Czołgi "wypożyczone z Kazachstanu" na paradzie w Moskwie?

Do tegorocznej parady w Dzień Zwycięstwa w Moskwie rosyjskie wojsko miało się przygotowywać, ćwicząc na czołgach "wypożyczonych w Kazachstanie" - twierdzą internauci, pokazując jako "dowód" pewnie nagranie. To, co na nim widać, przeczy jednak ich tezie.

Przygotowania do parady trwały od wielu tygodni, a do sieci często wrzucano nagrania, na których widać pojazdy wojskowe przemieszczające się po ulicach Moskwy i innych rosyjskich miast. Jeden z takich filmów wywołał szczególne zainteresowanie, ponieważ pojawiły się sugestie, że widać na nim czołgi pożyczone przez Rosjan specjalnie na tę okazję z Kazachstanu. Takim domysłom sprzyjał fakt, że w poprzednich latach parady zwycięstwa były uboższe w sprzęt ze względu na zaangażowanie w wojnę prowadzoną przez Rosję w Ukrainie. Tygodnik "The Economist" napisał, bazując na danych zespołu The Conflict Intelligence Team (analizuje dane z otwartych źródeł dotyczące rosyjskiej armii), że liczba sprzętu wojskowego pokazanego na paradach zwycięstwa w prawie 60 rosyjskich miastach spadła w przeciągu czterech lat z 2009 do 912 w 2024 roku.