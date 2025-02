Trump i "84 procent Polaków", które na niego głosowało. "Bardzo nieprawdopodobne"

Na początku swojego przemówienia na CPAC Trump podziękował m.in. zagranicznym politykom za obecność. Przywitał prezydenta Argentyny Javiera Mileia, premiera Słowacji Roberta Ficę czy hiszpańskiego polityka Santiago Abascala i Eduarda Bolsonara z Brazylii. Przywitał też prezydenta Polski: (najpierw podajemy oryginalną wypowiedź): "We are also honoured to be joined by president Duda of Poland who's a fantastic man and a great friend of mine, and we got eighty four percent of the Polish people that voted for us, so you must be doing something right, huh?".