FAŁSZ

Obraz z Nawrockim na pielgrzymce? Niesłusznie uwierzyli

18 sierpnia 2025, 18:13
Zuzanna Karczewska
Źródło:
Konkret24
45. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszyła ze stołecznego kościoła św. Anny
45. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszyła ze stołecznego kościoła św. AnnyKlemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
wideo 2/4
45. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna wyruszyła ze stołecznego kościoła św. AnnyKlemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Pielgrzymki na Jasną Górę jak co roku obfitowały wieloma zdjęciami i filmami publikowanymi w internecie. Szczególne zainteresowanie wzbudziła fotografia grupki pielgrzymów trzymających rzekomo obraz z Karolem Nawrockim. "Paranoja", "to się nie dzieje", "polska wersja katolicyzmu" - komentowali internauci. Bo wielu uwierzyło, że to prawda.

W lipcu i sierpniu, jak co roku, wyruszyły największe w Polsce pielgrzymki na Jasną Górę. Jednym z najważniejszych dni sezonu pielgrzymkowego w Polsce jest 15 sierpnia, kiedy to Kościół Katolicki obchodzi święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sieci w tym okresie publikowane jest wiele zdjęć i nagrań z pielgrzymek. Nie wszystkie są autentyczne.

"Co to jest ? Obraz Nawrockiego na pielgrzymce? Nawrocki jest nowym bogiem czy prorokiem?" - napisał 15 sierpnia na platformie X anonimowy internauta, załączając do wpisu zdjęcie, na którym uchwycono grupę pielgrzymów. Jedna z kobiet trzyma baner z napisem: "Piesza pielgrzymka ziemi sandomierskiej na Jasną Górę", a idący z przodu mężczyzna niesie krzyż. Natomiast komentarz autora posta dotyczy obrazu, który trzyma dwójka wiernych - widzimy na nim zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego, a pod spodem napis: "1 Diecezja Sandomierska".

FAŁSZ
Post ze zdjęciem wiernych rzekomo niosących portret Karola Nawrockiego wyświetlono ponad 47 tys. razyx.com

Wpis z tym zdjęciem wygenerował ponad 47 tys. wyświetleń. Część komentujących oburzył fakt, jakoby wierni pielgrzymujący do Sanktuarium Maryjnego mieli nieść ze sobą obraz prezydenta. "Debilizm części społeczeństwa sięga zenitu !!!"; "Boże - patrzysz i nie grzmisz"; "Debili w tym kraju nie brakuje ..."; "Chyba pomineli pierwsze jak czytali dekalog. Kazdemu sie zdarza"; "Całkiem im odbiło"; "To polska wersja katolicyzmu"; "To już paranoja..." - komentowali ci, którzy uznali fotografię za autentyczną (pisownia wszystkich postów oryginalna).

To rzekome zdjęcie pielgrzymów z obrazem Nawrockiego krążyło jednak nie tylko na platformie X. Zazwyczaj ze złośliwymi opisami. "Święty Alfons" - skomentował internauta, który fotografię opublikował na Wykopie. "Pisiory będą mieli nowych Bogów" - skomentowała autorka kolejnego wpisu na Facebooku z tą fotografią.

FAŁSZ
Internauci udostępniali rzekome zdjęcie pielgrzymów niosących obraz z Karolem NawrockimInternauci udostępniali rzekome zdjęcie pielgrzymów niosących obraz z Karolem Nawrockimx.com, Facebook

Jednak wielu internautów, którzy najpierw zdjęcie udostępnili, potem je skasowało - zapewne zorientowawszy się, że nie jest autentyczne. "Piszą, że fejk... ale u nas wszystko możliwe" - zastanawiał się jeden z komentujących. Niektórzy zwracali uwagę na jego polityczny efekt - niezależnie od tego, czy jest prawdziwe, czy nie. "To są obrazki zabójcze dla Kaczyńskiego. Bo politycznie z każdym dniem rosnącej fascynacji wyborców PiS Nawrockim, Kaczyński i jego dwór przestaje się liczyć. Za chwilę się skończy sielanka i zacznie się wojna podjazdowa frakcji" - zauważył inny komentujący.

A jednak Matka Boska

Pielgrzymi wcale nie nieśli obrazu z Karolem Nawrockim. Uchwyceni na fotografii wierni to uczestnicy Pieszej Pielgrzymki Ziemi Sandomierskiej na Jasną Górę. Wyruszyli 4 sierpnia, a 12 sierpnia dotarli do Częstochowy. O przybyciu na Jasną Górę tej oraz innych grup pielgrzymów informował na bieżąco m.in. katolicki tygodnik "Niedziela". Na swoim profilu na Facebooku 12 sierpnia zamieścił zdjęcia wiernych. Wśród nich znajdujemy także fotografię, którą wykorzystano potem do przeróbki z wizerunkiem Karola Nawrockiego. Na autentycznym zdjęciu widać, że wierni nieśli wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

PRAWDA
Autentyczną fotografię opublikował katolicki tygodnik "Niedziela" na swoim facebookowym profiluFacebook/"Niedziela"

Tych samych pielgrzymów wraz z niesionym przez nich obrazem można zobaczyć na zdjęciach opublikowanych 11 sierpnia na lokalnym portalu tyna.info.pl. Autorem zdjęć jest dziennikarz Kamil Robuta.

Autorka/Autor:

Zuzanna Karczewska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: konradkerker/Shutterstock

CzęstochowaKościół katolickiKarol NawrockiFake NewsManipulacja
