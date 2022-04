Tak wyglądają tunele pod Azowstalem w Mariupolu? To nie jest wideo z Ukrainy

Mariupol, sieć tuneli podziemnych pod fabryką Azowstalu" - to według opisu ma pokazywać minutowy filmik , na którym widzimy, jak ktoś z latarką i kamerą przemierza podziemne korytarze. Na samo nagranie nałożono napisy: "Azowstal", "miasto pod ziemią", "SZU (Siły Zbrojne Ukrainy)" i "wojna". Filmik szybko stał się popularny m.in. w polskim internecie. "Katakumby pod Azowstalem. Mariupol, sieć tuneli podziemnych pod fabryką Azowstalu. Przypominam Mariupol cały pod kontrolą wojsk rosyjskich nie licząc około 2000 bojowników Azowa którzy właśnie się schowali w tych podziemiach. Tunele setki km" - brzmiał jeden z komentarzy do nagrania zamieszczonego na polskim Twitterze (pisownia oryginalna).

Budynki Azowstalu połączone są podziemną siecią korytarzy, które ułatwiają jego obronę przed rosyjskimi atakami. Między innymi z tego powodu 21 kwietnia Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na kombinat, tłumacząc, że "nie ma potrzeby, by wchodzić do tych katakumb i się czołgać". Jego zdaniem można złamać opór obrońców Azowstalu, odcinając ich od wszelkich dostaw, w tym żywności i amunicji. Mimo tych zapowiedzi prezydenta Rosjanie kontynuowali jednak ostrzał kombinatu w Mariupolu.

Dlatego osławione podziemia Azowstalu - nazywanego już "twierdzą" lub "ukraińskimi Termopilami" - stały się już popularnym tematem wojennym. Rozpowszechniane w sieci nagranie, które ma pokazywać te podziemne tunele, nie pochodzi jednak z Ukrainy.

Nie Ukraina, nie Syria - tylko Wielka Brytania

Pod polskimi i zagranicznymi postami z tym nagraniem są sugestie, że wideo wcale nie pochodzi z Ukrainy, tylko z Syrii. "To nie Azowstal, tylko Syria"; "To fejk. To Syryjska Ghuta. Coś koło 2017-2018 rok - filmik na YT ruski znalezli nawet"; "Film 'tunele Azowstalu' rozpowszechniany przez ukraińskie i niektóre rosyjskie kanały w rzeczywistości nie pokazuje Azowstalu, ale tunele bojowników we Wschodniej Gucie (Syria), a konkretnie w mieście Duma" - pisali internauci (pisownia postów oryginalna).

Jako dowód zamieszczali link do nagrania w serwisie YouTube, na którym - ich zdaniem - widać podobne tunele nagrane w Syrii w 2018 roku. Podobnie jak autorzy wpisów o Azowstalu nie mają oni jednak racji. Syryjskie tunele z nagrania są inne niż te widoczne na rozpowszechnianym teraz filmiku.

Wideo pochodzi mianowicie z południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Widać na nim bunkier i jednocześnie siedzibę HMS Forward - oddziału brytyjskiej marynarki wojennej z czasów drugiej wojny światowej. Zbudowano go w 1941 roku we wsi South Heighton na obrzeżach miasta portowego Newhaven.

Obecnie opuszczony bunkier jest popularny wśród eksploratorów miejskich, którzy masowo nagrywają amatorskie filmiki z jego wnętrza. Nie udało nam się ustalić, z jakiego dokładnie nagrania pochodzą kadry mylnie podpisane jako Azowstal, ale charakterystyczny stos kamieni widoczny w pierwszym kadrze i późniejszy układ tuneli są identyczne z widocznymi na wielu nagraniach z tuneli pod South Heighton w Wielkiej Brytanii.