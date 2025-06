"Obrzydliwe"; "hajs od sponsorów"; "sprzedaliście się" - tak internauci komentują wpis, który jakoby napisali organizatorzy Parady Równości. W poście mieli oni wyrazić swoją sympatię do deweloperów i zachęcać do ich wspierania. Ale jedna rzecz się nie zgadza.

"Na Paradzie Równości wszyscy są mile widziani i wszyscy mają swój wkład w budowanie lepszej Polski. Deweloperzy to nie tylko twórcy przestrzeni, w których żyjemy, ale także część społeczeństwa, której bliskie są wartości równości, dostępności i nowoczesności" - czytamy we wpisie , którego autorem rzekomo mają być organizatorzy warszawskiej Parady Równości. Ten post zamieszczono na X 12 czerwca.

Dalsza część przychylnego deweloperom wpisu brzmiała : "W ostatnim czasie to także grupa, która coraz częściej doświadcza niesprawiedliwych, bezpodstawnych ataków i staje się kozłem ofiarnym w publicznej debacie. Tym bardziej cieszymy się, że są z nami – bo równość to również sprzeciw wobec stereotypów i hejtu wobec każdej grupy". Ten komentarz wygenerował ponad 130 tys. wyświetleń.

"Twórcy przestrzeni wokół nas? Tak, nieestetycznej i w dodatku niepełnosprawnej, bo przez ten chaos przestrzenny płacimy 80mld rocznie"; "Powaliło Was i to równo... ale podążaj za hajsem, a wszystko się wyjaśni"; "Równość, miłość, tolerancja. I Hajs od sponsorów"; "Wy dostaliście po apartamencie czy o co chodzi?"; "Ile wam tam w przelewie zer wpisali?" - komentowali oburzeni internauci i zarzucali organizatorom parady przekupność i nieuczciwość (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Część natomiast kwestionowała, czy to faktycznie Parada Równości napisała te słowa. "Czy to konto satyryczne?"; "Nie mam pewności czy to trolowanie czy to pisał ktoś skrajnie głupi myśląc że w to ktokolwiek uwierzy"; "To jest fejkowe konto tak?" - dopytywali. I słusznie, bo konto nie jest już prowadzone przez organizatorów parady. Wyjaśniamy.