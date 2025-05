Karol Nawrocki "zachęcił wszystkich kontrkandydatów" w wyborach prezydenckich do opublikowania oświadczeń majątkowych. Tylko że większość z nich to zrobiła, są publicznie dostępne. Jeden z kandydatów nie deklaruje własności żadnego mieszkania czy domu, inni mają po kilka mieszkań. Co jeszcze wiemy?

Emila Wierzbicki, rzeczniczka kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, opublikowała 6 maja w mediach społecznościowych dwa oświadczenia majątkowe Karola Nawrockiego - najpierw z 2021 roku, później z 2025 roku. Nawrocki składał je jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ich ujawnienie to efekt afery mieszkaniowej z udziałem Nawrockiego. Dziennikarze Onetu najpierw 30 kwietnia ujawnili, że wbrew publicznej deklaracji Nawrocki nie ma jednego mieszkania, tylko dwa. Jedno z tych mieszkań miał otrzymać za pomoc w opiece nad seniorem - panem Jerzym. W poniedziałek 5 maja Onet poinformował, że obecnie 80-letni pan Jerzy od kwietnia 2024 roku mieszka w jednym z gdańskich domów pomocy społecznej. W reakcji nasiliły się głosy za ujawnieniem oświadczenia majątkowego Nawrockiego.

Przez cały dzień 6 maja w sprawie pojawiały się nowe fakty. Nawrocki na konferencji stwierdził: "Gwarantuję, że nie mam w swoim oświadczeniu majątkowym nic do ukrycia. Jestem skromnym człowiekiem, ale procedura w Instytucie Pamięci Narodowej jest taka, że moje oświadczenie majątkowe trafia do Sądu Najwyższego. (…) Jeśli będzie możliwość prawna opublikowania mojego oświadczenia majątkowego, to to zrobię". Tylko że mógł to też zrobić sam, co wyjaśnialiśmy w Konkret24.

Tego dnia Nawrocki udzielił wywiadu dziennikarzowi Bogdanowi Rymanowskiemu. Wyjaśniając, jak z jego punktu widzenia wyglądał proces przejęcia mieszkania od pana Jerzego, odniósł się do kwestii swoich oświadczeń majątkowych. "Jak będziecie państwo chcieli, mogę opublikować swoje wszystkie oświadczenia majątkowe. Nie mam z tym najmniejszego problemu, bo one się nie zmieniają" - zadeklarował Nawrocki (dzień później je upubliczniono). Po czym dodał: "Zachęcam też do tego wszystkich kontrkandydatów".

Być może kandydat PiS zapomniał, że większość z jego 12 kontrkandydatów od lat składa oświadczenia majątkowe. Od dawna są publicznie dostępne. Oto pokazują.

Magdalena Biejat

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje ją fakt, że zasiada w Senacie. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku z Sejmu wyniosły 136 205,29 zł (uposażenie); 39 082,07 zł (dieta parlamentarna, w tym nieopodatkowana 31 336,11 zł, opodatkowana 7745,96 zł); dochody z Senatu wyniosły: 33 259,72 zł (za funkcję wicemarszałka), 62 011,64 zł (dieta parlamentarna);

- stan posiadania: mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych o wartości 1 mln zł (współwłasność); samochód Toyota Auris (hybryda) z 2017 roku;

- oszczędności: 28 409,81 zł; 11,2 euro; 25,66 funtów.

Grzegorz Braun

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go to, że zasiada w Parlamencie Europejskim. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku wyniosły: 67 070,53 zł - z tytułu wykonywania mandatu posła; ok. 10 000 zł - z tytułu praw autorskich;

- oszczędności: 3 337,89 zł; 2,87 dolarów.

Braun nie wykazał innych składników majątku - ruchomego i nieruchomego; nie wymienił zobowiązań.

Szymon Hołownia

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go fakt, że zasiada w Sejmie. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku wyniosły: 89 376,88 zł (z działalności gospodarczej); 34 422,42 zł (wynagrodzenie); 6 211,66 zł (dieta parlamentarna, w tym nieopodatkowana 5 405,00 zł, opodatkowana 806,66 zł);

- stan posiadania: dom o powierzchni 254,19 metrów kwadratowych i wartości 2 898 000 zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 64,51 metrów kwadratowych i wartości 1 620 000 zł (współwłasność małżeńska); siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 ha i wartości 554 100 zł; działka o powierzchni 1584 metrów kwadratowych i udział w drodze osiedlowej; ikona współczesna o wartości ok. 20 000 zł; obraz współczesny o wartości ok. 12 000 zł;

- oszczędności: 20 000 zł; 17 000 dolarów; 13 020 euro; jednostki funduszy inwestycyjnych o wartości 64 950 zł;

- kredyty: kredyt hipoteczny na zakup domu (wspólnie z małżonką) - do spłaty 1 471 863,33 zł; kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (wspólnie z małżonką) - do spłaty 565 058,09 zł; karta kredytowa z limitem 25 000 zł; kredyt odnawialny z limitem 25 000 zł; poręczenie wekslowe do 54 tys. zł kredytu na kampanię wyborczą partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Marek Jakubiak

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go to, że zasiada w Sejmie. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku wyniosły: z racji pełnienia funkcji członka zarządu w Browar Lwówek sp. z o.o. (prezes) i Browar Ciechan sp. z o.o. (prokurent) 108 914,24 zł i 176 315,28 zł; ponadto 3153 zł (z praw autorskich); 6211,66 zł (dieta parlamentarna); 25 153,28 zł (uposażenie poselskie);

- stan posiadania: mieszkanie o powierzchni 120 metrów kwadratowych o wartości 700 000 zł; mieszkanie o powierzchni 157 metrów kwadratowych o wartości 3 400 000 zł; mieszkanie o powierzchni 123 metrów kwadratowych o wartości 3 500 000 zł; nieruchomość (nie jest sprecyzowana jaka) o powierzchni 3200 metrów kwadratowych o wartości 400 000 zł; udziały o wartości 60 000 000 zł w Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.; udziały o wartości 96 000 zł w Gambrynus sp. z o.o.; udziały o wartości 18 700 zł w Browar Lwówek sp. z o.o.; dwa zabytkowe samochody o łącznej wartości 120 000 zł; siedem obrazów, szkiców i akwarel o łącznej wartości 245 000 zł; ikona współczesna o wartości ok. 20 000 zł; trzy zegarki o wartości 70 000 zł;

- oszczędności: 174 107 zł; 40 000 dolarów.

Sławomir Mentzen

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go to, że zasiada w Sejmie. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku wyniosły: z jednoosobowej działalności gospodarczej - 58 000 zł; ze sprzedaży bitcoinów - 5 000 zł; z powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na rzecz Kancelaria Mentzen SKA - 52 845,5 zł; prawa autorskie - 11 123 zł; dieta parlamentarna - 6413,33 zł; uposażenie poselskie - 427,55 zł;

- stan posiadania: dom o powierzchni 370 metrów kwadratowych o wartości 3 500 000 zł (współwłasność małżeńska); dom o powierzchni 125 metrów kwadratowych o wartości 875 000 zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 107 metrów kwadratowych o wartości 750 000 zł (współwłasność małżeńska); miejsce postojowe w lokalu garażowym o powierzchni 15 metrów kwadratowych o wartości 40 000 zł (współwłasność małżeńska); 1000 udziałów w Kancelarii Mentzen sp. z o.o. o wartości 45 000 000 zł (dochód 2 740 000 zł); 1092 udziały w Mentzen Holding sp. z o.o. o wartości 4 000 000 zł; 50 udziałów w Mentzen i Kapica sp. z o.o. o wartości 2500 zł; 7500 akcji Mirbud SA o wartości 61 425 zł; 1000 akcji Finege Capital SA o wartości 950 zł; 1450 akcji Pure Biologics SA o wartości 18 328 zł; 100 000 akcji Mentzen SA o wartości 100 000 zł; prawo do prywatnego korzystania z dwóch samochodów o łącznej wartości 640 000 zł; zabudowa kuchenna 120 000 zł; meble o łącznej wartości 69,4 tys. zł; inne meble i sprzęt elektroniczny o wartości ok. 200 000 zł;

- oszczędności: 840 928 zł; 15 000 euro; 1500 dolarów; 165 funtów; 33,7 bitcoinów o wartości 5 652 501 zł; 230 000 OmegaEUR o wartości 1 000 040 zł; 805 001 OmegaPLN o wartości 805 001 zł; 409 KangaCoin o wartości 2145 zł;

- kredyty: kredyt hipoteczny na zakup domu (do spłaty pozostało 952 312,28 zł); kredy hipoteczny na zakup mieszkania (do spłaty 316,309,53 zł); umowa użytkowania nieprawidłowego kwoty 805 000 zł z Euro TSS sp. z o.o.; umowa nieprawidłowego użytkowania kwoty 230 000 zł z Euro TSS sp. z o.o.

Karol Nawrocki

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go zajmowane stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego najnowsze oświadczenie majątkowe, które wpłynęło do Sądu Najwyższego 1 kwietnia 2025 roku, opublikowała 6 maja w serwisie X rzeczniczka kandydata PiS Emilia Wierzbicki. Oświadczenie to różni się nieco od tego, które składają parlamentarzyści - np. niewymagane jest podanie przychodów (dochodów) za poprzedni rok czy wartości posiadanych nieruchomości. Według tego najnowszego:

- Nawrocki jest wraz z żoną właścicielem dwóch mieszkań: o powierzchni 57 metrów kwadratowych; o powierzchni 30 metrów kwadratowych; jest też współwłaścicielem trzeciego mieszkania (50 proc. udziałów) o powierzchni 57 metrów kwadratowych (w oświadczeniu nie wymagano podania wartości mieszkań);

- szef IPN wykazał zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego: całkowita kwota do spłaty to 203 846,20 zł;

- oszczędności: 110 000 zł.

Rafał Trzaskowski

Do publikacji oświadczenia majątkowego Rafał Trzaskowski jest zobowiązany jako prezydent Warszawy. Najnowsze opublikowane na stronie miasta oświadczenie Trzaskowski złożył 29 marca 2024 roku i dotyczy ono stanu za styczeń i luty 2024 roku. Według niego:

- dochody w styczniu i lutym 2024 wynosiły: z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - 38 214,48 zł; z Collegium Civitas - 21 150 zł; wynagrodzenie za prawa autorskie (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS) - 102,20 zł;

- stan posiadania: mieszkanie o powierzchni 79 metrów kwadratowych o wartości 1 mln zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 103,5 metrów kwadratowych o wartości 1,1 mln zł (współwłasność małżeńska); mieszkanie o powierzchni 38 metrów kwadratowych o wartości 350 tys. zł (majątek odrębny żony, umowa dożywocia na rzecz osoby trzeciej); działka o powierzchni 919 metrów kwadratowych z domkiem letniskowym o powierzchni 36,5 metrów kwadratowych o wartości 70 tys. zł (majątek odrębny żony, współwłasność 1/2); samochód Volvo XC70 rok produkcji 2011 (współwłasność małżeńska; nie podał wartości, ale wymienił w składnikach mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. złotych); meble antyki będące spadkiem po rodzicach (majątek odrębny, nie podał ich dokładnej wartości, ale wymienił je w składnikach mienia o wartości powyżej 10 tys. złotych);

- oszczędności: 196 326 zł (w tym oszczędności w III filarze; małżeńska wspólnota majątkowa); 3300 euro (małżeńska wspólnota majątkowa).

6 maja portal Fakt.pl opublikował oświadczenie prezydenta Trzaskowskiego, które nie zostało jeszcze upublicznione. Pokazuje ono stan majątku polityka na koniec 2024 roku - jeżeli chodzi liczbę mieszkań i działek się nie zmienił. Zmieniono za to wartość posiadanych mieszkań - dwóch posiadanych z małżonką o 200 tys. złotych każde, a mieszkania będącego odrębnym majątkiem żony - o 150 tys. zł.

Joanna Senyszyn

Do publikowania oświadczenia majątkowego zobowiązywało ją zasiadanie w Sejmie – była posłanką IV, V, VI i IX kadencji. Tak więc ostatnie oświadczenie majątkowe złożyła na koniec IX kadencji, tj. na początku września 2023 roku. Wypełnione jest jednak bardzo nieczytelnie. Z tego co daje się odczytać, wynika:

- dochody w 2023 roku wyniosły: uposażenie posła - 100 613,12 zł; dieta - 34 259,94 zł (w tym nieopodatkowana 27 000 zł, opodatkowana 7 259,94 zł); emerytura ZUS - 102 563,62 zł (netto); prawa autorskie - 7030 zł; emerytura z Parlamentu Europejskiego - 13 600 euro; z tytułu zwrotu kosztów za służbowe podróże zagraniczne (najprawdopodobniej) - 848,02 zł (przychód);

- stan posiadania: papiery wartościowe Schroder ISF EURO Credit Conviction o wartości 197 tys. euro; papiery wartościowe Investor FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego o wartości 187 tys. zł; papiery wartościowe Investor FIO Subfundusz Globalny o wartości 92 tys. zł; papiery wartościowe Skarbiec FIO Spółek Wzrostowych o wartości 143 tys. zł; obligacje o wartości 140 tys. euro; udziały w Funduszu PKO BP Gamma o wartości 311 tys. zł; udziały (20,51 proc. ) w spółce Do-Cent wydającej tygodnik "Fakty po Mitach" o wartości 88 860 zł; dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych o wartości 725 tys. zł (własność hipoteczna na podstawie dziedziczenia w 1989 roku i darowizny od męża w 2022 roku); mieszkanie o powierzchni 56 metrów kwadratowych o wartości 281 958 zł wraz z udziałem 5638/2208011 w części wspólnej (własność hipoteczna); las, nieużytki i łąka o powierzchni 1,1038 ha + 0,13 ha drogi wspólnej z domkiem o łącznej wartości 14 685 zł (współwłasność hipoteczna w 1/2 męża); udział w nieruchomości (346 z 10 000 udziałów) mieszkanie o wartości udziału 150 tys. zł; udział w 1/2 części dwóch mieszkań o powierzchni 49 i 32 metrów kwadratowych łącznie z garażami o wartości 150 tys. zł; 1/2 udziału w dwóch lokalach użytkowych o powierzchni kolejno 46 i 36 metrów kwadratowych o wartości łącznie 70 tys. zł; mieszkanie o powierzchni 52 metrów kwadratowych; lokal użytkowy o powierzchni 42 metrów kwadratowych i wartości 168,3 tys. zł (własność hipoteczna); samochód Toyota Aygo (podany rocznik 1923, mogło chodzić o 2023) o wartości ok. 70 tys. zł; samochód Mitsubishi Outlander rocznik 2011 o wartości ok. 11 tys. zł; samochód Fiat Ducato (1/2) z 2012 roku o wartości 8 tys. zł;

- oszczędności: 650 tys. zł; 235 tys. euro; 3 tys. dolarów; 260 funtów.

Adrian Zandberg

Do publikacji oświadczenia majątkowego zobowiązuje go fakt, że jest posłem Sejmu. Najnowsze opublikowane oświadczenie jest za rok 2023. Według niego:

- dochody w 2023 roku wyniosły: uposażenie poselskie - 148 850,89 zł; dieta poselska - 44 931,75 zł (w tym opodatkowana w wysokości 8 931,75 zł, a nieopodatkowana 36 000 zł); z tytułu zasiadania w Radzie Ochrony Pracy - 12 696 zł;

- stan posiadania: mieszkanie o powierzchni 95 metrów kwadratowych o wartości 1 500 000 zł (współwłasność małżeńska); samochód Ford Focus z 2018 roku;

- oszczędności: ok. 92 000 zł.

Pozostali kandydaci: Artur Bartoszewicz, Maciej Maciak, Krzysztof Stanowski, Marek Woch nie pełnią funkcji publicznych i nie składają oświadczeń majątkowych. Mimo to zapytaliśmy sztaby Bartoszewicza i Wocha, czy nie opublikowali gdzieś oświadczeń majątkowych, lecz nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Źródło: Konkret24