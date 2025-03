Ukraiński polityk: czas na budowanie relacji z Chinami. Kiedy padły te słowa?

Wśród komentarzy na temat tego wydarzenia w mediach społecznościowych rozpowszechniana jest również teza, jakoby po fiasku rozmów w Waszyngtonie Ukraina zmieniła kurs - odwraca się od USA i chce pogłębienia współpracy z Chinami. "No to Trump przelicytował… Ukraina idzie w współpracę z Chinami" - stwierdził użytkownik serwisu X w poście opublikowanym 1 marca (pisownia wszystkich postów oryginalna). A dowodem na to ma być krótkie nagranie z wypowiedzią Andrija Jermaka, szefa gabinetu prezydenta Ukrainy. Na początku słychać urwane zdanie zakończone słowami: "minister spraw zagranicznych". Potem Jermak mówi w języku angielskim: "Doceniamy to. Jesteśmy bardzo zainteresowani silnymi relacjami z Chinami i uważamy, że nadszedł czas, aby zorganizować spotkania między naszymi przywódcami. Myślę, że to jest ważny moment. To ważny moment, ponieważ Chiny mogą odegrać ważną rolę w procesie pokojowym". Przed nim ktoś trzymał mikrofon z logiem CGTN Europe. To samo logo widać w lewym górnym rogu ekranu. CGTN Europe to europejski oddział chińskiego państwowego kanału telewizyjnego CGTN, który nadaje w języku angielskim. Cytowany post z nagraniem wyświetlono ponad 280 tys. razy.

Wielu internautów dyskutowało więc o rzekomym zwrocie Ukrainy w stronę Chin po tym, co wydarzyło się w Gabinecie Owalnym. "Robi się ciekawie"; "Zobaczymy… trochę wątpię. Putin jest w stałym kontakcie z Xi Jinpingiem. Ale oby!"; "Z Chinami czyli również z Rosją. No to teraz żołnierze walczący w okopach na froncie im podziękują"; "No to był by niezły pivot. Z trojga złego, na ten moment to chyba przyzwoity pomysł"; "Głupek dostał z liścia! On zyska Rosję, a Ukraina Chiny. Ciekawa konfiguracja"; "Uuuu Jak to Chiny wynegocjują pokój Haha USA zostanie ośmieszona... Biały dom to cyrk" - komentowano.