Sikorski porównuje inflację za PiS i teraz. Wprowadza w błąd

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja w lipcu 2025 roku wyniosła 3,1 proc. rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. Dzień przed podaniem tej wiadomości wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował na platformie X grafikę zatytułowaną "Inflacja w Polsce". Przy zdjęciu byłego premiera Mateusza Morawieckiego widać wartość 18,4 proc. i datę "luty 2023 r."; przy zdjęciu Donalda Tuska jest wartość 3,4 proc. i data "2025 r.". Odbiorca ma więc sam wyciągnąć wniosek - a sugerują go kolory i wielkości wartości procentowych: przy Morawieckim czcionka jest mniejsza i czerwona, przy Tuska - większa i zielona. Wygląda więc, jakby minister chciał pokazać, że za poprzedniego rządu inflacja była tak wysoka, a teraz tak spadła.

Czego dotyczą te uwagi? Przekazu, który głoszą politycy rządzącej koalicji od jakiegoś czasu - czyli z jak rzekomo wysokiego poziomu inflacji za rządów Zjednoczonej Prawicy udało się zejść obecnemu rządowi. Mówił tak np. premier Tusk, gdy 20 maja gościł w "Pytaniu dnia" w TVP Info. "My po półtora roku - wiecie - jednak zjechaliśmy z 18 procent inflacji do inflacji 5-procentowej, 4-procentowej" - przekonywał. Już wówczas zwracaliśmy uwagę, że premier wprowadza w błąd.

Gdy Zjednoczona Prawica przejmowała władzę, inflacja była niska, pojawiało się nawet zjawisko odwrotne - deflacja. Spadek cen trwał przez większość 2016 roku. Kolejne lata tych rządów to już była wysoka, sięgająca kilkunastu procent inflacja. Jeszcze w styczniu i lutym 2022 roku inflacja była jednocyfrowa, wynosiła odpowiednio 9,4 i 8,4 proc. Ale w marcu tego samego roku wzrosła do 11 proc., a w październiku 2022 roku nawet do 17,9 proc. I w lutym 2023 roku - jak pokazał na grafice minister Sikorski - inflacja wyniosła rzeczywiście 18,4 proc. Była to rekordowa wartość za poprzednich rządów.