Gdy posiedzenie się rozpoczynało, europosłanka Koalicji Obywatelskiej, była prezydent Warszawy (i profesor nauk prawnych) Hanna Gronkiewicz-Waltz jednoznacznie negatywnie oceniła obecność na nim Karola Nawrockiego . " Prezydent Duda zapraszając K. Nawrockiego jako prezydenta elekta po raz kolejny złamał Konstytucję (wielokrotnie mówił o tym jego profesor z UJ, Jan Zimmermann)" - oznajmiła.w serwisie X. "W posiedzeniach RBN mogą brać udział byli prezydenci, ale nie prezydent elekt. Do momentu złożenia przysięgi K. Nawrocki nie pełni roli prezydenta, podobnie zresztą jak radny gminy, prezydent miasta, poseł czy senator. W sytuacji, kiedy mamy tak wiele wątpliwości dot. prawidłowości liczenia głosów, przedwczesne stawianie wszystkich przed faktem dokonanym nie powinno się zdarzyć. Dziwię się, że prezydent elekt godzi się na stawianie go w takiej sytuacji. Nie jest przecież jeszcze zaprzysiężonym prezydentem. Pamiętajmy, że gdyby wybory nie zostały uznane za ważne, obowiązki prezydenta pełniłby Marszałek Sejmu" - argumentowała.

Czym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Tak stanowi art. 135 Konstytucji RP. W skład Rady wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie: MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie kancelarii prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.

Artykuł 144 ust. 3 pkt 26 konstytucji mówi o tym, że to kompetencją prezydenta jest powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Nie ma tam jednak mowy o składzie tego ciała, kto w nim może być, a kto nie. W paragrafie 5 zarządzenia prezydenta określającym skład i tryb działania RBN czytamy zaś: "W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej, mogą uczestniczyć byli Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej oraz byli Prezesi Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej może zapraszać do udziału w pracach Rady również inne osoby, których udział jest wskazany ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw ". Tak też jest napisane na stronie internetowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego .

Eksperci: wszystko w zgodzie z konstytucją

Jedynym dokumentem, który określa, kogo może zapraszać prezydent na posiedzenia RBN, jest wyżej wymienione zarządzenie. Potwierdzają to nam eksperci. Doktor Mateusz Radajewski, konstytucjonalista z SWPS uważa, że wyrażone przez europosłankę Gronkiewicz-Waltz wątpliwości konstytucyjne są niezasadne. "Zgodnie z Konstytucją RP RBN jest organem doradczym prezydenta (art. 135) i to prezydent swobodnie ustala, kto ma być jej członkiem (art. 144 ust. 3 pkt 26). Jest to więc organ całkowicie zależny od prezydenta, co dotyczy również ustalania szczegółowego trybu jego prac, w tym kwestii zapraszania określonych osób na jego posiedzenia. Jeżeli więc prezydent uznał, że udział jego następcy w posiedzeniu RBN będzie wskazany, miał pełne prawo go zaprosić" - ocenia w przesłanej Konkret24 opinii.