Posty o napastniku z Teksasu i osobach LGBT - uwaga na fałszywy przekaz

Atak w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie, w wyniku którego zginęło 19 uczniów i dwóch nauczycieli, stał się okazją dla niektórych internautów do tworzenia fałszywych przekazów o tożsamości napastnika, których celem jest wzbudzanie nienawiści do środowisk LGBT. Wykorzystano do tego zdjęcia, które rzekomo mają pokazywać tego napastnika. Na niektórych widać młodego mężczyznę z dłuższymi włosami ubranego w spódnicę i pończochy; na jednym ze zdjęć trzyma flagę osób transpłciowych.

Fotografie stały się w mig popularne, a osobę na nich widoczną - jak też całe środowisko LGBT - zalała fala internetowego hejtu. Stacja NBC News podała, że jedna z fotografii stała się popularna już we wtorek 25 maja po południu, czyli dzień po ataku, kiedy to na forum 4chan osoba z tego zdjęcia została wskazana jako sprawca masakry. Pierwszy post zaczynał się od słów "Oto zamachowiec" i linkował do profilu tej osoby na Reddicie. Treść pełna była transfobicznego hejtu - i ruszyła lawina. Na 4chan pojawiały się kolejne wątki z innymi zdjęciami tej osoby, jej fotografie trafiły na Facebooka i Twittera - również w Polsce.

"Tak wyglądał terrorysta, Salvador Ramos, który zabił 21 osób"; "Ten morderca z USA to #LGBT był. Jakieś wnioski?!"; "Jak ktoś jest LGBTQI to znaczy, że coś u niego nie tak z głową!"; "Widać od razu że miał problemy ze sobą, za które winił otoczenie i postanowił się zemścić"; "Patologia sama się nie oczyszcza. Jedynie pogłębia"; "Kiedyś ludzi z zaburzeniami leczono, teraz wmawia im się, że to normalne, i na dodatek wszyscy mają ich za to kochać i podziwiać. Cóż się dziwić"; "Co te lewaki robią z dziećmi?" - to tylko niektóre posty na polskim Twitterze (pisownia oryginalna). Nie wszystkie nadają się do cytowania.