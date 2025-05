"Przyjmę i nakarmię migranta". PO odcina się od tej akcji

W mediach społecznościowych rozpowszechniane jest zdjęcie ulotki z logo Platformy Obywatelskiej. To "deklaracja" do wypełnienia dla "wiernego wyborcy" partii. Ma on zaznaczyć, ilu przyjmie migrantów pod swój dach. Przedstawiciel PO dementuje, że partia jest autorką tych ulotek.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci Zgłoś do sprawdzenia

W sieci znowu zawrzało - tym razem za sprawą rozsyłanego zdjęcia z ulotką rzekomo wrzucaną do skrzynek pocztowych w Małopolsce. Jest na niej czerwone serce, jakoby logotyp Platformy Obywatelskiej i "deklaracja" do wypełnienia następującej treści (pisownia oryginalna): "Ja (miejsce na imię i nazwisko) wierny wyborca Platformy Obywatelskiej, zamieszkały (miejsce do uzupełnienia) deklaruję, że przyjmę do własnego domu, nakarmię, ubiorę i dam kieszonkowe w wysokości ustalonej przez Unię - na dziś 8 000,00 PLN". Poniżej odbiorca ulotki ma zaznaczyć, ilu migrantom może zapewnić wsparcie. Ma trzy opcje do wyboru: "1-2 migrantom"; "3-10 migrantom"; "całej rodzinie migrantów". Jest też miejsce na datę i podpis.

FAŁSZ Informacje o fałszywce pojawiły się w sieci już przed pierwszą turą wyborów x.com

16 maja, czyli dwa dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich, o ulotach informował portal Radia Kraków. Redakcja ustaliła, że pojawiły się w Niepołomicach i Myślenicach. Zdjęcia ulotek publikowali wtedy również internauci w mediach społecznościowych, z komentarzami: "Zobaczcie, co wrzucają do skrzynek". Najwcześniejsze wpisy znaleźliśmy z 14 maja 2025 roku, czyli na niemal tydzień przed wyborami.

Tego właśnie dnia Kazimierz Koralewski, wiceprzewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańsk, opublikował w serwisie X zdjęcie ulotki, informując, że też ją dostał. "Jednak nie jestem wyborcą PO i nie zadeklaruję tego" - skomentował. Odpisał mu internauta, który ma też być mieszkańcem Gdańska: "U mnie w skrzynkach sąsiedzi dostali".

FAŁSZ Po 18 maja zdjęcia z deklaracją-fałszywką znowu zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych x.com

Co wiadomo o owych ulotkach wrzucanych do skrzynek mieszkańców w Małopolsce i Gdańsku?

Platforma dementuje: "to nie my"

Warto zauważyć, że treść deklaracji jest figurą retoryczną stosowaną przez przeciwników przyjmowania imigrantów i przeciwników paktu migracyjnego. Nie raz bowiem politycy prawej strony zadawali publicznie pytania politykom Platformy Obywatelskiej, czy - skoro Polska ma przyjmować imigrantów - mogą zadeklarować, ilu konkretnie przyjmą pod swój dach. Tak więc pytanie z ulotki nawiązuje do tej narracji.

W pokazywanej teraz w sieci ulotce jest konkretna kwota rzekomej pomocy - 8 tys. zł., jaką mają dostać imigranci po przybyciu do Polski. To z kolei nawiązuje do jednego z popularnych dezinformacyjnych przekazów, jakoby obcokrajowcy przyjmowani w Polsce mieli dostawać od naszego państwa 5, 8, czy 10 tys. zł. W Konkret24 wyjaśnialiśmy tę manipulację.

Akcja wydaje się więc przemyślana narracyjnie: ma utwierdzać obywateli w przekonaniu, że PO jest za przyjmowaniem migrantów i niejako sugerować, ile to będzie nas kosztowało. Drugim celem jest rzecz jasna wzmaganie niechęci do dotychczasowej polityki migracyjnej i samych migrantów.

Nie wiadomo, kto jest autorem owej "deklaracji". Nam również nie udało się tego ustalić. Domniemana autorka, czyli Platforma Obywatelska, stanowczo się odcina od tej akcji. "To nie my" - twierdzi Krzysztof Marcinkiewicz, krakowski radny i dyrektor biura małopolskiej PO, który w serwisie X opublikował zdjęcie ulotki. Tak to skomentował: "W Krakowie i Małopolsce masowo pojawiają się takie kłamliwe ulotki! PiS i Nawrocki robią wszystko, by wprowadzić Polaków w błąd i ostatecznie oszukać Małopolan przed drugą turą".

W rozmowie z Konkret24 wyjaśnia, że o ulotkach było głośno jeszcze przed wyborami, ale jednak nie aż tak jak obecnie. - Teraz nie ma dnia, żebyśmy nie odebrali telefonów od naszych sympatyków z informacjami, gdzie te ulotki się pojawiły. Po wyborach to już jest na masową skalę. Mamy informacje z poszczególnych dzielnic Krakowa, że ulotki walają się gdzieś po ulicach, są za wycieraczkami samochodów. Otrzymujemy też sygnały z Wielkopolski i Mazowsza - opowiada radny Marcinkiewicz.

Zapowiada, że PO podejmie możliwe kroki prawne w tej sprawie. Ponadto informuje, że o wszystkim został powiadomiony już sztab Rafała Trzaskowskiego. Jego rzeczniczka Wioletta Paprocka-Ślusarska nie odebrała jednak od nas telefonu i nie odpisała na przesłaną wiadomość.

Źródło: Konkret24