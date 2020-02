Radni z lubelskiego finansują kampanię wyborczą prezydenta? Sprawdzamy

"Państwowe agencje finansują kampanię @AndrzejDuda? 32 114 zł na wyborczy event w powiecie lubelskim? @jbrudzinski & @mecenasJTK , proszę powiedzieć, że uchwała radnych @pisorgpl to żart..." – napisał na Twitterze w czwartek 27 lutego rzecznik PSL Miłosz Motyka. Oznaczył we wpisie Joachima Brudzińskiego, szefa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, i Jolantę Turczynowicz-Kieryłło, szefową kampanii prezydenta.

Do komentarza dołączył zdjęcie fragmentu "Uzasadnienia do zmian wprowadzonych do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020" - zwiększającej o 32 114 zł dochody i wydatki Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego przeznaczonych na "organizację wizyty Prezydenta RP w dniu 18 marca 2020 roku". Motyka otrzymał ten dokument od jednego z radnych.