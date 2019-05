2/3 powiatów postawiło na PiS. Mapa wyborów

Dla Prawa i Sprawiedliwości 45,38 proc. głosów. 38,47 proc. dla Koalicji Europejskiej. Zachód kraju za Koalicją, a wschód - bez Warszawy - za PiS. Tak w skrócie można opisać mapę okręgów wyborczych po niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To często - w różny sposób - przedstawiana wizualizacja, która ma udowodnić jak spolaryzowany jest kraj.

By jednak dokładniej zobaczyć, jak wygląda wyborcza Polska, warto sięgnąć po bardziej szczegółowe dane.

Jak wynika z oficjalnych danych PKW, Prawo i Sprawiedliwość wygrało w 254 powiatach i miastach na prawie powiatu (w tekście, podobnie jak w danych PKW, traktowane są one łącznie - red.), a Koalicja Europejska w 126.

Choć w przypadku województw można mówić o remisie, to patrząc na Polskę powiatową, podział kraju nie jest już tak równomierny.

Wiosna Roberta Biedronia najlepiej poradziła sobie w Słupsku (11,14 proc.), Poznaniu (10,95 proc.) i Warszawie (10,70 proc.). Dobry wynik ugrupowanie uzyskało także w powiecie słupskim - 10,49 proc. Najgorzej komitet Biedronia wypadł w powiecie janowskim (1,27 proc.), brzozowskim (1,74 proc.) i limanowskim (1,77 proc.). Ugrupowanie uzyskało tu wynik gorszy niż Konfederacja i Kukiz’15. Przede wszystkim jednak były to powiaty, w których bezkonkurencyjny był PiS.

Koalicja Europejska uzyskała wynik powyżej 60 proc. jedynie w dwóch powiatach (a dokładnie miastach na prawie powiatu - Sopocie i Gdańsku), Prawo i Sprawiedliwość w 96, z czego w 24 był to wynik powyżej 70 procent. Rekordowy dla tego komitetu był powiat limanowski.

Najwyższa była w województwie mazowieckim - do urn poszło 52,49 proc. uprawnionych. Kolejne było województwo małopolskie - 49,18 proc. W obydwu wygrał PiS. Na trzecim miejscu znalazło się województwo pomorskie, gdzie wygrała Koalicja Europejska.

Frekwencja w całej Polsce w wyborach do europarlamentu była rekordowa i wyniosła 45,68 proc. W 2014 roku było to zaledwie 23,83 proc., w 2009 - 24,53 proc., a w 2004 - 20,87 proc.

Stawkę otwierają Warszawa (wskaźnik wynoszący 679,11 zł), powiaty piaseczyński (552,25 zł), Sopot (515,12 zł), warszawski zachodni (511,89 zł), pruszkowski (472,89 zł). Wszystkie te powiaty znalazły się w czołówce tych, które miały najwyższą frekwencję w niedzielnych wyborach do europarlamentu. We wszystkich wygrała Koalicja Europejska.

Dla Konfederacji najlepszy okazał się powiat bieszczadzki (7,52 proc.), stalowowolski (7,10 proc.) i Rzeszów (7,09 proc.). Konfederacja, której przedstawiciele nie weszli do europarlamentu, w zaledwie 59 powiatach uzyskała więcej niż 5 proc. głosów.

To także te trzy województwa najaktywniej brały udział w wyborach europejskich pięć lat wcześniej. W każdym z nich jednak frekwencja w tym roku wzrosła o ponad 20 pkt. procentowych. Zmieniły się jednak preferencje wyborcze. W 2014 roku w mazowieckim nieznacznie, ale wygrała Platforma Obywatelska. Gdyby zsumować ówczesne wyniki wszystkich ugrupowań, które obecnie startowały jako Koalicja Europejska, to pięć lat temu w mazowieckim zdobyły one w sumie 47,91 proc. głosów. W tym roku - 38,14 proc.

Województwo sceptyczne wobec UE nie poszło do wyborów

Najniższą frekwencję zanotowały województwo warmińsko-mazurskie - 37,25 proc., opolskie - 37,91 proc. oraz lubuskie - 40,66 proc. Tak też było pięć lat temu, choć i tutaj frekwencja była wówczas o około 20 pkt. procentowych niższa. Wszędzie tu zwycięstwo odniosła Koalicja Europejska, a we wcześniejszych wyborach - PO.

Warto zwrócić uwagę, że najniższa frekwencja wyborcza była w województwie, którego mieszkańcy najmniej pozytywnie oceniają obecność Polski w UE. Jak wynika z badania rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich ze stycznia 2019 r., przygotowanego dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik pozytywnych ocen członkostwa Polski w UE wynosi 56 proc. i jest istotnie niższy niż w pozostałych 15 województwach. Negatywny stosunek do Unii w tym województwie zadeklarowało 17 proc. mieszkańców. Jest to jednocześnie jedyne województwo, które charakteryzuje się tak wysokim odsetkiem osób niepopierających członkostwa Polski w Unii Europejskiej - powyżej 10 proc.

Dla porównania, w wyborach samorządowych w województwie warmińsko-mazurskim do urn poszło 46,4 proc. uprawnionych, co stawiało ten region na szóstym miejscu od końca.

Jeśli chodzi o frekwencję w powiatach najlepiej wypadł Sopot (63,03 proc.), a zaraz po nim Warszawa (62,53 proc.). Na trzecim miejscu znalazł się powiat pruszkowski, gdzie zagłosowało 57,73 proc. uprawnionych. W pierwszej dziesiątce są przede wszystkim miasta na prawach powiatu - dodatkowo Poznań, Gdynia, Kraków, Wrocław, Gdańsk, oraz powiat piaseczyński i warszawski zachodni. We wszystkich wygrała Koalicja Europejska.

Z kolei najniższa frekwencja była w powiatach krapkowickim - 30,09 proc. (woj. opolskie), elbląskim - 31,25 proc. i strzeleckim - 31,49 proc. (woj. opolskie). W dziesiątce z najgorszymi wynikami znalazły się także powiaty: olecki, braniewski, hajnowski, gołdapski, grudziądzki, sztumski i bartoszycki. W większości z nich także dominowała Koalicja Europejska.