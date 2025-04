"Nielegalnie zmobilizowany". Jak powstał ten nagrobek

Fotografia intryguje, a towarzyszące jej w sieci komentarze jeszcze bardziej. Jakaś ukraińska rodzina miała pochować poległego żołnierza, informując na jego nagrobku, że został "nielegalnie zmobilizowany". Wyjaśniamy, co kryje się za tą historią.

Zdjęcie czarnego nagrobka z wizerunkiem młodego żołnierza rozchodzi się od kilku tygodni szeroko w mediach społecznościowych - nie tylko polskich. Komentują je internauci w wielu językach. Nie chodzi jednak o fakt, że na fotografii jest grób ukraińskiego żołnierza - istotne są napisy na czarnym kamieniu nagrobnym. U góry tuż pod zdjęciem żołnierza czytamy: "Oleynik Hryhory Vyacheslavovych 05.03.1998-10.02.2025", poniżej jest informacja (po ukraińsku, ale na niektórych zdjęciach po angielsku): "Nielegalnie zmobilizowany". To ona stała się sednem przekazu. Bo według komentarzy internautów rodzina tego żołnierza ma teraz kłopoty z powodu takiego napisu. Na jednym z polskich kont w serwisie X czytamy, że "ukraiński sąd nakazał usunięcie 'obraźliwego napisu w ciągu 5 dni z nagrobka'. Mają czas do 7 kwietnia 2025r, aby zmienić napis na płycie nagrobnej".

W tle za pomnikiem widać też inne nagrobki, a także ukraińskie flagi. Na płycie opisywanego grobu leży mały bukiecik z kokardą w ukraińskich barwach. Wygląda to jak fotografia prawdziwego grobu na jakimś wojskowym cmentarzu w Ukrainie.

W niektórych postach publikowane są dwa zdjęcia: oprócz grobu, jest fotografia jakoby orzeczenia Sądu Rejonowego w Browarach (miasto pod Kijowem) z 31 marca 2025 roku. Dokument informuje, że na kobietę o takim samym nazwisku jak poległy żołnierz wniósł skargę publiczny zakład pogrzebowy z Browar. Chodzi właśnie o rzekomy nielegalny napis "Nielegalnie zmobilizowany". Sąd w tym piśmie ma nakazywać jego zmianę jako "obrażającego honor i cześć" w ciągu pięciu dni, czyli do 7 kwietnia 2025 roku. Na dole dokumentu widać dwa podpisy, jakoby sędziów browarskiego sądu.

Rosyjska propaganda o "nielegalnej mobilizacji" w Ukrainie

Historia wygląda na intrygującą, lecz po wstępnej analizie tego, jak zdjęcie nagrobka krąży w sieci, w oczy rzuca się duża liczba rosyjskich i prorosyjskich stron z tą publikacją. Jest okazją, by podkreślać, jak bardzo Ukrainie brakuje żołnierzy, jak powszechne jest wyłapywanie mężczyzn na ulicach i branie do wojska nawet tych, którzy ze względów zdrowotnych się nie kwalifikują. "Matka napisała 'Nielegalnie powołany' na nagrobku swojego zmarłego syna – teraz jest sądzona" - to jeden z tytułów na prorosyjskiej stronie.