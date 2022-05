Minister Maląg była na poświęceniu nowego wozu strażackiego? Poświęcono, ale stary

Jednak post minister Maląg wywołał komentarze internautów, że nie do końca jest zgodny z prawdą - to znaczy: wóz strażacki wcale nowy nie jest.

"Auto umyto, obwiązano wstążkami bo przyjechała sobie pani minister"

Internauci pisali, że widoczny na zdjęciach za uczestnikami uroczystości w Sobótce samochód strażacki to ten sam, który miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała w grudniu 2019 roku. "Siadajcie bo popadacie. W 2019 r media donosiły, że OSP w Sobótce dostała najnowocześniejszy wóz w regionie - Kamaz nr rej POS 76800. Po 2,5 roku auto umyto, obwiązano wstążkami bo przyjechała sobie pani minister @MarlenaMalag żeby go poświecić. Jeszcze się tym na TT pochwaliła…" – napisał użytkownik Twittera posługujący się nickiem Stumbras (pisownia postów oryginalna). Pomylił się przy tym, bo widoczny na zdjęciach wóz marki Kamaz ma numer rejestracyjny POS 76880. Internauta dołączył po posta zrzuty ekranu z lokalnego serwisu wlkp24.info z 17 grudnia 2019 roku - wtedy opisywano tam, że do OSP w Sobótce trafił właśnie nowy wóz strażacki. Wpis miał ponad tysiąc polubień, niemal 360 razy podano go dalej.