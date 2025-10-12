50 tysięcy złotych grzywny za brak szczepień? Z czego im wyszła taka kwota

12 października 2025, 13:27
Gabriela Sieczkowska
Źródło:
Konkret24
Paulina Piechna-Więckiewicz o szczepieniach przeciw HPV
Paulina Piechna-Więckiewicz o szczepieniach przeciw HPV
wideo 2/4
Paulina Piechna-Więckiewicz o szczepieniach przeciw HPV

W mediach społecznościowych krąży informacja, że rodzice, którzy nie zaszczepią dzieci, będą płacić nawet do 50 tysięcy złotych kary grzywny. Sugeruje się, że to nowe prawo. Pojawia się data 17 października, od kiedy mają rzekomo obowiązywać "nowe zasady" w żłobkach. Wyjaśniamy przekłamania w tym przekazie.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci
Zgłoś do sprawdzenia

"Nie wiem czy wiecie, że ekipa rudego będzie zmuszać do szczepień, a jak nie przyjmie się szprycy to kara 50 tyś." - informował autor wpisu opublikowanego 8 października na platformie X (pisownia postów oryginalna). I załączył screen facebookowego komentarza internauty znanego z rozpowszechniania dezinformacji, Krzysztofa "Atora" Woźniaka: "I nagle cyk! 50.000 grzywny za odmowę szczepienia!". To sugeruje, że taka kara pieniężna jest nowym rozwiązaniem. Jako ilustrację Woźniak zamieścił fragment artykułu serwisu Do Rzeczy z 22 sierpnia 2024 roku "Koncerny farmaceutyczne opłacają lekarzy. Grzesiowski na liście Pfizera". Od maja 2025 roku Paweł Grzesiowski jest Głównym Inspektorem Sanitarnym.

FAŁSZ
Wprowadzający w błąd post powstał na bazie innego wpisu z fałszywą treściąx.com

Post o rzekomej karze 50 tys. za brak szczepienia wyświetlono niemal 34 tys. razy. "Gdzie wady?"; "I bardzo dobrze"; "Prawidłowo!" - chwalili taki pomysł niektórzy internauci. Spora część jednak krytykowała: "to jest naruszenie konwencji genweskiej. jesli ktos zmusza cie do wziecia szprycy po ktorej zdechniesz to..."; "Prezydent nigdy na to nie pozwoli"; "Już widzę jak ludzie będą płacić..."; "Mogą mi skoczyć"; "Nikt Nas nie zmusi do szczepień".

Nieliczni uspokajali: "Nie panikujmy, to półprawda".

Tytuł, który wprowadził zamęt

Przekaz o 50 tys. zł kary za brak szczepień zaistniał w mediach społecznościowych mniej więcej w tym samym czasie, gdy internauci przekazywali linki do tekstu, który ukazał się na stronie infor.pl pod długim tytułem: "50 tys. zł grzywny i brak możliwości uczęszczania do publicznej placówki przez niezaszczepione dziecko – 17 października 2025 r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące szczepień ochronnych". Tytuł można więc rozumieć, że zarówno grzywna w wysokości 50 tys. zł, jak i zakaz przyjmowania nieszczepionych dzieci do publicznych placówek to nowe sankcje oraz że oba fakty dotyczą całej Polski.

Tekst widoczny na stronie infor.pl z datą 10 października został opublikowany już kilka dni wcześniejGoogle/infor.pl

Kto przeczytał cały tekst, zorientował się, że treść nie do końca potwierdza to, co sugeruje tytuł. Już w leadzie autorka pisze: "Chociaż poddawanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnych – co do zasady – nie może nastąpić pod przymusem bezpośrednim, nie oznacza to jednak, że rodzicom, którzy nie wywiązują się z powyższego obowiązku (wobec dziecka, u którego nie występują przeciwwskazania do wykonania szczepienia) – nie grożą żadne konsekwencje. Mogą oni bowiem zostać ukarani grzywnami w łącznej wysokości sięgającej przeszło 50 tys. zł, ograniczeniem władzy rodzicielskiej, a już niebawem – w jednym z miast w Polsce, niezaszczepione dzieci nie będą również przyjmowane do publicznych żłobków".

Czyli grzywny nie są niczym nowym - są zapisane w obowiązującym już prawie. Co do kwoty - wyjaśniamy dalej. Natomiast informacja o żłobkach dotyczy jednego miasta i też nie jest ścisła.

10 października artykuł ten widniał na stronie z datą 10 października, ale został opublikowany już kilka dni wcześniej, co wskazuje wyszukiwarka Google. Kolejnego dnia ten sam tekst miał na stronie datę 11 października. A jeszcze wcześniej - 6 października - ten sam artykuł krytykowała nawet Justyna Socha, znana działaczka ruchów antyszczepionkowych. Przestrzegała, że wprowadza w błąd i uspokajała, że "kwota '50 tys. zł' to hipotetyczna suma maksymalna, a nie realna kara".

Jak więc jest w rzeczywistości?

50 tys. zł - nie jedna grzywna, tylko ewentualna ich suma. Stare przepisy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie m.in. do poddawania się szczepieniom ochronnym. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiedzialność za szczepienia ochronne ponosi osoba sprawująca prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną (art. 5 ust. 2).

Osoba dorosła, która uchyla się od obowiązkowych szczepień, albo rodzic, który nie stawia się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienia, wcale nie otrzyma grzywny w wysokości 50 tys. zł - ta kwota to maksymalna suma grzywien, które może zgodnie z prawem otrzymać.

Zgodnie z przepisami ustawy z 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na taką osobę (w tym rodzica) możliwe jest nałożenie kary pieniężnej - tj. grzywny w celu przymuszenia (art. 119). Taką grzywnę nakłada wojewoda. W przypadku dotyczącym dziecka rodzic może ją otrzymać kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie (art. 121) - ale każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10 tys. zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50 tys. zł.

Przepisy o grzywnie w postępowaniu egzekucyjnym są w ustawie z 1966 roku, po nowelizacjach zmieniały się kwoty isap.sejm.gov.pl

Przepisy o grzywnie w celu przymuszenia wcale nie są nowością. Podobne - tylko mówiące o innych kwotach - znajdowały się w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w momencie jej uchwalenia w 1966 roku.

Nie dotarliśmy do wiarygodnych źródeł o rozszerzeniu kar pieniężnych, które mogą być nakładane na rodziców uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych swoich dzieci. Zapytaliśmy Główny Inspektorat Sanitarny, czy coś zmieniło się w tej kwestii, ale do publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy szczepienia przeciwko takim chorobom jak: błonica; gruźlica; inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, nagminne zapalenie przyusznic (świnka), odra; ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna, zakażenia powodowane przez rotawirusy.

Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne. To, kiedy i jakie szczepienia należy wykonać, określa aktualny kalendarz szczepień ochronnych dostępny na stronie szczepienia.info Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego.

Skąd data 17 października? Dotyczy tylko Białegostoku. I to żadna nowość

Mimo sugestii z tekstu infor.pl od 17 października nie wejdą w życie jakieś nowe kary dla rodziców w całej Polsce, którzy nie poddają dziecka szczepieniom obowiązkowym.

Data dotyczy Białegostoku, gdzie od tego dnia zaczną obowiązywać nowe zasady przyjęć do publicznych żłobków. Otóż od 17 października jedynym kryterium rekrutacji będzie posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach. Natomiast inne wcześniejsze kryteria - m.in. miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców czy rozliczanie PIT w mieście - zostały usunięte. Czyli w żłobkach w Białymstoku kryterium posiadania szczepień przez dzieci nie jest nowe - nowością od 17 października będzie jedynie fakt, że tylko je pozostawiono z całej listy wcześniejszych.

Przykładowa uchwała Rady Miasta Białystok z 2022 roku dotycząca statutu miejskiego żłobka, w której już widnieją szczepienia jako jedno z kryterium przyjęć Konkret 24/BIP

W tekście na stronie infor.pl informację o zmianie od 17 października w żłobkach w Białymstoku podano - ale błędnie. To zapewne stało się bazą do fałszywego przekazu - np. w tekście serwisu Medonet czytamy: "od 17 października 2025 r. w Białymstoku rusza dodatkowa blokada: niezaszczepione maluchy nie zostaną przyjęte do miejskich placówek". Nie jest to żadna "dodatkowa blokada".

Bo w Białymstoku już kilka lat temu zdecydowano, że do tamtejszych publicznych żłobków przyjmowane będą tylko dzieci zaszczepione zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień. "Wynika to z troski o zdrowie dzieci i pracowników żłobków w sytuacji, gdy przybywa nieszczepionych dzieci - mówi Urszula Boublej, rzeczniczka prezydenta" - informował w 2020 roku lokalny "Kurier Poranny". Nowelizacja statutów części miejskich żłobków, zgodnie z którą obowiązkowe szczepienia stały się jednym z kryteriów rekrutacyjnych, zaczęła obowiązywać od 4 lutego 2020 roku, ale w niektórych placówkach już od początku 2020 roku. Informując o tych zmianach, Radio Białystok zrobiło w 2020 roku nawet sondę na platformie X, czy takie kryteria nie powinny dotyczyć też przedszkoli.

Sonda Radia Białystok z 2020 roku x.com

O kolejnych zmianach w kryteriach - czyli o pozostawieniu teraz tylko obowiązkowych szczepień jako jedynego kryterium - zdecydowała 29 września 2025 roku Rada Miasta Białystok w dziewięciu uchwałach o zmianie statutu dziewięciu miejskich żłobków. Te wchodzą w życie 17 października.

Przykładowa zmiana treści jednej z uchwał dotyczącej jednego ze żłobków w Białymstoku: pozostawiono tylko kryterium szczepień, inne usuniętobialystok.uw.gov

Autorka/Autor:

Gabriela Sieczkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

SzczepieniaZdrowiedzieciManipulacja
Pozostałe wiadomości

Mimo że Polska otwarła już przejścia graniczne z Białorusią, to Chiny wykluczyły ją z kolejowego Jedwabnego Szlaku - twierdzą internauci, którzy obejrzeli krążące w sieci nagranie. Film jest spreparowaną fałszywką, w którą uwierzą osoby nie rozumiejące, czym naprawdę jest obecnie Jedwabny Szlak.

"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"? Kto rysuje te kreski na mapie

"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"? Kto rysuje te kreski na mapie

10 października 2025, 17:19
Źródło:
Konkret24

Poseł Konrad Berkowicz po raz kolejny postanowił przestrzec Polaków przed "ukrainizacją" - tym razem Rzeszowa. I po raz kolejny zrobił to, tworząc fake newsa. Nawet osoby mu sprzyjające uznały, że przekroczył granice.

"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

9 października 2025, 16:29
Źródło:
Konkret24

Posłowie PiS krytykują rząd Tuska za system kaucyjny, który w exposé w 2019 roku zapowiadał premier Morawiecki. W 2023 roku głosowali za przyjęciem ustawy wprowadzającej ten system, ale teraz go krytykują. Z kolei obecna ministra klimatu przekonuje, że nowelizacja wprowadziła niewielkie zmiany – a jej resort informuje o wielu. Kto ma rację?

Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki

Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki

10 października 2025, 11:23
Źródło:
Konkret24

Czy prawdą jest, że ponieważ w religii islamskiej muzyka jest zakazana, to z uwagi na ilość muzułmańskich uczniów w szkołach w Hamburgu nie będzie już lekcji śpiewu? Taki przekaz krąży w sieci - polskiej i zagranicznej. U jego podstaw leżą napięcia, do jakich dochodzi w Niemczech między muzułmanami a szkołami, w których uczą się ich dzieci.

W Hamburgu lekcje muzyki w szkole są "haram"? Problem jest inny

W Hamburgu lekcje muzyki w szkole są "haram"? Problem jest inny

8 października 2025, 18:02
Źródło:
Konkret24

Podczas rekrutacji do warszawskich szkół średnich nie dostało się ponad trzy tysiące uczniów. Według rozpowszechnianego w internecie przekazu to dlatego, że w tym roku faworyzowani byli cudzoziemcy. W domyśle - Ukraińcy. Zdaniem władz miasta taka teza może być "świadomą dezinformacją celem tworzenia antagonizmów wśród młodzieży i ich rodzin".

Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mieli cudzoziemcy"? Warszawski ratusz wyjaśnia

Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mieli cudzoziemcy"? Warszawski ratusz wyjaśnia

8 października 2025, 15:45
Źródło:
Konkret24

"Dwa lata sobie trwał w tym bajzlu i teraz się obudził", "teraz tak gada, bo jest na wylocie", "on jest współodpowiedzialny" - komentują internauci fragment wywiadu z Szymonem Hołownią, który notuje tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych. Lider Polski 2050 wypowiada tam słowa wskazujące, że ostro krytykuje rząd Donalda Tuska. Takie słowa padły - ale w jakim kontekście?

Hołownia przyznał: "ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat

Hołownia przyznał: "ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat

8 października 2025, 12:42
Źródło:
Konkret24

Wywiad Angeli Merkel dla węgierskiego kanału Partizan wywołał polityczną burzę w Polsce. Jednak nie ze względu na słowa, które padły. Wiele polskich mediów - między innymi TVP Info, Onet, "Rzeczpospolita", "Fakt", Gazeta.pl, RMF FM, Polskie Radio, Telewizja Republika - bezkrytycznie przekazywało interpretację niemieckiego dziennika. Oto jak zbudowano przekaz, że była kanclerz Niemiec "obwinia Polskę" za wojnę w Ukrainie.

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

6 października 2025, 20:40
Źródło:
Konkret24

"Mega inwestycja", "jak oni się będą ewakuować?" - zastanawiali się internauci, którzy za prawdziwy wzięli film pokazujący rzekomo nowy stadion w Arabii Saudyjskiej. Tym razem wiara w możliwości technologiczne tego kraju przegrała jednak ze zdrowym rozsądkiem.

"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak

"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak

5 października 2025, 14:36
Źródło:
Konkret24

Za sprawą petycji do prezydenta ożyła dyskusja, czy należałoby wycofać monety o nominale 1 grosz i 2 grosze. Co do autora petycji - wersje są różne. Co do przykładów państw, które wycofały już monety z najniższymi nominałami - nie zawsze to prawda. Co do kosztów produkcji jednogroszówek - to chroniona tajemnica, lecz niektórzy uchylili jej rąbka.

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

3 października 2025, 16:08
Źródło:
TVN24+

Widzowie ukraińskiego spektaklu rzekomo mieli pokazywać gest nawiązujący do rzezi wołyńskiej. W rzeczywistości oznacza on jednak coś zupełnie innego.

"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy

"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy

1 października 2025, 15:30
Źródło:
Konkret24

Według posła Konrada Berkowicza premier Donald Tusk jest "rzecznikiem interesów państwa Izrael". Tak przynajmniej poseł Konfederacji podsumowuje wypowiedź premiera z konferencji prasowej. Jednak manipuluje.

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

30 września 2025, 10:56
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Jakubiak alarmuje w mediach społecznościowych, że decyzją Światowej Organizacji Zdrowia uprawy tytoniu mają być zlikwidowane, co uderzy w 30 tysięcy polskich rolników. Europoseł Daniel Obajtek ocenia to jako "kolejny cios w polskich rolników". Obaj jednak wprowadzają w błąd.

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

29 września 2025, 18:16
Źródło:
Konkret24

Poseł Marcin Horała z PiS twierdzi, że "wszędzie na Zachodzie", gdzie wprowadzono edukację seksualną, wskaźniki ciąż, chorób wenerycznych i przemocy seksualnej wśród nieletnich są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Sprawdzamy dane, a ekspertka wyjaśnia, dlaczego takie tezy są demagogią niezgodną z rzeczywistością.

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

29 września 2025, 11:12
Źródło:
Konkret24

Anglia i Austria to dwa kraje, gdzie rzekomo wprowadzono prawo szariatu - przekonują popularne wpisy, w tym polityków Konfederacji. Dowodem ma być krótkie nagranie z brytyjskiego parlamentu. Tymczasem teza, jak i nagranie, to manipulacja.

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

24 września 2025, 15:43
Źródło:
Konkret24

Czy można trafić do więzienia za nieprzeczytanie książki? Taka sytuacja rzekomo miała przytrafić się mężczyźnie, którego historię nagłaśnia prawicowy polityk. Wielu internautów oburzyły te doniesienia. Sprawdziliśmy więc, o co dokładnie chodzi w tej sprawie i za co dokładnie mężczyzna został skazany.

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

26 września 2025, 15:55
Źródło:
Konkret24

Senator Wojciech Skurkiewicz przekonywał, że Donald Tusk "mówił wprost, że stosuje prawo tak jak je rozumie". Tyle że to manipulacja wypowiedzią premiera, a politycy Prawa i Sprawiedliwości dopuścili się jej już kilkukrotnie.

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

23 września 2025, 13:11
Źródło:
Konkret24

Samolot przelatuje bardzo nisko nad wieżowcami i podobno ma to związek z zagrożeniem spowodowanym przez ukraińskie drony, które w tamtym momencie miały atakować Moskwę. Tak część internautów interpretuje krążące w sieci od poniedziałku nagrania. Co wiemy o tym zdarzeniu?

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

23 września 2025, 17:20
Źródło:
Konkret24

Nagranie mężczyzny niosącego czerwono-czarną flagę przez centrum miasta wywołało w sieci gorącą dyskusję. Internauci spierali się o to, czy sceny pochodzą z Polski - tak jak sugerował popularny wpis, czy zza zagranicy. Wyjaśniamy więc.

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

22 września 2025, 15:18
Źródło:
Konkret24

Komisja Europejska rzekomo przyznała, że zaszczepieni przeciw COVID-19 służyli za "szczury laboratoryjne". Tyle że nie są to słowa KE. Wyjaśniamy, skąd wziął się przekaz i co pomija.

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

21 września 2025, 14:11
Źródło:
Konkret24

Po burzliwych obradach Rada Warszawy zdecydowała, że nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostanie wprowadzony tylko w części miasta i to na zasadzie pilotażu. Prezydent Rafał Trzaskowski twierdzi, że tak zrobiło wiele innych miast. Sprawdzamy słowa prezydenta stolicy. Pokazujemy też, gdzie w Polsce jest zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 22.

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

Nocna prohibicja. Trzaskowski o pilotażu w "wielu miastach". Tylko w których?

19 września 2025, 16:30
Źródło:
Konkret24

Według jednych umowa Unii Europejskiej z Mercosur "zniszczy dorobek polskiego rolnictwa". Według innych będzie szansą na zwiększenie polskiego eksportu do krajów Ameryki Południowej. Polityczna dyskusja skupia się jednak na sytuacji rolników, a obaw słyszymy więcej niż argumentów "za". Czy rzeczywiście takowych nie ma? Wyjaśniamy, co kryje się w tej kontrowersyjnej umowie.

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

Umowa UE z Mercosur. O co w tym wszystkim chodzi

15 września 2025, 14:46
Źródło:
TVN24+

"Czwarty rozbiór Polski", "Tuskowi chodzi o to, żeby wyprzedać Polskę do reszty" - to komentarze internautów na informację o potencjalnym przejęciu polskiej kopalni przez spółkę założoną w Ukrainie. Politycy opozycji piszą o "rozprzedawaniu Polski" i krytykują brak reakcji rządu. Tylko pomijają istotny fakt, o którym mało Polaków wie.

"Ukraińcy przejmą polską kopalnię". Ile w tym prawdy, ile polityki

"Ukraińcy przejmą polską kopalnię". Ile w tym prawdy, ile polityki

19 września 2025, 12:24
Źródło:
Konkret24