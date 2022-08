Zalewska o Hiszpanii i karach za "klimatyzację poniżej 27 stopni". Sprawdzamy

Europa mierzy się z ogromnymi wzrostami cen za surowce energetyczne będącymi konsekwencją wojny w Ukrainie. Państwa wprowadzają więc różne zasady, by oszczędzać energię. Anna Zalewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, goszcząc w miniony weekend 6-7 sierpnia w mediach, podawała między innymi przykład Hiszpanii. W "Śniadaniu w Trójce" Zalewska mówiła, że Unia Europejska straciła kontrolę nad galopującymi cenami energii. "Brnie dalej dlatego, że ETS chce rozszerzyć już o funkcjonujące lotnictwo. Zobaczcie państwo, co się dzieje na lotniskach, żeglugę. Uwaga - samochody spalinowe i paliwo, którym grzejemy, czy chłodzimy też nasze domy. Proszę też zauważyć, co się dzieje za naszymi granicami. W Hiszpanii będą sprawdzać i karać, jeśli ktoś będzie miał włączony klimatyzator poniżej 27 stopni".

W podobnym tonie wypowiadała się następnego dnia w "Kawie na ławę" w TVN24. "Polaków, którzy martwią się o jesień, martwią się o swoją przyszłość, nie interesuje, że w Hiszpanii będą płacić kary, jeśli będą mieć klimatyzację poniżej 27 stopni". Podawała też przykłady z innych krajów, które wprowadziły ograniczenia w zużyciu energii i gdzie są wyższe rachunki.

Fragment programu z jej wypowiedzią o zasadach oszczędzania energii trafił na Twittera. Internauci nie szczędzili jej złośliwości i słów krytyki. "Zalewskiej nie tylko peron odjechał, ale cały dworzec"; "Co ona w ogóle bredzi?!"; "Ewidentny brak kontaktu z rzeczywistością" - komentowali (pisownia oryginalna).

Sprawdziliśmy więc, czy rzeczywiście wspomniane przez Annę Zalewską przepisy mają obowiązywać w Hiszpanii.

Królewski dekret tylko zaostrzył przepisy

Hiszpanię tego lata znów nawiedziła fala upałów. Temperatury przekraczają 40 stopni. W lipcu media informowały, że z powodu upałów zmarło już prawie 700 osób. Klimatyzatory są więc w lecie koniecznym wyposażeniem mieszkań, domów i lokali usługowych.

Na początku sierpnia hiszpański rząd przedstawił plan oszczędzania energii. 2 sierpnia w Państwowym Biuletynie Urzędowym (Boletin Oficial del Estado - BOE) opublikowano królewski dekret w sprawie środków oszczędności energii i efektywności energetycznej. Zawiera on między innymi zasady, jak należy oszczędzać i efektywnie wykorzystywać energię.

Są w nim rzeczywiście przepisy dotyczące korzystania z klimatyzacji. Jednak - ważne zastrzeżenie - nie obowiązują one gospodarstw domowych, jak można by wywnioskować ze słów europosłanki. Nikt nie będzie sprawdzał klimatyzacji w prywatnych mieszkaniach obywateli. Dokument jedynie zaleca, by przepisów dotyczących maksymalnej i minimalnej temperatury przestrzegać także w domach.

Dekret wprowadza natomiast obowiązek, by w budynkach użyteczności publicznej, takich jak urzędy, sklepy, galerie handlowe, hotele, lotniska, dworce kolejowe, a także w metrze, pociągach i autobusach temperaturę nastawiać na co najmniej 27 stopni, jeśli chodzi o chłodzenie w lecie, oraz na maksymalnie 19 stopni, jeśli chodzi o ogrzewanie w zimie. Nie jest to jednak nowość, lecz jedynie zmiana - bo wcześniejsze przepisy mówiły odpowiednio o 26 i 21 stopniach.

Dekret wprowadza też przepisy, że zarówno oświetlenie pomników i witryn sklepowych, jak też budynków użyteczności publicznej w czasie, gdy nie będzie w nich pracowników, ma być wyłączane od godziny 22. Te przepisy weszły w życie tydzień po publikacji dekretu, czyli we wtorek, 9 sierpnia.

Natomiast od 2 września budynki muszą być wyposażone w wyświetlacze pokazuję temperaturę wewnątrz, a do 30 września - w systemy do automatycznego zamykania drzwi, by energia się nie marnowała.

