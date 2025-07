"Setki nowych samochodów" trafią w Niemczech na złom? Gdzie one stoją

Port w Bremerhaven? Salon w Leverkusen? Siedziba firmy od recyklingu? Takie lokalizacje wskazuje narzędzie sztucznej inteligencji, szukając miejsca, gdzie "setki nowych audi" czekają na zezłomowanie. Nagranie je pokazujące generuje ogromne zasięgi, wzbudza wiele komentarzy. Wyjaśniamy, gdzie stoją te samochody i dlaczego.

Film przedstawiający jeśli nie setki, to na pewno dziesiątki samochodów ustawionych na rozległym placu jest udostępniany w mediach społecznościowych. Samochody - głównie marki Audi - nie mają tablic rejestracyjnych, stoją w długich rzędach, na kilku poziomach, często jedne na drugich. To wskazuje na fakt, że nie jest to parking, tylko miejsce składowania samochodów. Autor nagrania tłumaczy w języku rosyjskim, że są to "niesprzedane audi z zerowym przebiegiem", które "pójdą pod prasę".

Film z "setkami nowych Audi" krąży nie tylko w polskim internecie x.com

Taką informację powielali kolejni użytkownicy mediów społecznościowych, publikując nagranie. "Setki nowych Audi trafią do prasy w Niemczech - nie sprzedano ich na czas. Teraz samochody są zmuszone do złomowania, bo sprzedaż po obniżonej cenie jest nieopłacalna, a utrzymanie droższe niż złomowanie" - napisał na platformie X autor posta z 18 lipca, który wyświetliło niemal pół miliona internautów (pisownia postów oryginalna). Niektórzy komentujący sugerowali, że takie działanie to hipokryzja w obliczu polityki klimatycznej Unii Europejskiej. "Przechowywanie nowych samochodów jest kosztowne – trzeba płacić za magazynowanie, konserwację i ubezpieczenie. Dlatego łatwiej i bardziej opłacalnie jest je zezłomować, aby nie tracić jeszcze więcej pieniędzy. Ale musimy ratować klimat!"; "W obronie klimatu setki nowych Audi z zerowym przebiegiem trafiają na złom w Niemczech" - pisali.

Posty z filmem i podobną lub wręcz identyczną treścią można znaleźć w wielu językach, np. po angielsku, niemiecku, francusku, ale także po uzbecku czy rosyjsku. Ten ostatni język jest o tyle istotny, że najprawdopodobniej właśnie z rosyjskiego przeniesiono do polskich wpisów (błędnie) sformułowanie "pójdą do prasy".

Grok zmienia zdanie

Wielu zaintrygowanych nagraniem internautów pytało Groka (narzędzie sztucznej inteligencji w serwisie X), co naprawdę przedstawia film. Odpowiedzi Groka nie były jednoznaczne. Początkowo sugerował, że samochody czekają na transport w porcie w Bremerhaven na północy Niemiec. W kolejnych odpowiedziach twierdził, że nie jest to port, lecz plac niemieckiej firmy zajmującej się recyklingiem aut, bo "samochody wydają się używane, nie nowe".

Gdy zaś o to samo pytali Groka niemieckojęzyczni i rosyjskojęzyczni użytkownicy serwisu X, odpowiadał im: "Film przedstawia salon Audi w Leverkusen w Niemczech po powodzi w lipcu 2021 roku. Samochody zostały zniszczone przez wodę powodziową i ułożone w stos".

Zamiast więc pytać Groka, zapytaliśmy przedstawicieli firmy, na której placu stoją auta, czy rozpowszechniane w sieci wersje są prawdziwe.

Samochody do recyklingu. Z dwóch powodów

Szybko bowiem można ustalić, że plac z samochodami należy do firmy Retek AG z siedzibą w Ihlow, na północnym wschodzie Niemiec. Logo firmy widać bowiem na jednym z hangarów uchwyconych przez kamerę. W odpowiedzi przesłanej Konkret24 potwierdził to Tim Knode z Retek AG. Poinformował, że film nagrano jakiś rok temu. Wyjaśnił też, dlaczego tak dużo aut stoi na placu i z jakim przeznaczeniem:

PRAWDA Samochody pokazane na filmie to starsze generacje Audi A5 i A6. Pojazdy te nie nadawały się już do sprzedaży z powodu uszkodzeń transportowych lub zmian przepisów obowiązujących na rynku docelowym.

Auta przekazano więc certyfikowanej firmie zajmującej się recyklingiem, czyli odzyskiwaniem części zamiennych. "Umowa obejmowała jednorazowe zamówienie na niewielką, czterocyfrową liczbę pojazdów. Regularny demontaż nowych pojazdów Audi nie jest realizowany" - dodał przedstawiciel Retek AG. Rzeczywiście na stronie firmy można znaleźć w ofercie wiele części zamiennych pochodzących z Audi A5 i A6.

Model nieprodukowany od 2018 roku

Nie jest więc prawdziwy przekaz, że są to nowe audi przeznaczone do złomowania dlatego, że ich sprzedaż po obniżonej cenie jest nieopłacalna. W dodatku wielu komentujących pisze, że na nagraniu widać model Audi A6 w wersji C7 - a ten model przestano produkować w 2018 roku. Takie samochody trudno uznać za nowe.

Ponadto starsze wersje tych aut mogą już nie spełniać europejskich norm emisji spalin, choć przedstawiciel Retek AG nie sprecyzował, o który "rynek docelowy" by miało chodzić. Wiadomo tylko, że zmieniono na nim przepisy, co spowodowało, że nie można było już tam tych aut sprzedać. A część widocznych na filmie pojazdów została uszkodzona w transporcie, więc również nie nadawały się do sprzedaży.

No i nie są prawdziwe generowane przez Groka odpowiedzi, jakoby film pokazywał port w Bremerhaven czy samochody uszkodzone przez powódź w Leverkusen w 2021 roku.

