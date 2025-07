PKP Cargo i transporty polskiego wojska. Wraca fejk Andruszkiewicza

Część internautów uwierzyła w tę informację. "Przecież to uziemia, trwale, polskie wojsko!"; "Noo Tusk przy władzy wiec chyba spodziewane"; "Tak jest jak kadra menedżerska w danej firmie nie pilnuje biznesu spółki w której pracuje a jest zajęta wyprowadzaniem pieniędzy na lewo i prawo. Wystarczyło złożyć we właściwy czasie wniosek o licencję... ale nie było komu jak widać"; "To już przestaje być śmieszne i żałosne... my jesteśmy serio pod okupacją" - komentowali.

Jednak wielu było sceptycznych: "To fejk?"; "Fajne tylko nieprawdziwe"; "Niektórzy to uwierzą we wszystko, co tylko przeczytają. Autorka twitta widocznie go napisała, przeczytała i uwierzyła z łatwością"; "Łżesz". W odpowiedzi na ten ostatni komentarz autorka wpisu podała źródło, które miało potwierdzać jej słowa. To tekst opublikowany ponad rok temu przez serwis wPolityce.pl pt.: "Andruszkiewicz: Pokazano mi dowody na to, że część transportów wojska ma zostać przejęta przez Deutsche Bahn Cargo".