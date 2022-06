Uchodźcy z Ukrainy nadal mogą jeździć za darmo? Ten bilet to nie fejk

"Co to ma być??!?!??" - zapytał w tweecie internauta, który 19 czerwca opublikował zdjęcie. Jego wpis polubiło około 550 użytkowników, prawie 200 udostępniło (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Wątpliwości wielu internautów wzbudziło zdjęcie darmowego biletu Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), które jeden z nich opublikował na Twitterze. Był to bilet z adnotacją "przejazd obywatela Ukrainy", ważny w pierwszej strefie do 19 minut od momentu skasowania. Wartość biletu to "0,00 zł". Został skasowany 18 czerwca 2022 roku - taka data znajduje w prawej części biletu. Niektórzy internauci nie wierzyli, że darmowe przejazdy nadal są dostępne dla uchodźców z Ukrainy.

Warszawska Kolej Dojazdowa to przewoźnik kolejowy działający w południowo-zachodnim pasie aglomeracji warszawskiej. Oferuje przejazdy na trasach Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska i odgałęzieniami do stacji Podkowa Leśna Główna i Milanówek Grudów. Właścicielami spółki są samorząd wojewódzki oraz sześć gmin położonych wzdłuż trasy.

Internauci o zdjęciu: "To jest fejk"

W odpowiedzi na tweeta rozgorzała dyskusja internatów. Wielu twierdziło, że zdjęcie jest nieprawdziwe: "To jest fejk"; "Fejk?"; "Myślę, że fejk choć korzystają z komunikacji za darmo"; "Trzeba mieć zeza żeby nie zauważyć, że to jest fejk. Czemu te zera nie leżą jak reszt czcionek?"; "Pewnie jest to fejk żeby wyznawcy ruskiej konf mieli się czym pałować"; "To jest ch**owy photoshop.Tylko po co to robisz?"; "Fejk a kretyni z Konfederosji w to wierzą" ).

Niektórzy sugerowali, że są to stary bilet, ale skasowany w czerwcu: "Podjerzewam, że te bilety, co to były wprowadzone na początku wojny"; "Eeee, ale kupić można wcześniej, skasować później".

Inni krytykowali wpis internauty. "Wojna trwa od 24 lutego, darmowa komunikacja dla obywatelu Ukrainy niewiele krócej a Pan się dopiero teraz dowiedział i oburzył. W porządku Pan jest. Mówią, że lepiej późno ale chyba czasem lepiej wcale"; "No darmowy bilet. Wielkie halo. Gościnność"

"Sama jesteś fejk i z osłem zamieniłaś się na głowę. Mam orginalny bilet i zrobiłem zdjęcie" - stwierdził autor wpisu w odpowiedzi na jeden z powyższych komentarzy.