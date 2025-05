Willa Zełenskiego na Florydzie? To nie jego

Doniesienia o tym, jakoby prezydent Ukrainy kupił florydzką posiadłość, pojawiły się w związku z nagraniem opublikowanym przez polską internautkę 4 maja na platformie X. "Dom Żełeńskiego na Florydzie za 22 miliony dolarow ,kupiony podczas Woj" - brzmiał wpis z załączonym filmem (pisownia wszystkich postów oryginalna). Trwa on ponad minutę. Oglądamy sfilmowany z lotu ptaka ogromny kompleks z luksusową willą z basenem. Budynek otoczony jest zadbaną zielenią, ma dostęp do plaży. "Oto dom prezydenta Ukrainy Zełenskiego. Rezydencja jest warta 20 milionów dolarów. Znajduje się w Ponte Vedra Beach na Florydzie" - opowiada lektor po angielsku. Wymienia udogodnienia, jakie oferuje willa: "Posiada garaż na cztery samochody. Schody prowadzą do małej fontanny. Pięknie zaprojektowany dziedziniec. Dach w kolorze żywej czerwieni. Bardzo duży taras na drugim piętrze. Okrągła sypialnia. Drewniany pomost prowadzący na plażę. Zewnętrzna strefa wypoczynkowa. Basen ze spa". "Ta rezydencja jest bardzo piękna. Mieszkając tutaj, można podziwiać wspaniały widok na ocean" - dodaje (tłum. red.).

Post z filmem wygenerował ponad 109 tys. wyświetleń, a w komentarzach można przeczytać wiele słów oburzenia i krytyki rzekomej korupcji ukraińskiego prezydenta. "To już wiadomo na co idzie hajs z tej niby wojny"; "No w końcu w coś trzeba zainwestować tą kasę od unii"; "Jednym słowem kupiony za nasze"; "I to głównie za nasze pieniądze"; "To zlodziej j****y zarabia na smierci żołnierzy. Po to chce by wojna trwala"; "Tam będzie się kamuflowal po zakończeniu wojny" - pisali internauci. Ten sam film pojawił się 5 marca w poście na Facebooku.