał, że to "oznacza wojnę z Rosją". Utrzymywał, że zagrożenie ze strony Rosji - która w 2022 roku rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i eskaluje napięcie w Europie - "nie istnieje".

Podczas drugiego dnia szczytu na koncie Ambasady Federacji Rosyjskiej w Republice Południowej Afryki pojawił się krótki wpis: "BRICS jest supermocarstwem". Załączono rzekome selfie przywódców kraju bloku. Zdjęcie robi uśmiechnięty Władimir Putin. Obok niego widać m.in. premiera Indii Narendrę Modiego, przywódcę Chin Xi Jinpinga, prezydenta Brazylii Luiza Inacia Lulę da Silvę.

FAŁSZ Na koncie rosyjskiej ambasady pojawiło się rzekome zdjęcie ze szczytu BRICS Źródło zdjęcia: x.com

Część internautów komentujących wpis rosyjskiej ambasady uwierzyła w prawdziwość zdjęcia. "Miło was widzieć, wielcy bracia"; "To chyba jedno z najbardziej epickich zdjęć tego stulecia"; "Najlepsze zdjęcie, jakie krąży teraz w sieci"; "Niesamowite zdjęcie!! Nadchodzi przyszłość!!!" - pisali (pisownia wszystkich postów oryginalna). Inni jednak zauważyli, że z rzekomym selfie polityków coś jest nie tak. "Kłamstwa jak zwykle...."; "Miałem wrażenie, że to zdjęcie zostało wygenerowane przez AI" - przestrzegali.

To dzieło AI

Racje mają ci drudzy, bo zdjęcie nie jest prawdziwe. Wystarczy spojrzeć na polityków, którzy się tam znajdują. Jak wspomnieliśmy, do selfie z Władimirem Putinem pozuje rzekomo prezydent Brazylii. Tyle że w tegorocznym szczycie kraj reprezentował nie on, a Mauro Vieira, minister spraw zagranicznych Brazylii. Obrazek sprawdziliśmy więc za pomocą narzędzi do wykrywania treści stworzonych przez AI. Analiza Hive Detect wykazała, że prawdopodobieństwo tego wynosi niemal 100 proc. Pochodzenie grafiki potwierdza również analiza w narzędziu Sightengine. Daje aż 99 proc. prawdopodobieństwa, że jest ona dziełem sztucznej inteligencji.

Fałszywka zostały wygenerowane za pomocą sztucznej inteligencji Źródło zdjęcia: sightengine.com, hivedetect.ai

Na to, że zdjęcie nie jest autentyczne zwrócił uwagę także w serwisie X dziennikarz BBC Verify Shayan Sardarizadeh.

This image of the leaders of BRICS countries, posted by the Russian Embassy in South Africa, is AI-generated and fake.



OpenAI's verification tool finds digital watermarks in the image that indicate it was created with OpenAI models. https://t.co/jgKxeEEsSo pic.twitter.com/IM2uRhAkKg — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) September 13, 2026 Rozwiń

"To zdjęcie przywódców państw BRICS, opublikowane przez ambasadę Rosji w Republice Południowej Afryki, zostało wygenerowane przez AI i jest fałszywe. Narzędzie weryfikacyjne OpenAI wykryło w obrazie cyfrowe znaki wodne wskazujące, że został on stworzony przy użyciu modeli OpenAI" - wskazał.