Kosiniak-Kamysz chce uchodźców "z dala od aglomeracji"? Minister tego nie napisał

Komentarze internautów wzbudza post informujący, jakoby lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz miał zaproponować, że pustostany "w małych miejscowościach po odpowiednim przysposobieniu mogłyby pełnić rolę ośrodków dla uchodźców", a ci byliby "wykorzystani do prac w rolnictwie". To fałszywka.

"W małych miejscowościach są pustostany które po odpowiednim przysposobieniu mogłyby pełnić rolę ośrodków dla uchodźców. Są na to unijne środki a uchodźcy mogą zostać wykorzystani do prac w rolnictwie z dala od dużych aglomeracji. Trzecia droga zawsze szuka dobrych rozwiązań" - tak miał napisać w serwisie X minister obrony narodowej i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Post ze screenem tego rzekomego wpisu opublikowano 1 maja na platformie X na anonimowym koncie, z komentarzem: "Już niedługo wszystkie pustostany, wolne pokoje na wsiach będą zapełnione i wypełnione! Rolnicy, obywatele, Wasz przedstawiciel w rządzie rolnik tow. Władysław zapewni wam siłę roboczą na okres żniw i nie tylko!" (pisownia postów oryginalna). Wpis szybko zyskał popularność, 4 maja miał ponad 38 tys. wyświetleń. Słabej jakości grafika mająca być zrzutem ekranu posta Kosiniaka-Kamysza nosi tytuł: "To teraz na wsiach będą mieli dobrze".

FAŁSZ Post z fałszywą informacją i grafiką-fejkiem opublikowany 1 maja 2024 roku w serwisie X x.com

Komentujący post internauci nie kryli oburzenia. "I mówi to na trzeźwo?"; "Kurde! Kamysz orzeł intelektu wiejskiego! Niech go Panienka Święta chroni jak dopadną go chłopi!"; "ciekawe, kto wyremontuje"; "Czemu wszyscy lewacy chcą urządzać ludziom świat za cudze pieniądze?! Nigdy za swoje!"; "Kosi - Kamyku, a o Polakach nie pomyślisz tylko cały czas o uchodźcach??? Wiesz ilu nie ma mieszkań lub potrzebuje pomocy i dachu nad głową???" - pisali.

Jednak niektórzy byli sceptyczni: "To fejk? W sensie że Kosiak zaproponował budowę obozów pracy?"; "Nie chce wam psuć zabawy ale to fakowe konto".

Fałszywka krąży w sieci od jesieni 2023 roku

Rzeczywiście, grafika nie przedstawia prawdziwego wpisu Kosiniaka-Kamysza. Pierwsze wątpliwości budzą już błędy interpunkcyjne (brak przecinków) oraz zapis nazwy koalicji, do której należy PSL. W oficjalnych komunikatach nazwa Trzecia Droga zapisywana jest wielką literą.

Jak sprawdziliśmy, podobny "zrzut ekranu" wpisu o tej samej treści krążył w serwisie X już w październiku 2023 roku. Tam po nazwie użytkownika Władysław Kosiniak-Kamysz widać alias konta @jeste_samolotem. Tymczasem alias oficjalnego profilu Władysława Kosiniaka-Kamysza to: @KosiniakKamysz. Na oficjalnym profilu ministra obrony narodowej nie znaleźliśmy takiego lub podobnego wpisu na temat adaptacji pustostanów pod ośrodki dla uchodźców. Ponadto alias @jeste_samolotem wskazuje, że post był fałszywką, próbą podszycia się pod polityka.

FAŁSZ Wpis z października 2023 roku o takiej samej fałszywej treści x.com

Konto @jeste_samolotem jest obecnie zawieszone za naruszenie zasad serwisu X. Przypomnijmy: x.com (wcześniej Twitter) pozwala na zmianę wyświetlanej nazwy użytkownika, podczas gdy alias konta pozostaje niezmienny.

Dyskusja o pustostanach i rządowy program

Pomysł wykorzystywania pustostanów dla uchodźców z Ukrainy dyskutowano już w 2022 roku, zaraz po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. "Ja mam pytanie do pana reprezentującego jednostki samorządu terytorialnego odnośnie do pustostanów w miastach. Ile takich pustostanów mamy i czy nie można by było przystosować te pustostany do przyjęcia uchodźców?" - pytał 22 marca 2022 roku na posiedzeniu Senatu X kadencji ówczesny senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Piecha.

Na to pytanie odpowiedział wtedy Pełnomocnik do Spraw Legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich Marek Wójcik: "Tak, oczywiście mamy zinwentaryzowane te pustostany. Próbujemy rozmawiać z paniami i z panami wojewodami w celu zagwarantowania pieniędzy ze środków publicznych na dostosowanie tych pustostanów, bo te pustostany w większości przypadków wymagają większego lub mniejszego remontu. Na dzień dzisiejszy w ramach stawki, którą otrzymujemy – to jest 40 zł i okolice – nie bardzo mieliśmy gwarancję możliwości realizacji remontu. Najczęściej taki pustostan jest w poważnym stanie, ale oczywiście się tym zajmujemy. Dziękuję za tę podpowiedź, ale my już od początku przyjmowania uchodźców bierzemy to pod uwagę".

Dopiero jednak 1 stycznia 2023 roku uruchomiono rządowy program "Wzajemnie potrzebni". Działał do końca roku, a jednym z jego celów było stworzenie warunków do zamieszkania dla obywateli Ukrainy, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni dotknięci są działaniami wojennymi na terytorium ich kraju oraz repatriantów i obywateli RP pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza mieszkaniowym. Agnieszka Ścigaj ministra ds. integracji społecznej w rządzie Mateusza Morawieckiego w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) w lutym 2023 roku tak zachęcała do wzięcia udziału w projekcie: "Właśnie uruchamiamy nabór i zachęcam wszystkie organizacje pozarządowe, które mają dobre relacje z samorządami, które wiedzą, że są pustostany na ich terenie, które potrafią pomóc w znalezieniu pracy, aby przystąpiły i złożyły aplikacje do tego programu".

Organizacje pozarządowe realizowały program razem z gminami wiejskimi, miejsko-wiejskimi i miejskimi poniżej 120 tys. mieszkańców. W ramach programu "Wzajemnie potrzebni" zaadaptowano i wyremontowano 147 lokali - podano na stronie programu.

Źródło: Konkret24