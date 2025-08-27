Kaczyński opowiada o "obcinaniu i ograniczaniu" armii. Trzy razy nieprawda

Jarosław Kaczyński na spotkaniach z elektoratem krytykuje rząd Donalda Tuska - między innymi za politykę obronną. Twierdzi, że kupujemy mniej czołgów, niż planowano, że wyłączono instalację antydronową, a Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych "ma już nie funkcjonować". Jak jest naprawdę?

Prezes PiS Jarosław Kaczyński - oficjalnie w ramach podziękowań za wybór Karola Nawrockiego na prezydenta - odwiedza kolejne polskie miasta. Na spotkaniach ze zwolennikami PiS przekonuje, że wyborcy za dwa lata powinni wybrać inny skład Sejmu, czyli w konsekwencji doprowadzić do odebrania rządów Platformie Obywatelskiej. Podczas wystąpienia w Bydgoszczy 25 sierpnia Kaczyński dużo czasu poświęcił na krytykowanie "nieudolnych działań" rządzących w zakresie obronności i modernizacji polskiej armii.

"Myśmy w czasie naszych rządów całkowicie zmienili sposób podejścia do sił zbrojnych. Przez długi czas uznawano - i bardzo, bardzo wielu ludzi w to wierzyło, także polityków - że jeśli wydamy te dwa procent (PKB na obronność - red.), to już będzie dobrze; że jeśli zakupimy gdzieś kilka nowoczesnych helikopterów, to już jest coś ważnego dla naszej obrony" - mówił Kaczyński. "Otóż dziś w tej sprawie mamy do czynienia z deklaracją kontynuacji, ale tylko z deklaracją, bo tak naprawdę to wszystko jest na różne sposoby obcinane, ograniczane" - stwierdził.

Prezes PiS wymienił kilka przykładów tego "obcinania i ograniczania" modernizacji polskiej armii. Trzy z nich są niezgodne z prawdą.

Tylko 180 czołgów, zamiast kilkuset? Prezes PiS zapomina o umowie ramowej

Jako główny przykład ograniczania rozwoju Wojska Polskiego Jarosław Kaczyński wymienił zamówienia na koreańskie czołgi K2 i ich spolonizowaną wersję K2PL. "Mieliśmy kupić tysiąc kilkaset czołgów, wielka część miała być wyprodukowana w Polsce. To bardzo nowoczesne czołgi koreańskie. Teraz zamówiono sto osiemdziesiąt i można powiedzieć, że to jest taki przykład tego, co się dzieje" - powiedział prezes PiS.

Rzeczywiście, w lipcu 2022 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak podpisał z Koreańczykami umowę ramową na pozyskanie 1000 czołgów K2. Część z nich miała powstać w Korei Południowej, ale docelowo produkcja spolonizowanej wersji K2PL miała zostać przeniesiona do Polski. Tylko że umowa ramowa to jedynie wstępne porozumienie, które nie oznacza konkretnych dostaw. Ponadto umowa mówiła o pozyskaniu tysiąca czołgów do 2030 roku, choć - jak wspomina Andrzej Kiński z magazynu "Wojsko i Technika" - "już w chwili jej zawarcia wszyscy wiedzieli, że to jest nierealne".

Czołg K2 Black Panther - jeszcze w wersji niespolonizowanej PAP

Jarosław Kaczyński mówił w Bydgoszczy o zamówieniu 180 czołgów, odwołując się do podpisanej 1 sierpnia 2025 roku umowy wykonawczej. Zakłada ona pozyskanie 180 czołgów do 2030 roku, z których 119 przypłynie z Korei Południowej, a 61 ma powstać w zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach. Trudno jednak uznać ten kontrakt za przykład "obcinania i ograniczania" polskiej armii, ponieważ jest to już druga umowa wykonawcza na czołgi K2 - pierwszą podpisał w sierpniu 2022 roku Mariusz Błaszczak. Na jej podstawie czołgi K2 już trafiają do Polski i do końca 2025 roku ma ich być 180. Druga umowa nie tylko zwiększa polski zasób do 360 sztuk, ale zapowiada przeniesienie produkcji do Polski w najbliższych latach.

Nie ma więc żadnych sygnałów wskazujących, że na dwóch umowach wykonawczych zamówienia na K2/K2PL się zakończą. Jak podkreślał w rozmowie z Konkret24 Andrzej Kiński, "w oficjalnych wypowiedziach na przestrzeni ostatniego miesiąca kilkukrotnie przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej mówili, że traktują umowę ramową, zakładającą zakup tysiąca czołgów K2, jako obowiązującą". Dostawy koreańskich czołgów trwają i podpisanie drugiej umowy na pozyskanie kolejnych 180 sztuk oraz ich produkcję w Polsce nie można oceniać - jak to zrobił Kaczyński - jako "ograniczania" modernizacji.

Instalacja antydronowa "zdjęta"? MON zaprzecza

Jarosław Kaczyński stwierdził w Bydgoszczy, że "w pewnych sprawach nawet się cofamy". "Bo taka instalacja antydronowa kupiona za dosyć duże pieniądze została zamontowana, miała być zdjęta na chwilę tylko po to, żeby ją zmodernizować, bo takie rzeczy trzeba ciągle modernizować, ale niestety zdjęto ją i zostawiono. Modernizacji nie ma, nie została przywrócona, dron nawet nie został zauważony" - dodał. Dron, do którego odnosił się prezes, to rosyjskie urządzenie, które w nocy z 19 na 20 sierpnia spadło w Osinach w powiecie łukowskim.

Mówiąc "instalacja antydronowa", prezes PiS miał najprawdopodobniej na myśli system SKYctrl stworzony przez polską firmę, który umożliwia wykrywanie i neutralizację bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. MON kupił ten system już w 2022 roku, ale na wyposażenie Wojska Polskiego wszedł on dopiero w kwietniu 2023 roku.

Po wykryciu resztek rosyjskiego drona w Osinach o systemie SKYctrl napisał w serwisie X były szef MON Mariusz Błaszczak, pytając: "Domagam się rzetelnej informacji i potwierdzenia czy prawdą jest, że MON przestał korzystać z systemu antydronowego SKYctrl zakupionego w czasach rządów PiS, który mógłby wykryć ten obiekt. Jeśli potwierdzą się te informacje, będzie to oznaczało całkowitą kompromitację kierownictwa resortu".

Wbrew temu, co mówił Jarosław Kaczyński, MON w odpowiedzi na pytanie Błaszczaka informował: "Prosimy nie rozpowszechniać kłamstw. Wojsko Polskie dalej korzysta z systemu antydronowego SKYctrl. Wykorzystujemy każdy system, który jest na wyposażeniu Wojska Polskiego i który służy wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa".

Rozwiń

Potwierdził to Sztab Generalny Wojska Polskiego. "Systemy aktywnej ochrony APS (Active Protection Systems) przeznaczone są do wykrywania i neutralizacji dronów na krótkich dystansach i służą do obrony punktowej wybranych obiektów. Aktualnie wszystkie dostępne zestawy są intensywnie wykorzystywane operacyjnie - do osłony kluczowych elementów infrastruktury wojskowej" - zapewniono w serwisie X. Odniesiono się też do modernizacji systemu, tłumacząc: "Ich (zestawów - red.) skuteczność jest weryfikowana z uwagi na szybki postęp techniczny, również w odniesieniu do nowych platform dronowych, i wypracowywane są dla ministra obrony narodowej założenia ewentualnej modernizacji systemu".

Podobnie zapewnił w przesłanej Konkret24 odpowiedzi MON: "Na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP od ponad 2 lat jest polski system przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym (BSP) klasy I – SKYctrl". Tłumaczy jednocześnie:

Aktualnie wszystkie dostępne zestawy są intensywnie wykorzystywane operacyjnie – do osłony kluczowych elementów infrastruktury wojskowej. Jest on stosowany do osłony pododdziałów, stanowisk dowodzenia oraz infrastruktury krytycznej. Z uwagi na ograniczoną ilość, w czasie pokoju urządzeniami SKYctrl wzmacniany jest system ochrony tylko kluczowych elementów infrastruktury krytycznej i wojsk.

Resort informuje też, że zwiększa zdolność w zakresie wykrywania i identyfikacji, w tym możliwości naszych systemów radiolokacyjnych. Zapowiada przeznaczenie dwóch miliardów złotych na radary pasywne, na rozpoznanie dźwiękowe akustyczne i program związany z wykrywaniem bezzałogowych statków powietrznych i oddziaływaniem na bezzałogowe statki powietrzne. "Zakupiliśmy również aerostaty Barbara, które pozwalają wykryć nawet niewielkie obiekty poruszające się od powierzchni ziemi do wysokości kilku tysięcy metrów – już w przyszłym roku będą do dyspozycji Sił Zbrojnych RP" - czytamy w odpowiedzi MON.

Wydatki na obronność spadną do 3 procent PKB? Nie ma takich zapowiedzi

Według Jarosława Kaczyńskiego przykładem "obcinania i ograniczania" jest "przede wszystkim to, co ostatnio zostało ujawnione przez media. "To znaczy, że minister finansów stwierdził, że wszystkie wydatki muszą być z budżetu, czyli taki pozabudżetowy Fundusz Wspierania Sił Zbrojnych ma już nie funkcjonować, albo przynajmniej zawiesić funkcjonowanie. To oznacza, że praktycznie te wydatki planowane na blisko sześć procent PKB, a w każdym razie przynajmniej koło pięciu, mają spaść do trzech" - mówił Kaczyński.

Doniesienia o finansowaniu zobowiązań z Funduszu Wspierania Sił Zbrojnych (FWSZ) z budżetu Jarosław Kaczyński wziął prawdopodobnie z... artykułu posła PiS Zbigniewa Kuźmiuka opublikowanego 19 sierpnia w serwisie wpolityce.pl. Tytuł brzmiał: "Niebywały skandal! Minister Domański chce, żeby zobowiązania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych spłacać z budżetu na obronność" - lecz cały tekst to tylko teza posła, że jest taka "skandaliczna propozycja ministra Domańskiego", bez jakiegokolwiek uzasadnienia czy udowodnienia jej prawdziwości.

Nigdzie nie znaleźliśmy wypowiedzi szefa resortu finansów, że rzeczywiście chce finansować wszystkie wydatki na obronność i wojsko z budżetu, a tym bardziej że chce likwidować lub zawieszać FWSZ. Co więcej, w lutym 2024 roku w wywiadzie dla serwisu Business Insider minister Andrzej Domański deklarował, że inny funduszu pozabudżetowy - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - "pozostanie w polskim systemie na stałe". To jest inny fundusz, dużo mniejszy niż FWSZ, lecz to ważna publiczna wypowiedź dotycząca pozabudżetowych funduszy militarnych.

Nie znajdując żadnego potwierdzenia na tezę prezesa PiS, zapytaliśmy zarówno resort finansów, jak i obrony, czy są plany finansowania zobowiązań Funduszu Wspierania Sił Zbrojnych z budżetu - do publikacji tekstu nie dostaliśmy jednak odpowiedzi.

