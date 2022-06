W Toruniu zawieszono złocony konar i tablicę dla upamiętnienia wizyty Kaczyńskiego? Wyjaśniamy

Wielu komentujących pytało jednak, czy przedstawiona instalacja jest prawdziwa i czy rzeczywiście zawisła na jednej ze ścian w Toruniu. "Powiedzcie, proszę powiedzcie, że to fejk"; "To chyba jakieś jaja? Może jeszcze piaseczek i grudki ziemi, które utknęły w podeszwie buta sprzedawajcie w kapsułkach jak relikwie..."; "Powiedzcie proszę, że to jakaś ściema"; "Ale ty to nas wkręcasz? Tak? To nie jest prawdziwie?"; "Naprawdę jest taka tabliczka?" - komentowali internauci (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Znaleźli się jednak także tacy, którzy oburzyli się, że taka forma upamiętnienia wizyty prezesa PiS w Toruniu mogłaby zostać ufundowana przez miasto i środki unijne. "Fundusze europejskie to finansują? Jaki program konkretnie?"; "Zwariowali?"; "Nie no ten rząd to jakiś absurd"; "Bareja wiecznie żywy" - pisali.

"Artefakt" rzeczywiście wisiał w Toruniu, ale wiele elementów opisu sugerowało, że był to jedynie żart.

Samą instalację zawieszono na szalecie w toruńskim Parku Miejskim 21 stycznia 2022 roku. Już wtedy niektórzy internauci z Torunia pytali: "czy to nie jest lekka przesada?" i dodawali hasztag #naszepodatki.