Jemiołuszki umierają parami? "Podwójna śmierć była prawdopodobnie wypadkiem"

Gdy jemiołuszka cedrowa umiera, umiera też jej partner lub partnerka - wynika z historii przekazywanej przez internautów na Facebooku i Twitterze. Jednak wśród tych ptaków nie stwierdzono takich zachowań, a opisywana historia nie wydaje się być prawdziwa.

Historia o śmierci pary jemiołuszek cedrowych rozchodzi się na polskim Facebooku. 14 lipca na jednej z polskich facebookowych stron pojawił się taki tekst: "Wczoraj byłem świadkiem czegoś, co zaparło mi dech w piersiach. Usłyszałem dźwięk w oknie domu. Kiedy spojrzałem, jemiołuszka cedrowa uderzyła w okno i spadła na taras. Było jasne, że upadły ptak nie żyje. Obok stał jej partner, który po chwili położył się obok, dotykając głowami, zamknął oczy i zamarł. Byłem świadkiem pięknej i smutnej chwili. Jeśli ktoś kiedykolwiek wątpił, że zwierzęta odczuwają emocje i miłość, ta chwila była absolutnym dowodem na jedno i drugie. Natura naprawdę może nas wiele nauczyć". Pod tym tekstem podpisana jest "Janis Mirynech". Zilustrowano go zdjęciem ptaków, które wyglądają na martwe. Para jemiołuszek cedrowych leży brzuszkami do góry na drewnianym podłożu - tarasie lub podłodze. Na wpis zareagowało ponad 300 użytkowników, udostępniło go ponad 180.

Wprowadzający w błąd post opublikowany 14 lipca na Facebooku Foto: Konkret24 / facebook.com

Wpis tej treści publikowało jednak na swoich profilach wielu użytkowników Facebooka. Również 14 lipca pojawił się na facebookowych stronach Feniks z popiołów - Motywacja, Filozofia Pozytywna i Lejdis w Świecie. Pojawił się także na stronie Demotywatory.pl; stamtąd trafił też na Twittera. "Zwierzęta pokazują nam bardzo często, co jest najistotniejsze w życiu"; "Zwierzęta potrafią bardziej kochać niż my ludzie,bardzo to smutne"; "Smutne a zarazem piękne i pełne przekazu dla nas ludzi"; "Niesamowite ale natura potrafi zaskoczyć"; "To prawda, im bardziej obserwuje przyrodę ,tym więcej kocham zwierzęta niż ludzi" - pisali w komentarzach użytkownicy Facebooka (oryginalna pisownia postów). Czy jednak ta romantyczna opowieść, że partner martwej jemiołuszki "położył się i zamarł", jest prawdziwa?

