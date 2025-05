40 tysięcy Ukraińców z polskim paszportem w ciągu roku? Polityk Konfederacji zmyśla

Sypniewski powtórzył też typowy argument polityków Konfederacji w dyskusji o obywatelstwie dla Ukraińców, podkreślając, że "obywatelstwo to między innymi prawa wyborcze i wpływ na polską politykę". Na koniec stwierdził: "A politycy Koalicji Obywatelskiej i PiS-u już się prześcigają w dogadzaniu nowym obywatelom. Jak tak dalej pójdzie, to zostaniemy jako Polacy tylko widzami w swoim kraju".

Filmik wywołał falę komentarzy na Facebooku i na TikToku. Na tej pierwszej platformie odtworzono go prawie 325 tys. razy, miał prawie 850 komentarzy i 4,7 tys. reakcji. Na TikToku odtworzono go prawie 25 tys. razy, miał niemal 300 komentarzy. Autorzy wpisów pytali, jak to możliwe, że aż 40 tys. Ukraińców tylko w jednym roku otrzymało polskie obywatelstwo. Wieszczyli możliwe skutki takiej sytuacji. "Jakim cudem . W UK musisz być przynajmniej 5 lat żeby rozpocząć taka procedurę. A u nas co kupuje się w sklepie jak bułeczki?"; "Chwila to inni obcokrajowcy musza czekac latami i udowadniac ,ze chca byc Polakami a tym rozdaje sie za darmo?!"; "Zostaniemy w mniejszości jako ciekawostka turystyczna"; "Tu trzeba spojrzeć dalej bo za 5 lat oni utworzą partię i dzięki dużej ilości otrzymanych obywatelstw dostaną się do Sejmu" - pisali komentujący (pisownia postów oryginalna).